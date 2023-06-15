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Японский эксперт: Киев не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО

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Японский эксперт: Киев не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО

В начале лета контрнаступление ВСУ началось. Основной целью этого наступления задолго до его начала заявлялся Крым. Поэтому и основное направление контрнаступления стало Запорожское, через которое можно идти прямо к полуострову. Ранее в Киеве самоуверенно заявляли, что будут в Крыму, когда ещё будет тепло.


Однако пока по результатам развития украинского контрнаступления, если его вообще можно так назвать, речь о захвате Крыма очевидно уже вообще не идёт.

По словам японского эксперта Масару Сато, занимавшего ранее пост главного аналитика МИД Японии, у Киева не хватит сил войти в Крым, и для этого ему понадобится прямая поддержка Североатлантического альянса.

Сато отметил, что это нереально, чтобы Украина своими силами вторглась на Крымский полуостров. Для достижения этой цели нужно прямое вмешательство НАТО и в особенности США, считает эксперт. Однако такое развитие событий станет прямой дорогой к третьей мировой войне.

Очевидно, что подобный сценарий Западу неинтересен и поэтому Киеву не позволят «пересечь красную линию» и втянуть Запад в глобальный конфликт, считает Сато. Японский эксперт уверен, что в Вашингтоне есть свой сценарий завершения конфликта, который не вяжется с интересами Киева.
Использованы фотографии:
Википедия/NASA
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5 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:30
    +1
    прямое вмешательство НАТО и в особенности США, считает эксперт.
    ...по ходу этому японскому экпэрду хиросимы м нагасаки мало....занялся лучше бы своей фукусимой которая гадит в Тихий океан радиоактивным лайном с 11-го года..и конца этому по ходу не будет
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:47
    0
    Есть в истории удачные штурмы Крыма. Классика - Крымская война, Фашисты, СССР...Зачем придумывать какие то эрзац события.?!
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:17
    0
    Куда этот косой лезет? У него под боком великий Китай, который затаил на этих карликов обиду, америкосы страну пол века в акупации держат, а он к нам нос суёт.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 10:19
    0
    Украина что одна что с НАТО в Крым не войдёт. Если влезет НАТО это ядерная война, а сами украинцы не способны.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    0
    у Киева не хватит сил войти в Крым, и для этого ему понадобится прямая поддержка Североатлантического альянса.
    Киев вообще хотел бы, чтобы войка НАТО заменили его на поле боя и сами постарались отвоевать потерянные территории и Крым. Т.к. Крым с Севастополем НАТО намного нужнее чем Киеву. Но ни англосаксы не старая Европа почему-то этого не хотят. Поляки с прибалтами горят желанием, но при условии, что когда их начнут бить НАТО обязано задействовать 5 ст. своего Устава. Но американцы дают понять, что если есть желание, то сами и только сами.