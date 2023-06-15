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ВСУ отчитались о работе систем противовоздушной обороны этой ночью

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ВСУ отчитались о работе систем противовоздушной обороны этой ночью

С Украины поступают сообщения о многочисленных «сбитых иранских беспилотниках», якобы сбитых украинской ПВО. «Иранскими БПЛА» в ВСУ принято называть «Герань-2» и другие российские дроны-камикадзе.


В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подробно отчитались о работе систем противовоздушной обороны этой ночью.

Судя по данной информации, работы у ПВО хватало в Харькове, Одесской области и других регионах Украины. Украинские военные утверждают, что им удалось за ночь сбить 22 воздушные цели россиян, в том числе 20 дронов-камикадзе. Беспилотники летели с северного и южного направлений. Украинские военные утверждают, что сумели сбить их все до одного. Естественно, такое утверждение вызывает большие сомнения.

Еще одним сбитым объектом, заявили в ВС ВСУ, является крылатая ракета Х-101/Х-555. Всего, по их данным, было выпущенор четыре таких ракеты, три из которых достигли целей, поразив промышленные предприятия в Днепропетровской области. Пуск производился стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, находившимися на тот момент над Каспийским морем. Информацией о том, к каким последствиям привел удар, украинское командование пока не располагает. Там утверждают, что об этом позже сообщат представители местной администрации.

Помимо этого, заявили киевские силовики, они якобы уничтожили сегодня ночью российский оперативно-тактический разведывательный дрон. Украинские военные утверждают, что аппарат вел разведку «на восточном направлении».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Минобороны Нидерландов
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    0
    Еще одним сбитым объектом, заявили в ВС ВСУ, является крылатая ракета Х-101/Х-555. Всего, по их данным, было выпущенор четыре таких ракеты, три из которых достигли целей, поразив промышленные предприятия в Днепропетровской области.

    Неужели шароварные считать научились? wassat
  2. Наган
    Наган Сегодня, 09:49
    0
    Сколько нынче польских тракторов сбито?
  3. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 10:19
    0
    Пуск производился стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, находившимися на тот момент над Каспийским морем

    Один "Медведь" несет на внешних подвесках 8 штук, а эти брехуны про четыре ракеты по ушам впаривают
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:46
      0
      Не обязательно все точки использовать, есть 4 цели, подвесили 4 ракеты, тут не НАРами пуляться, денежки счёт любят(с) лиса Алиса
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Странно, как-то скромно признались, что из четырех ракет сбили только одну. Значит эффект от прилетов настолько серьезный, что даже не смогли выдавить из себя о100% поражении воздушных целей.