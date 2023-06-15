Основатель рок-группы «Земляне» создал специальную премию за уничтожение танков Leopard ВСУ

Участники специальной военной операции, которым удастся уничтожить танки немецкого производства Leopard украинской армии во время боевых действий, получат не только вознаграждение от государства, но и отдельную солидную премию от российских музыкантов. Премию за уничтожение танков Leopard учредил основатель рок-группы «Земляне», продюсер Владимир Киселев, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».
Как отмечается в сообщении пресс-службы, Владимир Киселев выступил в поддержку предложения властей Забайкальского края вознаграждать деньгами военнослужащих и гражданских, сумевших подбить немецкие танки ВСУ. Продюсер готов заплатить за подбитый танк Leopard первой модификации 700 тысяч рублей, за танк второй модификации – 1 миллион рублей.
Инициативу Киселева представили на мероприятии «Русской медиагруппы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а объявили об этой инициативе ведущая Юлия Барановская и певец Николай Басков. Интересно, что начинание Киселева было поддержано многими представителями отечественной эстрады.
Как сообщают СМИ, в поддержку учрежденной Киселевым денежной премии высказались такие известные исполнители как Александр Маршал, Лариса Долина, Любовь Успенская, Денис Майданов, Анна Семенович, Виктория Дайнеко, Александр Иванов из группы «Рондо», певица Слава и другие музыканты.
Сам Киселев убежден, что практика поощрения бойцов должна быть регулярной и повсеместной. Отметим, что еще год назад Владимир Киселев инициировал проведение всероссийского марафона Агитбригады «Русского Радио». Музыканты отправляются в воинские части, в том числе дислоцирующиеся в новых регионах России и вблизи линии фронта, чтобы поддержать военнослужащих и доставить им гуманитарную помощь, которая приобретается на личные средства.
Напомним, что во время отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российским войскам уже удалось уничтожить часть переданных Западом киевскому режиму немецких танков Leopard, а также боевых машин пехоты M2 Bradley американского производства.