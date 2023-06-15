Замглавы МИД РФ: Список кандидатов на вступление в БРИКС приближается к двум десяткам

Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть

Количество государств, желающих стать членами БРИКС, постоянно растет и уже приближается к двум десяткам, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Среди кандидатов страны разных континентов и уровней экономического развития. Все их объединяет стремление уйти от экономического и политического диктата Запада во главе с Соединенными Штатами в пользу равноправного партнерства и суверенного развития, которые являются ключевыми для членов БРИКС.— цитирует слова дипломата ТАСС В настоящее время в БРИКС, созданном в 2006 году на полях Петербургского экономического форума Бразилией, Россией, Индией и Китаем, нет формального регламента условий приема новых членов. Однако на практике такая процедура была отработана в 2011 году, когда к союзу присоединилась Южно-Африканская республика. Именно тогда появилась измененная аббревиатура альянса, складывающаяся из первых букв названий пяти государств-членов в английской транскрипции — BRICS.В этом году ЮАР председательствует в БРИКС. По инициативе африканской республики начата разработка критериев и формализация условий приема в альянс, которые должны быть утверждены на ближайшем саммите БРИКС. Он пройдет в Йоханнесбурге в конце августа. В начале июня в формате постоянных членов объединения и так называемом БРИКС плюс, объединяющем партнерские страны, состоялось обсуждение этого вопроса на встрече министров иностранных дел в Кейптауне, рассказал Рябков.Он добавил, что расширение БРИКС, в конечном итоге, — это предмет политического решения. Ближайшим кандидатом на вступление в альянс стал Египет, его заявку уже поддержала Россия. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Он уточнил, что Египет может вступить в объединение после того, как внутри него согласуют критерии и процедуры приема новых членов.Рябков подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, которые не руководствуются на международной арене принципом «ведущий-ведомый», присущем при принятии решений в том же клубе западных стран G20. Все решения формируются на основе консенсуса после коллегиального обсуждения.За время существования БРИКС принят большой объем многосторонних соглашений, направленных на развитие взаимоотношений стран-участниц в торговле и экономике. Новый банк развития БРИКС (НБР) создан с целью увеличения расчетов в национальных валютах как глобальная альтернатива Всемирному банку, контролируемому США. С целью дальнейшей дедолларизации на предстоящем саммите будет обсуждаться вопрос создания в перспективе общей межнациональной валюты. Помимо пяти постоянных участников БРИКС, в НБР уже вступили Бангладеш, ОАЭ, Египет, в ближайшее время к ним присоединятся Аргентина, Саудовская Аравия и Зимбабве.