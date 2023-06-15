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Основатель рок-группы «Земляне» создал специальную премию за уничтожение танков Leopard ВСУ

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Основатель рок-группы «Земляне» создал специальную премию за уничтожение танков Leopard ВСУ

Участники специальной военной операции, которым удастся уничтожить танки немецкого производства Leopard украинской армии во время боевых действий, получат не только вознаграждение от государства, но и отдельную солидную премию от российских музыкантов. Премию за уничтожение танков Leopard учредил основатель рок-группы «Земляне», продюсер Владимир Киселев, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».


Как отмечается в сообщении пресс-службы, Владимир Киселев выступил в поддержку предложения властей Забайкальского края вознаграждать деньгами военнослужащих и гражданских, сумевших подбить немецкие танки ВСУ. Продюсер готов заплатить за подбитый танк Leopard первой модификации 700 тысяч рублей, за танк второй модификации – 1 миллион рублей.

Инициативу Киселева представили на мероприятии «Русской медиагруппы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а объявили об этой инициативе ведущая Юлия Барановская и певец Николай Басков. Интересно, что начинание Киселева было поддержано многими представителями отечественной эстрады.

Как сообщают СМИ, в поддержку учрежденной Киселевым денежной премии высказались такие известные исполнители как Александр Маршал, Лариса Долина, Любовь Успенская, Денис Майданов, Анна Семенович, Виктория Дайнеко, Александр Иванов из группы «Рондо», певица Слава и другие музыканты.

Сам Киселев убежден, что практика поощрения бойцов должна быть регулярной и повсеместной. Отметим, что еще год назад Владимир Киселев инициировал проведение всероссийского марафона Агитбригады «Русского Радио». Музыканты отправляются в воинские части, в том числе дислоцирующиеся в новых регионах России и вблизи линии фронта, чтобы поддержать военнослужащих и доставить им гуманитарную помощь, которая приобретается на личные средства.

Напомним, что во время отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российским войскам уже удалось уничтожить часть переданных Западом киевскому режиму немецких танков Leopard, а также боевых машин пехоты M2 Bradley американского производства.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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29 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:50
    +2
    Хороший почин! ..,...................
    1. andr327
      andr327 Сегодня, 09:59
      +4
      только почему-то номенклатура хромает. Тот же хаймерс не меньше вреда приносит
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:12
        +1
        Цитата: andr327
        только почему-то номенклатура хромает. Тот же хаймерс не меньше вреда приносит

        Хаймерс бьёт из глубокого тыла противника и его уничтожение, если такое будет происходить, трудно будет подтвердить без проведения серьёзной разведывательной операции для этой цели. Сомневаюсь что кто-то будет забрасывать разведгруппу или светить агентуру для фотофиксации этого события. Спутник не даст полной гарантии что уничтожен именно хаймерс, а не что-то похожее на него, беспилотники способные в реальном времени показать процесс уничтожения не долетают, а укропы не спешат хвалиться своими потерями.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: andr327
        только почему-то номенклатура хромает. Тот же хаймерс не меньше вреда приносит

        Просто нужен новый прайс-лист. Все вопросы к МО.
        В Великую Отечественную войну советские воины получали зарплату, а подвиги поощрялись не только орденами и медалями, но и денежными премиями.
        Премии никак не умаляют героизма наших воинов, но это часть истории войны, о которой тоже неплохо бы знать.
        Система денежного поощрения была введена в Красной армии уже летом 1941 года.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:31
          +2
          Цитата: Румaтa
          Просто нужен новый прайс-лист. Все вопросы к МО.

