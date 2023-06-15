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Глава МИД Венгрии приедет на ПМЭФ на фоне антироссийских санкций Запада

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Глава МИД Венгрии приедет на ПМЭФ на фоне антироссийских санкций Запада

В Российскую Федерацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приедет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом написал сам глава венгерского дипломатического ведомства в социальной сети.


По утверждению Сийярто, он отправляется на ПМЭФ с целью обсуждения вопросов энергоснабжения страны. Как известно, Венгрия получает российский газ и крайне в нем заинтересована, поэтому на форуме Сийярто, вероятно, рассчитывает обсудить дальнейшие поставки газа.

Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз

- написал Сийярто.

Отметим, что поездка венгерского министра иностранных дел проходит на фоне пика антироссийских санкций Запада. Большинство государств «западного блока» пытаются игнорировать Россию по всем возможным направлениям, о визитах в РФ не может быть и речи. Но, несмотря на попытку США и ЕС превратить Россию в «страну-изгоя», даже в Европе такая политика не всегда находит поддержку. Визит венгерского министра иностранных дел – тому свидетельство.

Напомним, что Венгрия занимает очень необычную для страны НАТО и ЕС позицию по вопросу украинского конфликта и взаимоотношений с Россией. Руководство страны последовательно критикует западные поставки вооружений и военной техники как способствующие эскалации конфликта на Украине.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:36
    +1
    Сейчас в Киеве потребуют его отставки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:41
      +1
      И потребуют заблокировать его денежные счета и отдать его средства ВСУ.
      Счета Берлускони шароварные уже потребовали заблокировать и отдать деньги ВСУ за то что Берлускони типа был большим другом Путина.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:41
    -1
    Глава МИД Венгрии приедет на ПМЭФ на фоне антироссийских санкций Запада
    Сийярто,звезда ПМЭФ?Единственная..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:44
      0
      kor1vet1974 hi, уж лучше такие "звезды" чем наши заднеприводные блогеры типа кумиры молодёжи.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:45
      +1
      Ну,хорошо,что не появятся персонажи типа Дани....Это был вообще критерий уровня падения этого форума
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    0
    Что то мне кажется ,что еэсовское политбюро на грани грандиозного шухера.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:46
      0
      tralflot1832 hi, ну Е. С. эт вряд-ли, а вот Венгрия, да ведет себя крайне не солидарно с остальным ЕвроКолхозом.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:43
    0
    В отличие от остального ЕС, Венгрия не страдает русофобией и не собирается гадить себе в карман, laughing на радость штатникам
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:43
    0
    Венгры подходят прагматично.Но!Не было бы у них зависимости от наших энергоносителей,пели бы они в одну дудку вместе с натовцами
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:47
    0
    Как это Венгрию еще не УВОЛИЛИ из "Цветущего сада"...чудеса
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    0
    Венгерская позиция предельна ясна - в первую очередь забота об экономике страны и своих гражданах, а потом уже европейские ля-ля на тему антироссийских санкций и помощи Киеву, которые в свою очередь совсем не нравятся венгерской стороне. Таким и помочь при возможности можно, а сегодня даже необходимо. Кто еще в ЕС занимает такую неоднозначную позицию? Да практически ни кто.