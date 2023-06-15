Молдавия запускает процедуру выхода ещё из 2 соглашений в рамках СНГ

Мы не принимали решение о выходе из соглашений Содружества в области сельского хозяйства. У нас по-прежнему действуют положения документов, основанных на фитосанитарных сертификатах, на их признании, равно как и целом ряде других технических вещей

На прошедшем накануне заседании члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили денонсацию Молдавией ещё 2 соглашений, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает молдавский портал Rupor.md.Первое из них касается оказания взаимопомощи при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях на объектах энергетической инфраструктуры стран-членов Содружества, которое было ратифицировано тогдашним руководством Республики Молдова (РМ) в 2003 году. Во втором соглашении речь идёт о реституции культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, которое было заключено в Минске.МВД РМ уже высказалось по поводу первого документа, отметив, что придерживаться его положений стало нецелесообразным, поскольку страну охватил энергетический кризис с конца 2021 года. Как указывается в заявлении ведомства, причиной тому послужило ограничение поставок газа через Украину, а также конфликт, вспыхнувший в этой стране.Что же касается второго соглашения, то, по данным Минкультуры, в настоящее время порядка 90% его положений так и не были реализованы, а стало быть, это говорит о неэффективности вышеупомянутого документа.Напомним, что ещё в прошлом месяце спикер молдавского парламента Игорь Гросу анонсировал выход республики из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ. Более того, в мае кабинет министров приняло решение о расторжении 2 договоров. Первый из них – соглашение об обмене информацией, связанное с охраной внешних границ государств-членов этой международной организации, заключённого в Москве в 1996 году, в то время как второй относится к соглашению об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ, заключённому в Киеве в 1992.Тем временем глава Минсельхоза республики Владимир Боля заявил о том, что официальный Кишинёв не станет денонсировать соглашения с СНГ в области сельского хозяйства. По словам министра, это нанесёт серьёзный урон молдавским фермерам.– отметил Боля в беседе с молдавскими журналистами.Ранее представители молдавской оппозиции подвергли жёсткой критике подобные опрометчивые шаги со стороны Кишинёва, подчеркнув, что от этого пострадают как граждане республики, так и её экономика, которая по-прежнему экспортирует большую часть своей продукции в Россию.