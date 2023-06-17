Белгородская область стала зоной боевых действий

Уже долгое время ходят разговоры о создании вокруг области «зоны безопасности», однако насколько это реалистично? Чего ожидать белгородцам в ближайшие недели и месяцы? Эти вопросы и обсудим в данном материале.
Зачем ВСУ обстреливают Белгородскую область? Какова цель террора?
Приграничье Белгородской области уже достаточно длительное время подвергается обстрелам, однако весной этого года ситуация сильно изменилась в худшую сторону, ибо обстрелы многократно усилились.
В частности, начиная с конца мая город Шебекино в Белгородской области стал подвергаться не менее интенсивным обстрелам, чем Донецк. Массированные обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО «Град» и гибель мирных жителей привели к тому, что руководство области было вынуждено объявить об эвакуации жителей города, в котором стало слишком опасно.
С начала июня въезд в город был фактически закрыт, гражданских по основной дороге на данный момент не пропускают. По официальным данным, на 10 июня в Шебекино оставалось 2 703 человека, в то время как до начала интенсивных обстрелов там проживало около 40 тысяч человек. В городе отсутствует электричество и вода, большинство магазинов не работают, в городе начали орудовать мародеры. В этом отношении в Шебекино куда хуже, чем в Донецке.
Однако просто обстрелами ВСУ не ограничились – на территорию области стали проникать украинские диверсионные группы на бронетехнике, которые входили в села Белгородской области на границе с Украиной и снимали видео о том, что они взяли российский населенный пункт под свой контроль. Учитывая, что пограничники ничего не могли поделать против танков и БМП, особого труда «прорвать границу» в отдельных селах ВСУ не составило. Впоследствии, сняв необходимый в пропагандистских целях видеоконтент, украинские диверсионные группы пытались покинуть села до подхода крупных сил ВС РФ.
Возникает логичный вопрос: зачем украинские войска атакуют Белгородскую область и почему интенсивность обстрелов сильно возросла только весной этого года?
Некоторые эксперты и блогеры высказывают мнение, что ВСУ совершают «рейды» на Белгородщину исключительно в пропагандистских целях, чтобы нивелировать, например, оставление Бахмута (Артемовска). Однако данное мнение, на взгляд автора, не совсем соответствует действительности. Конечно, Украине нужен пропагандистский контент, но это не единственная цель таких вылазок. Кроме того, подобная версия не дает ответ на вопрос, какова цель обстрелов Белгородщины.
Атакуя Белгородскую область, украинские войска в первую очередь добиваются следующих целей.
Во-первых, силовые рейды и обстрелы на белгородском направлении преследуют основной задачей оттягивание боевых частей ВС РФ с основных направлений. Такое мнение, в частности, высказал боец 2-го гвардейского армейского корпуса ВС РФ (бывшая Народная милиция ЛНР) Андрей Морозов, мнение которого автор считает вполне компетентным. По его словам, это являлось одним из элементов подготовки к контрнаступлению/наступлению ВСУ. Несмотря на то, что наступление уже началось, можно предположить, что эти диверсионные вылазки, как и обстрелы, в ближайшее время будут продолжаться.
На данный момент своей цели Украина не достигла, так как никакой массовой переброски войск ВС РФ в Белгородскую область мы не наблюдаем. С одной стороны, казалось бы, хорошо, что планы ВСУ пока провалились. С другой стороны, имеющихся на границе Белгородщины сил явно недостаточно для того, чтобы «закрыть границу», что позволит украинским войскам и в дальнейшем совершать свои вылазки и вести неизбирательный огонь по российской территории.
Во-вторых, ведя огонь по Белгородщине и совершая диверсионные вылазки (часто безнаказанные, поскольку диверсанты успевают скрыться до прихода крупных сил ВС РФ), ВСУ демонстрируют, что Россия не способна защитить своих граждан. Цель – вызвать гнев у обычных жителей РФ недальновидными решениями своего руководства и недовольство боевыми действиями.
Главком ВСУ Валерий Залужный еще в сентябре 2022 года в интервью украинским СМИ заявлял, что
«граждане РФ не столь болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми».
Именно этой цели и добивается Украина.
О третьей цели, чисто пропагандистской, рассчитанной в основном на внутриукраинскую аудиторию, различными экспертами и блогерами было сказано и без того много, поэтому автор не видит смысла останавливаться на этом подробно.
