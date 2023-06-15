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Молдавия запускает процедуру выхода ещё из 2 соглашений в рамках СНГ

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Молдавия запускает процедуру выхода ещё из 2 соглашений в рамках СНГ

На прошедшем накануне заседании члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили денонсацию Молдавией ещё 2 соглашений, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает молдавский портал Rupor.md.


Первое из них касается оказания взаимопомощи при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях на объектах энергетической инфраструктуры стран-членов Содружества, которое было ратифицировано тогдашним руководством Республики Молдова (РМ) в 2003 году. Во втором соглашении речь идёт о реституции культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, которое было заключено в Минске.

МВД РМ уже высказалось по поводу первого документа, отметив, что придерживаться его положений стало нецелесообразным, поскольку страну охватил энергетический кризис с конца 2021 года. Как указывается в заявлении ведомства, причиной тому послужило ограничение поставок газа через Украину, а также конфликт, вспыхнувший в этой стране.

Что же касается второго соглашения, то, по данным Минкультуры, в настоящее время порядка 90% его положений так и не были реализованы, а стало быть, это говорит о неэффективности вышеупомянутого документа.

Напомним, что ещё в прошлом месяце спикер молдавского парламента Игорь Гросу анонсировал выход республики из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ. Более того, в мае кабинет министров приняло решение о расторжении 2 договоров. Первый из них – соглашение об обмене информацией, связанное с охраной внешних границ государств-членов этой международной организации, заключённого в Москве в 1996 году, в то время как второй относится к соглашению об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ, заключённому в Киеве в 1992.

Тем временем глава Минсельхоза республики Владимир Боля заявил о том, что официальный Кишинёв не станет денонсировать соглашения с СНГ в области сельского хозяйства. По словам министра, это нанесёт серьёзный урон молдавским фермерам.

Мы не принимали решение о выходе из соглашений Содружества в области сельского хозяйства. У нас по-прежнему действуют положения документов, основанных на фитосанитарных сертификатах, на их признании, равно как и целом ряде других технических вещей

– отметил Боля в беседе с молдавскими журналистами.

Ранее представители молдавской оппозиции подвергли жёсткой критике подобные опрометчивые шаги со стороны Кишинёва, подчеркнув, что от этого пострадают как граждане республики, так и её экономика, которая по-прежнему экспортирует большую часть своей продукции в Россию.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:29
    +3
    Молдовы больше нет, осталось тех. вопросы о поглощении была республика и нет её.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:38
      0
      Владимир Боля заявил о том, что официальный Кишинёв не станет денонсировать соглашения с СНГ в области сельского хозяйства.

      Это соглашение, получается тоже реализовать весьма проблематично. Торговля с РМ стоит фактически на нуле. Так что, можно смело выходить, в ЕС молдавскую продукцию "очень ждут." . Или они надеются на реэкспорт ?
  2. Aken
    Aken Сегодня, 09:40
    +2
    Мне понятны действия Санды - она гражданка Румынии, и теперь отрабатывает зарплату.
    Но что от поглощения рассчитывают получить молдаване? Румыны обещают их вечно кормить?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:02
      +2
      Aken hi, молдоване надеются получить паспорта Е. С. и свалить в более богатые страны на П. М. Ж.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:56
    +1
    Тем временем глава Минсельхоза республики Владимир Боля заявил о том, что официальный Кишинёв не станет денонсировать соглашения с СНГ в области сельского хозяйства. По словам министра, это нанесёт серьёзный урон молдавским фермерам.

    Снг давно приказало долго жить, поэтому денонсировать давно уже надо всё и заключать двусторонние соглашения на новых условиях. А то какой-то бред получается, с одной стороны такая организация есть, с другой стороны все участники в ней уже давно слишком свободно относятся к договорам на её платформе, за-то штат чиновеиков и дипломатов в ней, не соответствует её реальному уровню.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    0
    Этого и следовало ожидать, надо глянуть, что останется, а то только преференции от нас , а оно нам надо?
  5. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:06
    0
    СНГ это что вообще за чудо юдо такое)))?оно создавалось у меня на глазах чтобы запудрить народу мозги про развал СССР не больше и было просто ширмочкой
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    +1
    Молдавия запускает процедуру выхода ещё из 2 соглашений в рамках СНГ
    . Умерла, так умерла...
    Кто и почему это все творит... как я разница, оно есть.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    Молдавия разогналась под горку и уже, судя по всему, затормозить не сможет. Башкой в европейскую дверь да со всего размаха, чтобы оставшиеся мозги в разные стороны. С чем их и поздравим.