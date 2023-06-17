Белгородская область стала зоной боевых действий

Зачем ВСУ обстреливают Белгородскую область? Какова цель террора?

«граждане РФ не столь болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми».

Зона безопасности – насколько это реалистично?

Выводы

«Белгородский фронт будет все более и более превращаться в «обычный», к концу лета «регулярные» боевые действия будут вестись по всей линии т. н. «старой границы».