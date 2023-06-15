Японский эксперт: Киев не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО

В начале лета контрнаступление ВСУ началось. Основной целью этого наступления задолго до его начала заявлялся Крым. Поэтому и основное направление контрнаступления стало Запорожское, через которое можно идти прямо к полуострову. Ранее в Киеве самоуверенно заявляли, что будут в Крыму, когда ещё будет тепло.Однако пока по результатам развития украинского контрнаступления, если его вообще можно так назвать, речь о захвате Крыма очевидно уже вообще не идёт.По словам японского эксперта Масару Сато, занимавшего ранее пост главного аналитика МИД Японии, у Киева не хватит сил войти в Крым, и для этого ему понадобится прямая поддержка Североатлантического альянса.Сато отметил, что это нереально, чтобы Украина своими силами вторглась на Крымский полуостров. Для достижения этой цели нужно прямое вмешательство НАТО и в особенности США, считает эксперт. Однако такое развитие событий станет прямой дорогой к третьей мировой войне.Очевидно, что подобный сценарий Западу неинтересен и поэтому Киеву не позволят «пересечь красную линию» и втянуть Запад в глобальный конфликт, считает Сато. Японский эксперт уверен, что в Вашингтоне есть свой сценарий завершения конфликта, который не вяжется с интересами Киева.