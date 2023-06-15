По состоянию на утро 15 июня в районе села Урожайное на Угледарском участке фронта наблюдались встречные бои российских войск и украинских формирований. ВСУ здесь явно потеряли способность активно штурмовать российские позиции и сейчас пытаются сохранить инициативу, сообщают российские военные корреспонденты.Вечером Минобороны РФ сообщало, что расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» ВС РФ сдерживают попытки украинских формирований наступать на данном направлении.Российская артиллерия наносила многочисленные удары по позициям украинских формирований, скоплениям войск и техники в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Каменского и ряда других населенных пунктов на Запорожском направлении.Военкоры сообщают о попытках ВСУ наступать в районе села Работино на Запорожском направлении. Здесь украинские формирования еще пытаются штурмовать российские позиции.На других участках фронта, по сообщению Telegram-канала WarGonzo, наблюдается затишье. Это означает, что какие-либо атакующие действия силами пехоты и бронетехники не проводятся. Но артиллерия продолжает работать достаточно активно. В частности, артиллерийскими подразделениями ВС РФ обстреливались позиции украинских формирований в Марьинке, Новомихайловке, Авдеевке, Невельском, Красногоровке, Карловке и других населенных пунктах. Украинские формирования в ответ предпочитают следовать излюбленной тактике – наносят удары по жилым районам Донецка.На Артемовском направлении зафиксировано продвижение ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, идут боевые действия в районе Ягодного и Берховки, но здесь украинским формированиям не удалось добиться успеха. Российская артиллерия, в свою очередь, подвергает регулярным обстрелам места скопления украинских войск в Константиновке, Богдановке, Григоровке, Орехово-Василевке и других населенных пунктах на флангах Артемовского направления.