Зона безопасности – насколько это реалистично?
Можно ли обезопасить Белгородскую (да и соседние Курскую и Брянскую области, которые также частенько оказываются под огнем) от обстрелов и атак со стороны ВСУ?
Этот вопрос поднимался в публичном поле неоднократно. Некоторые депутаты и чиновники даже предлагали создать зону безопасности в приграничных районах. О возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины говорил 12 июня на встрече с военкорами и президент России Владимир Путин.
Однако насколько реалистична реализация такого сценария?
Если говорить о создании зоны безопасности за счет территорий Украины, то для этого требуется отодвинуть линию фронта от границы с Россией на расстояние хотя бы 20–25 километров. Т. е. требуется проведение ограниченной наступательной операции. В то же время на данный момент очевидно, что имеющихся в Белгородской области сил недостаточно не только для проведения такой операции, но и для того, чтобы просто «закрыть границу» и обезопасить белгородцев от рейдов украинских войск в глубину российской территории.
Для проведения даже ограниченной наступательной операции потребуются очень крупные силы, взять которые на данный момент негде. Если снимать какие-то подразделения с основного фронта, то, как уже говорилось выше, оттягивание частей ВС РФ для интенсификации боевых действий на Белгородском направлении – именно то, что на данный момент желает Украина.
Проведение же новой волны мобилизации в настоящее время считается нецелесообразным, поскольку, во-первых, это будет означать, что власти РФ в очередной раз обманывали население, заявляя, что новая мобилизация не планируется, во-вторых, даже в случае если мобилизация будет проведена, сразу же начать операцию по созданию зоны безопасности не получится, поскольку мобилизованным потребуется подготовка. А с учетом того, что ВСУ также укрепляют границу, такая операция легкой прогулкой однозначно не станет.
По вышеуказанным причинам отодвинуть ВСУ на существенное расстояние и создать зоны безопасности на данный момент не представляется реалистичным. Гораздо более вероятным выглядит предложение некоторых депутатов Госдумы о том, чтобы создать приграничную буферную зону на территории Белгородской, Курской, Брянской областей.
Например, еще в марте депутат от Свердловской области Максим Иванов предложил эвакуировать женщин, детей и стариков из 20-километровой приграничной зоны. А член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев на днях высказал мнение, что жителей приграничных с Украиной территорий, включая поселки Теткино и Глушково Курской области, где происходят обстрелы ВСУ, «следует отселить».
Разумеется, данные инициативы едва ли найдут понимание среди жителей данных регионов, которые оказались в заложниках военно-политической ситуации. Кто захочет бросить свой дом на неизвестное количество времени? Кроме того, видя, в каких условиях сейчас размещены жители Шебекино, едва ли кто-то испытывает желание «отселяться».
Выводы
После отступления ВС РФ (которое назвали «перегруппировкой») из-под Киева и Чернигова ухудшение ситуации в приграничных с Украиной регионах было неизбежным. И едва ли в ближайшее время ситуация улучшится, с учетом того, что военный конфликт может продолжаться неопределенно долго. Скорее, наоборот, есть тенденция к тому, что она будет ухудшаться.
Украина использует стратегию так называемого «ассиметричного подхода», в основе которого, как указано в монографии С. И. Макаренко «Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века», лежит:
во-первых, навязывание противнику боевых действий в условиях, в которых сложно реализовать свое преимущество;
во-вторых, расширение географических границ и длительности конфликта;
в-третьих, выбор объектов нападения не с учетом их военного значения, а с учетом воздействия на моральное состояние личного состава и гражданского населения противника;
в-четвертых, активное ведение информационного противоборства.
Пока непохоже, что ВСУ планируют вести активные наступательные действия на Белгородском и Курском направлениях, однако превращать эти регионы в самые что ни на есть фронтовые – однозначно да. Собственно, Белгородская область уже фактически стала таковой. Здесь можно согласиться с прогнозом Игоря Стрелкова (Гиркина), который считает, что
«Белгородский фронт будет все более и более превращаться в «обычный», к концу лета «регулярные» боевые действия будут вестись по всей линии т. н. «старой границы».
Украинские войска, вероятно, действительно будут обострять ситуацию в Курской и Брянской областях и продолжать интенсивно обстреливать Белгородскую область. И помешать этому Россия пока не в состоянии.