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Американский журналист назвал контрнаступление ВСУ самоубийственной миссией

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Американский журналист назвал контрнаступление ВСУ самоубийственной миссией

Уже стало очевидно, что так долго и широко рекламировавшееся украинское контрнаступление, которое началось неделю назад, сильно пробуксовывает. ВСУ несут значительные потери как в живой силе, так и в передовой западной технике. Дальнейшее продолжение этого безумия только ещё больше увеличит бессмысленные жертвы.


По словам американского журналиста Джексона Хинкла, так называемое контрнаступление ВСУ уже пора переименовать в суицидальную миссию. Об этом Хинкл написал у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Действия украинских военных на Запорожском фронте ничем иным, как провалом нельзя назвать, считает журналист, так как за короткое время ВСУ потеряли тысячи людей и целые колонны танков, не захватив при этом каких-либо значимых территорий.

Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия

— написал Хинкл.

Напомним, что в Киеве ещё с зимы говорили о грядущем контрнаступлении ВСУ, которое станет чуть ли не адом для российских военных и приведёт к как минимум выходу ВСУ к Крымскому полуострову и даже его захвату.

Однако пока украинские войска топчутся на месте, неся колоссальные потери. Как отметил российский президент Владимир Путин, ВСУ потеряли по меньшей мере 160 танков и 360 бронемашин. В первые же дни были уничтожены или захвачены одни из лучших западных танков – немецкие «Леопарды».
Использованы фотографии:
kanaldim.tv
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:16
    +2
    Что-то СИНХРОННО закудахтали в том курятнике, и статьи кучно пошли, сначала отставники запели о провале, потом действующие военные, теперь журналюги, чего оно не того laughing, либо хитрое жульство задумали, либо гадкую-гадость.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:17
    +1
    Походу, на западе тоже есть всепропальщики.... Враг еще силен и коварен, работы ратной еще много, не на границе оборону держим.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:17
    +1
    Даже журналисты ,а не продвинутые натовские воен спецы ,делают неутешительные анализы о ходе военных операций ,так разрекламированных, вооружённых странами НАТО, нацистов.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:22
      +1
      Александр 3 hi, это то и настораживает, Запад который не признает своих ошибок и слабостей, который всегда делает крайними неугодных ему, Запад который с легкостью ломает и нарушает любые правила, признает провал своего детища и выкормыша?! Как минимум странно.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:34
        0
        Дальнейшие действия НАТО становятся ,так сказать предсказуемыми,после того как военные НАТО отдавали честь лгбт.Афганистан ,тому пример.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:49
          0
          Кстати,по Афганистану..Похоже,что заштатники просчитали точно и сбросили очень токсичный и многозатратный балласт.В предверии начала СВО ..
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:19
    0
    Когда?! Когда уже будет захвачен значительный кусок украинской территории, фланговым ударом, естественно, вместе с накопленной техникой и резервами? Рупь за сто, окруженные укровояки с огромным облегчением сдадутся, и можно будет спокойно работать. Упустим момент - реками крови расплатимся...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:21
    0
    Американский журналист назвал контрнаступление ВСУ самоубийственной миссией
    . Просто интересно, что произойдёт... каких "оценок" ситуации будет больше?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    0
    Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия
    Правильное определение дал американский журналист, а главное образное. Что характерно когда в зарубежных СМИ на первых полосах появились фото с уничтоженной немецкой и американской техникой, а интернет заполнили ролики, западный обыватель ахнул - как так, нас через СМИ уверяли, что украинская армия побеждает, а российская несет огромные потери, а оказалось наоборот. А сегодня и западная пресса вынуждена говорить правду, но по возможности стараясь ее нивелировать под свою редакционную политику.