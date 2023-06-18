Эволюция «незалежного» флота – откуда и в никуда

Не поплыли, но пошли
После развода с Крымом и Севастополем украинские ВМС окончательно растеряли заложенный в СССР потенциал. Однако попытки его компенсировать британскими высокими технологиями продолжаются. Суда ведь можно не только построить, но и купить, одолжить, наконец – взять взаймы.
Сейчас много говорится о том, что на Чёрном море развязывается полномасштабная война. Но вот о том, кто будет участниками этой войны, упоминается мало. Понятно, что Турция точно лезть не будет, у Болгарии, Румынии и Грузии мало военных ресурсов.
Очевидно только противостояние Украины и России, поскольку в силу международных договоренностей натовские корабли не могут заходить в Босфор (Богазичи). Потому возникает вопрос: что может противопоставить России украинская сторона конфликта?
ВМС Украины в течение её независимости упорно копали себе могилу. Вероятно, надеялись, что гарантом суверенитета является Россия (что последние события опровергают), возможно – что НАТО. Но туда Украину никогда принимать не стремились, и в ближайшее время это вряд ли случится.
Вероятнее всего, это не случится из-за поистине чудовищной коррупции в украинских силовых ведомствах. Такой финансовой нагрузки даже НАТО не выдержит.
ВМС, которых нет
Ещё в первой половине девяностых украинские ВМС как-то держались на полученном в результате раздела советском наследии, но во второй половине бандитского десятилетия начались уже явные признаки разложения. Только за 1997 год количество боевых кораблей и катеров украинского флота сократилось более чем на 40 %.
Ниже по рангу ещё хуже – плавсредств вспомогательного значения (спасательные и береговая охрана) стало меньше вдвое. В 2015 году, когда Украина уже лишилась Крыма, и шёл вовсю конфликт на Донбассе, это количество сократилось соответственно на 60 и 75 процентов.
В Черноморском регионе по количеству боевых технических единиц во флотах государств хуже дела только у Грузии, которая по территории и населению сравнима с парой областей Украины. При этом даже минобороны Украины признает, что современным стандартам соответствует лишь четверть вооружений и военной техники её ВМС.
По итогам раздела КЧФ СССР Украине, несмотря на её амбиции и паралич ельцинской власти, досталось всё же самое худшее. Из 137 боевых и вспомогательных плавсредств, причитавшихся ей, большая часть находилась в неудовлетворительном техническом состоянии.
Подводная лодка Украине досталась только одна: «Запорожье». Нет смысла описывать ее: кто видел, тот поймёт. Помимо этого, Украина получила уникальный, не имевший аналогов на тот момент в мире, закрытый ангар для подводных лодок в Балаклаве, пробитый в скале и имевший два выхода: в открытое море и в Балаклавскую бухту.
Долгое время он простоял бесхозным, и его разворовывали охотники за цветным металлом, потом его сделали Музеем холодной войны, но всё равно местные маргиналы его на свою корысть продолжали эксплуатировать, в открытую собирая со стенок подводной части порталов мидий, продававшихся потом за бесценок курортникам.
И не чёртова дюжина в придачу
Принятый после первого Майдана 2004 года украинский «Бюллетень стратегической обороны» предполагал к 2015 году ввести в строй 12 новых плавсредств боевого и вспомогательного назначения и модернизовать еще пять. Но и эта задача не была выполнена.
До 2014 года, когда Украина лишилась Крыма и допустила конфликт на Донбассе, реально были спущены со стапелей только корветы «Луцк» и «Тернополь», проектирование и даже строительство которых началось еще при СССР. Корвет «Тернополь» строили аж 14 лет.
А ту самую подлодку «Запорожье» изначально использовали только для учебной подготовки. В разные времена Украина и страны НАТО рассматривали планы покупки Украиной американских боевых плавсредств. Но дело закончилось только совместной постройкой 5 кораблей: «Славутич», «Приднепровье», «Тернополь», «Кировоград», «Кременец»,
Также на зарубежные средства был осуществлен частичный ремонт «Запорожья». Примечательно, что это было сделано при «своём в доску» президенте Януковиче, которого некоторые российские СМИ до сих пор пытаются выставлять чуть ли не ярым антизападником. Есть, правда, и другая сторона медали: экипаж «Запорожья» обучался на российских базах.
Но в 2015 году вектор стал однополярным: президент Порошенко в Одессе заявил, что украинский флот должен соответствовать стандартам НАТО. В 2018 году США передали Украине патрульные катера, передача их осуществлялась и позже. Пока не ясно, будут ли переданы Британией патрульные катера ее производства. 23 июня 2022 года США согласились предоставить в общей сложности 18 патрульных катеров, но только менее половины из них – морские.
Только волны и «лёгкая» музыка
Очевидно, что «тяжёлых» плавсредств у ВМС Украины явно не хватает, точнее – просто нет. Потому упор делается на «лёгкие», если их так можно назвать. Это подводные дроны. Современные высокие технологии дают широкие возможности для морских боёв с минимальными как финансовыми, так и человеческими затратами.
В частности, на Украине недавно была создана группа компаний Brave1. Основная их разработка – морской беспилотник «Толока ТЛК-150». Вероятнее всего, это копия аналогичных британских устройств, которые Соединенное Королевство поставило Украине в качестве образцов.
Копия отличается малым размером стабилизаторов и большим килем. Длина дрона примерно 2,5 метра. Однако сами разработчики признают, что его можно использовать скорее как оснащенное перископом разведывательное устройство, но не как средство летального поражения.
Новый корпус значительно большего диаметра, чем британские аналоги, по мнению разработчиков, предполагает большую дальность передвижения и полезную нагрузку в случае перевозки взрывчатки, но они лукавят: это подразумевает большее сопротивление воды (если, конечно, дрон будет передвигаться над ее поверхностью, а не под водой).
Соответственно, это предполагает и большую затрату энергоресурсов при несомненно большем транспортируемом грузе. Сделать из дрона «судно на подводных крыльях», конечно, можно, да только беспилотник будет фиксироваться неприятельскими средствами обнаружения.
Будут ли боевые действия на Чёрном море войной технологий? Вероятно, что да, потому что это более выгодно обеим сторонам конфликта, чем пускать на гибель обитаемые боевые плавсредства, зачастую вместе с экипажами.