Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз

В Российскую Федерацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приедет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом написал сам глава венгерского дипломатического ведомства в социальной сети.По утверждению Сийярто, он отправляется на ПМЭФ с целью обсуждения вопросов энергоснабжения страны. Как известно, Венгрия получает российский газ и крайне в нем заинтересована, поэтому на форуме Сийярто, вероятно, рассчитывает обсудить дальнейшие поставки газа.- написал Сийярто.Отметим, что поездка венгерского министра иностранных дел проходит на фоне пика антироссийских санкций Запада. Большинство государств «западного блока» пытаются игнорировать Россию по всем возможным направлениям, о визитах в РФ не может быть и речи. Но, несмотря на попытку США и ЕС превратить Россию в «страну-изгоя», даже в Европе такая политика не всегда находит поддержку. Визит венгерского министра иностранных дел – тому свидетельство.Напомним, что Венгрия занимает очень необычную для страны НАТО и ЕС позицию по вопросу украинского конфликта и взаимоотношений с Россией. Руководство страны последовательно критикует западные поставки вооружений и военной техники как способствующие эскалации конфликта на Украине.