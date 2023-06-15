Британский телеканал: Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за минных полей и хорошей обороны ВС РФ

На Западе продолжают изучать наступательные действия ВСУ на Запорожском направлении и выяснять, почему они не оказались эффективными, несмотря на военную помощь Киеву. Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за минных полей и хорошей обороны ВС РФ, утверждает британский телеканал Sky News, ссылаясь на мнение экспертов.
По утверждению опрошенных телеканалом специалистов, российские войска хорошо показали себя в обороне на Запорожском направлении. ВС РФ использовали «сложный для украинцев», как заявляет один из собеседников телеканала, маневренный подход к обороне. Кроме того, российской стороной заранее были установлены минные поля, которые стали серьезным препятствием для украинской военной техники.
Сейчас наступление украинских формирований идет «медленно», признают западные СМИ. Опрошенные телеканалом эксперты уже рассуждают о том, что пока рано давать оценки успешности контрнаступления. Но они сходятся во мнении, что текущие боевые действия в Запорожской области уже нельзя называть «разведкой боем», поскольку они представляют собой полноценное контрнаступление.
Понятно, что провальный характер наступательных действий ВСУ не может радовать западных покровителей киевского режима. Многие эксперты уже заявляют о том, что Запад просчитался в своей оценке российской армии и ее способности держать оборону на данном направлении, а также переоценил собственную военную технику, поставленную Украине.
Танки Leopard и БМП Bradley не стали гарантией военных успехов ВСУ. Более того, значительная часть переданной киевскому режиму техники была утрачена уже в первые дни «контрнаступа», и теперь не очень понятно, как будет покрываться нехватка танков и боевых машин.