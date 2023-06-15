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Замглавы МИД РФ: Список кандидатов на вступление в БРИКС приближается к двум десяткам

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Замглавы МИД РФ: Список кандидатов на вступление в БРИКС приближается к двум десяткам

Количество государств, желающих стать членами БРИКС, постоянно растет и уже приближается к двум десяткам, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Среди кандидатов страны разных континентов и уровней экономического развития. Все их объединяет стремление уйти от экономического и политического диктата Запада во главе с Соединенными Штатами в пользу равноправного партнерства и суверенного развития, которые являются ключевыми для членов БРИКС.


Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть

— цитирует слова дипломата ТАСС.

В настоящее время в БРИКС, созданном в 2006 году на полях Петербургского экономического форума Бразилией, Россией, Индией и Китаем, нет формального регламента условий приема новых членов. Однако на практике такая процедура была отработана в 2011 году, когда к союзу присоединилась Южно-Африканская республика. Именно тогда появилась измененная аббревиатура альянса, складывающаяся из первых букв названий пяти государств-членов в английской транскрипции — BRICS.

В этом году ЮАР председательствует в БРИКС. По инициативе африканской республики начата разработка критериев и формализация условий приема в альянс, которые должны быть утверждены на ближайшем саммите БРИКС. Он пройдет в Йоханнесбурге в конце августа. В начале июня в формате постоянных членов объединения и так называемом БРИКС плюс, объединяющем партнерские страны, состоялось обсуждение этого вопроса на встрече министров иностранных дел в Кейптауне, рассказал Рябков.

Он добавил, что расширение БРИКС, в конечном итоге, — это предмет политического решения. Ближайшим кандидатом на вступление в альянс стал Египет, его заявку уже поддержала Россия. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Он уточнил, что Египет может вступить в объединение после того, как внутри него согласуют критерии и процедуры приема новых членов.

Рябков подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, которые не руководствуются на международной арене принципом «ведущий-ведомый», присущем при принятии решений в том же клубе западных стран G20. Все решения формируются на основе консенсуса после коллегиального обсуждения.

За время существования БРИКС принят большой объем многосторонних соглашений, направленных на развитие взаимоотношений стран-участниц в торговле и экономике. Новый банк развития БРИКС (НБР) создан с целью увеличения расчетов в национальных валютах как глобальная альтернатива Всемирному банку, контролируемому США. С целью дальнейшей дедолларизации на предстоящем саммите будет обсуждаться вопрос создания в перспективе общей межнациональной валюты. Помимо пяти постоянных участников БРИКС, в НБР уже вступили Бангладеш, ОАЭ, Египет, в ближайшее время к ним присоединятся Аргентина, Саудовская Аравия и Зимбабве.
Использованы фотографии:
BRICS information portal
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7 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:46
    +2
    20 кандидатов это многовато.
    Если принятие решений будет как в ЕС - единогласно, то можно будет заболтать любую обсуждаемую проблему.
    Надеюсь, в новой организации не так. И первые 5 членов станут аналогом СБ в обновлённой ООН.
    А пока напрашивается мысль о тендере.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: Aken
      20 кандидатов это многовато.
      Если принятие решений будет как в ЕС - единогласно, то можно будет заболтать любую обсуждаемую проблему.

      Настораживает позиция Индии. Она вроде бы и не против, но количество оговорок позволяет прогнозировать, что Индия намерена максимально затормозить прием новых членов.
      Был бы рад ошибиться.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:11
    +1
    Думаю, на данном этапе нужно принимать всех желающих.
    Быстро и без проволочек.
    Потом работаем и делаем выводы. Ибо... "По делам их, узнаете их." (с)
    Вылетать из БРИКС должно быть так же легко и быстро, как и вступать.
    Разница будет лишь в наличии смачного поджопника "на дорожку".
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:26
      0
      Больше интересует роль и место РФ в BRICS . Сырье, энергетика, удобрения и зерно незыблемы.
    2. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 10:45
      0
      Вот именно- по делам, а ЮАР имеет очень сильный ВПК.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:17
    +2
    Трудно будет выиграть в экономической борьбе, когда с одной стороны
    равноправное партнерство и суверенное развитие, с консенсусом после коллегиального обсуждения...
    а, с другой стороны
    экономический и политический диктат с «ведущий-ведомый», присущем при принятии решений...

    Ничего страшного, winked война планы подскажет.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:24
    0
    Замглавы МИД РФ: Список кандидатов на вступление в БРИКС приближается к двум десяткам
    . События, ситуация будет развиваться своим чередом... лишние телодвижения тут совсем не нужны.