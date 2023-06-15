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Британский телеканал: Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за минных полей и хорошей обороны ВС РФ

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Британский телеканал: Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за минных полей и хорошей обороны ВС РФ

На Западе продолжают изучать наступательные действия ВСУ на Запорожском направлении и выяснять, почему они не оказались эффективными, несмотря на военную помощь Киеву. Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за минных полей и хорошей обороны ВС РФ, утверждает британский телеканал Sky News, ссылаясь на мнение экспертов.


По утверждению опрошенных телеканалом специалистов, российские войска хорошо показали себя в обороне на Запорожском направлении. ВС РФ использовали «сложный для украинцев», как заявляет один из собеседников телеканала, маневренный подход к обороне. Кроме того, российской стороной заранее были установлены минные поля, которые стали серьезным препятствием для украинской военной техники.

Сейчас наступление украинских формирований идет «медленно», признают западные СМИ. Опрошенные телеканалом эксперты уже рассуждают о том, что пока рано давать оценки успешности контрнаступления. Но они сходятся во мнении, что текущие боевые действия в Запорожской области уже нельзя называть «разведкой боем», поскольку они представляют собой полноценное контрнаступление.

Понятно, что провальный характер наступательных действий ВСУ не может радовать западных покровителей киевского режима. Многие эксперты уже заявляют о том, что Запад просчитался в своей оценке российской армии и ее способности держать оборону на данном направлении, а также переоценил собственную военную технику, поставленную Украине.

Танки Leopard и БМП Bradley не стали гарантией военных успехов ВСУ. Более того, значительная часть переданной киевскому режиму техники была утрачена уже в первые дни «контрнаступа», и теперь не очень понятно, как будет покрываться нехватка танков и боевых машин.
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12 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:32
    +1
    Ну так "гладко было на бумаге...". Позиционная война это надолго.
  2. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 09:34
    0
    Задаюсь вопросом: неужели западные "эксперты" были настолько уверены в неуязвимости своей техники?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: Илья22558
      неужели западные "эксперты" были настолько уверены в неуязвимости своей техники?

      Они выводы делают по соцсетям и рекламным буклетам, а кто же там правду скажет.
      Я все жду когда наши парни Абрашу затрофеят... Штаты могут и резко передумать с поставкой на фоне последних событий.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:53
        0
        Цитата: Canecat
        Они выводы делают по соцсетям и рекламным буклетам, а кто же там правду скажет.

        А нам, кто правду скажет? То же интересный вопрос.
        Правду узнают все к концу лета ИМХО, пока надо набраться терпения.
        Цитата: Canecat
        Я все жду когда наши парни Абрашу затрофеят...

        Вы не в курсе? США Абрамсы туда пока не поставляли, Немцев прогнули, а сами не спешат.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:44
      +1
      Они были уверены не в неуязвимости своей техники,а в слабости в обороне нашей армии.Они же видели наше отступление осенью прошлого года,отсюда и отталкивались
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:59
      +3
      Цитата: Илья22558
      Задаюсь вопросом: неужели западные "эксперты" были настолько уверены в неуязвимости своей техники?

      "Эксперты" на Западе предсказывали разгром ВСУ за неделю . Вопрос что это за "эксперты" и кто им платит. Например "эксперты" Fox или CNN об одних и тех же событиях будут рассказывать своей публике именно то что она хочет услышать. "Экспертов" сегодня много, подбирай на любой вкус.
      А вообще мне год назад попадалось мнение бывшего директора СНБ Израиля Амоса Ядлина, так вот он считает, что для Брюселя отчаяннное сопротивление ВСУ и их высокая мотивация оказались неожиданым фактором, но когда они его обнаружили , то там приняли общее решение размазать войну надолго. Поэтому и оружие для ВСУ выделяется
      небольшими партиями и очень дозировано. Оптимальный для НАТО вариант это 5-6 лет войны. Именно столько времени у Союза уйдет на перезапуск ВПК и перевооружение ВС.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:39
        0
        То, что поставки для ВСУ делают два дела(снабжение и попытка запуска своего производства) было изначально понятно. К сожалению "за деревьями не всегда видно лес".
        Другое дело удастся ли возобновить полноценное производство или получится максимум - штучная продукция. Времена в экономике "не фонтан".
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:34
    +1
    Идёт или не идёт?
    По предоставляемым официальными данным, вроде стоит?!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:11
      -1
      Цитата: 75Сергей
      Идёт или не идёт?
      По предоставляемым официальными данным, вроде стоит?!

      Идет взаимная мясорубка при помощи артиллерии и штурмовых отрядов. Украинцы сами признают, что продвигаются на ряде участков не более чем на 200-500м в день.
  4. мазута
    мазута Сегодня, 09:49
    0
    Технику привезут,мы же не противодействуем.Думаю в трюмах "сухарей"ее достаточно приходит в порт Одессы.А вот компенсация обученных экипажей,это конечно уже тяжелее...Либо впихивать в "бредли" и "лео"отпускников из нато.
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:23
    0
    Звучит как "Черт возьми, да у них там оборона есть!".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    российской стороной заранее были установлены минные поля
    Неужели опять проявилось русское "коварство" в реализации азбучных истин в обороне - огородись от противника минами? А так наверное хотелось, чтобы "Леопарды", "Бредли", французские башни на колесах плотным строем спокойно, как по шоссе и до моря. Но нет, русские почему-то не побежали, так еще начали жечь могучую технику "демократических" стран не взирая на ее происхождение.