          Надо провести дезинформационную акцию в отношении бандерлогов и дать информацию о том, что в каждой натовской приблуде по 100 грамм золота и по килограмму серебра, глядишь в течение недели они сами всё раскурочат, а что останется сдадут на вторчермет.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:35
          +2
          Конечно, лучше захватить западную технику. На ней как-то кайфовее потом по Киеву, Варшаве и Берлину покататься срезая углы бутиков bully
  2. Vostok35
    Vostok35 Сегодня, 09:52
    +1
    Хорошее. только чтобы реально дошли до парней эти бонусы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:19
      +1
      https://news.mail.ru/society/56628096/?frommail=1Лепс и Басков готовы выплатить по 1 млн за подбитый танк ВСУ
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 10:51
        0
        О. Тогда "та женщина что раньше пела" могла бы тысячу премий по 1 млн. за тысячу танков выплатить, а то что толку от её замка.
        P.S. И да, я в её карман не заглядываю.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:37
      +2
      Цитата: Vostok35
      Хорошее. только чтобы реально дошли до парней эти бонусы.

      Им то они зачем? Всё по карте - родителям, жене, детям...
  3. Герасин
    Герасин Сегодня, 10:00
    -6
    Бабки, Бабки, Бабки... Все на бабках помешались! Места в башке ни для чего другого не осталось!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:13
      +2
      Ну,скажем так.Во времена более развитой цивилизации тоже практиктовались денежные поощрения воинов.Примеров полно во время Великой Отечественной.Что не так?Главное-"виновнику торжества",и обязательно!Это все было поднято на недавнем совещании Путина с военкорами
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Герасин
      Бабки, Бабки, Бабки... Все на бабках помешались! Места в башке ни для чего другого не осталось!



      Ферапо́нт Петро́вич Голова́тый (24 мая [5 июня] 1890, Сербиновка, Полтавская губерния — 25 июля 1951, с. Степное, Ново-Покровский район, Саратовская область) — советский крестьянин-колхозник, один из инициаторов всенародного патриотического движения по сбору средств в фонд Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Внёс сбережения на постройку двух самолётов-истребителей[2]. Герой Социалистического Труда (1948). Член ВКП(б) с 1944 года.
      1. Герасин
        Герасин Сегодня, 10:28
        -1
        Так не об том речь !!! Об ЧЕЛОВЕКЕ никто и не вспоминает !!!
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:42
          +2
          Цитата: Герасин
          Так не об том речь !!! Об ЧЕЛОВЕКЕ никто и не вспоминает !!!

          Ну, вот Вы вспомнили... И другие вспомнят.
    3. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 10:20
      +5
      Извините, любая работа должна оплачиваться.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:40
      +2
      Цитата: Герасин
      Бабки, Бабки, Бабки...
      да, да и да!
      Цитата: Герасин
      Все на бабках помешались! Места в башке ни для чего другого не осталось!
      если бабки мотивируют на поиск новых способов и методов уничтожение врага, значит быть тому.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Герасин
      Бабки, Бабки, Бабки...

      "Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги" - маршал Джан-Джакопо Тривульцио
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:07
    +1
    Ещё можно за уши наёмников премии выплачивать. А что, европейцам это близко. am
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:46
      0
      А как отличить уши наемника, от ушей какого-нибудь бомжа? request
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:52
        0
        А скальпы сильно отличаются? Может ими отчитываться
  5. инженер74
    инженер74 Сегодня, 10:11
    +1
    Не имею ничего против. good
    Но, когда читаю такие новости, представляется секретный бункер РВСН, сыровые мужики, с картами и спутниковыми снимками, подсчитывающие сколько случайных пусков надо на закрытие ипотек и автокредитов.... feel
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:16
    0
    уже удалось уничтожить часть переданных Западом киевскому режиму немецких танков Leopard

    Ранее обещанные губерами премии уже выплачены?
  7. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 10:18
    +4
    Адекватный артист.Не чета всяким Галкиным и прочим тварям.По больше бы таких.Честных и не двуличных good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Magic Archer
      Не чета всяким Галкиным и прочим тварям.

      Да, уж winked быстро скурвились галкины и прочие твари.
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 10:58
        0
        Артист это профессия, а скурвиться может только человек! Небольшое уточнение...
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 10:29
    +2
    Уважаю. Низкий поклон. Песни хорошие, бодрые и дела. Больше бы нас таких)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Menshoff_D_V
      Уважаю. Низкий поклон. Песни хорошие, бодрые и дела. Больше бы нас таких)

      Поддерживаю drinks
  9. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 10:54
    0
    Так и хочется добавить - а что скажет купечество?