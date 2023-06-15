Министр просвещения: Единый учебник по истории с разделами об СВО разработают в следующем году

Единый школьный учебник по истории с разделами о специальной военной операции на Украине для учеников 5-9 классов будет разработан в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава ведомства обосновал возникшую необходимость создания нового учебника тем, что ученики школ должны понимать исторические события, которыми следует гордиться, а также основы формирования государства
Ранее Кравцов заявлял, что новый единый учебник по новейшей истории, в который будет включен раздел про спецоперацию на Украине, будет доступен уже с начала нового учебного года для учеников 10-11-х классов. В начале текущего года в пресс-службе министерства отметили, что массовое использование нового учебного пособия в средних учебных заведениях планируется начать в 2024-2025 году.
Кравцов также пояснил, что в новом учебнике по истории будут раскрыты причины начала спецоперации на Украине. В рамках единого учебника планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой авторы учебника отвели ключевую роль. Он также отметил, что школы смогут переходить на использование нового учебника по мере возможности, постепенно.
Кроме того, министр отметил, что новый учебник по истории должен быть интересным и формализма, чтобы у школьников развивалось понимание происходивших в стране процессов.
Также сообщается, что в ведомстве утверждена единая программа по литературе, в которой делается упор на традиционные ценности.