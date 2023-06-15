Американская пресса пишет о снижении поддержки военной помощи Украине в Конгрессе США

В Конгрессе США наблюдается рост критических настроений относительно сохранения прежних масштабов поддержки киевского режима деньгами и оружием. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
По утверждению американской прессы, поддержка Украины в Конгрессе США «истощается» на фоне затягивания боевых действий. Это связано, в том числе, и с тем, что конгрессмены ввели ограничение на расходование бюджетных средств после снятия потолка государственного долга.
Противники военной помощи Украине активизировали свое давление на спикера Конгресса США Кевина Маккарти. Они хотят, чтобы он сдержал слишком большие расходы на поддержку киевского режима. С подобной позиции выступают как правые республиканцы, так и левые демократы, которые недовольны сокращением социальных, а не военных расходов.
Как утверждают левые демократы, любая помощь Украине должна сопровождаться увеличением невоенных расходов бюджета. Это вполне обоснованно с точки зрения рядовых американцев, не понимающих, почему чужой и далекой стране должны помогать из средств бюджета США в ущерб собственному населению.
Критики военной помощи Украине ожидают, что следующий запрос администрации США на выделение средств Киеву будет меньшим, чем прежде. Ведь и так на поддержку Украины уже израсходовано, по данным американских СМИ, около 100 млрд долларов. Впрочем, американская пресса допускает, что конгрессмены все же поддержат любое количество выделяемых на поддержку Украины средств, поскольку республиканское большинство тоже поддерживает затягивание боевых действий с целью ослабления России.