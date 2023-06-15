Уже стало очевидно, что так долго и широко рекламировавшееся украинское контрнаступление, которое началось неделю назад, сильно пробуксовывает. ВСУ несут значительные потери как в живой силе, так и в передовой западной технике. Дальнейшее продолжение этого безумия только ещё больше увеличит бессмысленные жертвы.
По словам американского журналиста Джексона Хинкла, так называемое контрнаступление ВСУ уже пора переименовать в суицидальную миссию. Об этом Хинкл написал у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).
Действия украинских военных на Запорожском фронте ничем иным, как провалом нельзя назвать, считает журналист, так как за короткое время ВСУ потеряли тысячи людей и целые колонны танков, не захватив при этом каких-либо значимых территорий.
Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия
— написал Хинкл.
Напомним, что в Киеве ещё с зимы говорили о грядущем контрнаступлении ВСУ, которое станет чуть ли не адом для российских военных и приведёт к как минимум выходу ВСУ к Крымскому полуострову и даже его захвату.
Однако пока украинские войска топчутся на месте, неся колоссальные потери. Как отметил российский президент Владимир Путин, ВСУ потеряли по меньшей мере 160 танков и 360 бронемашин. В первые же дни были уничтожены или захвачены одни из лучших западных танков – немецкие «Леопарды».