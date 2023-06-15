Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса пишет о снижении поддержки военной помощи Украине в Конгрессе США

8
Американская пресса пишет о снижении поддержки военной помощи Украине в Конгрессе США

В Конгрессе США наблюдается рост критических настроений относительно сохранения прежних масштабов поддержки киевского режима деньгами и оружием. Об этом пишет американское издание The Washington Post.


По утверждению американской прессы, поддержка Украины в Конгрессе США «истощается» на фоне затягивания боевых действий. Это связано, в том числе, и с тем, что конгрессмены ввели ограничение на расходование бюджетных средств после снятия потолка государственного долга.

Противники военной помощи Украине активизировали свое давление на спикера Конгресса США Кевина Маккарти. Они хотят, чтобы он сдержал слишком большие расходы на поддержку киевского режима. С подобной позиции выступают как правые республиканцы, так и левые демократы, которые недовольны сокращением социальных, а не военных расходов.

Как утверждают левые демократы, любая помощь Украине должна сопровождаться увеличением невоенных расходов бюджета. Это вполне обоснованно с точки зрения рядовых американцев, не понимающих, почему чужой и далекой стране должны помогать из средств бюджета США в ущерб собственному населению.

Критики военной помощи Украине ожидают, что следующий запрос администрации США на выделение средств Киеву будет меньшим, чем прежде. Ведь и так на поддержку Украины уже израсходовано, по данным американских СМИ, около 100 млрд долларов. Впрочем, американская пресса допускает, что конгрессмены все же поддержат любое количество выделяемых на поддержку Украины средств, поскольку республиканское большинство тоже поддерживает затягивание боевых действий с целью ослабления России.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:58
    +2
    Да,ввели ограничения на бюджетные расходы.Но только не на расходы армии,ВПК и помощь бандеровцам.Они порезали социалку.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +2
    В Конгрессе США наблюдается рост критических настроений относительно сохранения прежних масштабов поддержки киевского режима деньгами и оружием
    То, что рост критических настроений нарастает это конечно хорошо. Но вот приведет ли он к действительному сокращению хотя бы частично помощи Киеву? Хочется верить, но все таки пока не реально. Для этого необходим толчок, который введет в состояние ступора конгрессменов - полный провал наступления ВСУ с еще более масштабными потерями, в т.ч. и западной техники. Чтобы все остины-милли вместе политиками-ястребами сели на пятую точку и начали чесать свою бестолковку.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:08
    +2
    Приятно наблюдать за прекраснодушными идиотами...
    Их послушаешь:
    - "поддержка истощается"... Та щас! )
    Как может "истощиться" поддержка тех, у кого печатный станок?!
    Истощиться могут только бумага и краски... )
    - Байден плохой. А вот, как придет Трамп, так сразу Украине кирдык.
    Серьёзно?!..
    Конфликт в Европе может угаснуть лишь после того, как:
    - внутренние напряжения разорвут США на клапти. Вот этому надо способствовать не жалея сил. А потом... договариваться с теми, кто там останется вменяемым на, хотя бы, следующие 100 лет.
    - стороны обменяются ядерными ударами. Конец истории.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:14
      +1
      Ну они такие какие есть. Когда давно читаешь их комменты, уже перестаёшь их воспринимать как то серьёзно. Это норма.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    +2
    Все странно... хотя, слова, тексты и заверения, по теперешним временам, это ни о чем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:35
      +2
      Ничего тут странного нет.
      Главный рупор Республиканской партии телеканал Fox News рассказал о шантаже действующего президента Джо Байдена со стороны Украины. Ссылаясь на сенатора Чака Грассли из штата Айова, телеканал напомнил об участии отца и сына Байденов в коррупционных схемах совместно с руководством украинской частной газодобывающей компании Burisma.

      По данным Fox News, исполнительный директор упомянутой компании сохранил 17 аудиозаписей бесед с Джо и Хантером Байденами и в случае игнорирования Вашингтоном интересов Украины может их обнародовать.

      Если эти обвинения подтвердятся, то должны привести либо к импичменту, либо к немедленной отставке Джо Байдена […] Если это выплывет наружу, то немедленно потопит Байдена как президента и кандидата. Мы убеждены, что Джо Байдена шантажировали этим годами. И это объясняет его поведение. Очень надежный информатор ФБР говорит, что топ-менеджер Burisma, который, предположительно, дал взятку действующему президенту США размером в 5 миллионов долларов за увольнение прокурора, имеет аудиозаписи Джо и Хантера

      – сообщил Fox News.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:28
        0
        Что б шантажировать верхних полосатиков, надо иметь... да вот не знаю, что надо иметь, зато чего не иметь, надо, понятно... МОЗГОВ.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:38
    +2
    Да ладно, Штаты будут помогать чубатым фашистам всём чем можно до последнего, не будет им урезания финансирования и даже наоборот.