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Министр просвещения: Единый учебник по истории с разделами об СВО разработают в следующем году

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Министр просвещения: Единый учебник по истории с разделами об СВО разработают в следующем году

Единый школьный учебник по истории с разделами о специальной военной операции на Украине для учеников 5-9 классов будет разработан в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.


Глава ведомства обосновал возникшую необходимость создания нового учебника тем, что ученики школ должны понимать исторические события, которыми следует гордиться, а также основы формирования государства

Ранее Кравцов заявлял, что новый единый учебник по новейшей истории, в который будет включен раздел про спецоперацию на Украине, будет доступен уже с начала нового учебного года для учеников 10-11-х классов. В начале текущего года в пресс-службе министерства отметили, что массовое использование нового учебного пособия в средних учебных заведениях планируется начать в 2024-2025 году.

Кравцов также пояснил, что в новом учебнике по истории будут раскрыты причины начала спецоперации на Украине. В рамках единого учебника планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой авторы учебника отвели ключевую роль. Он также отметил, что школы смогут переходить на использование нового учебника по мере возможности, постепенно.

Кроме того, министр отметил, что новый учебник по истории должен быть интересным и формализма, чтобы у школьников развивалось понимание происходивших в стране процессов.

Также сообщается, что в ведомстве утверждена единая программа по литературе, в которой делается упор на традиционные ценности.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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6 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:42
    +3
    Мне уже страшно за этот учебник.
    "министр отметил, что новый учебник по истории должен быть интересным и формализма"
    И да, может таки сначала СВО доделать?
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 10:52
      0
      По тексту эта формулировка в виде прямой речи министра?
  2. DNS-a42
    DNS-a42 Сегодня, 10:45
    0
    Также сообщается, что в ведомстве утверждена единая программа по литературе, в которой делается упор на традиционные ценности.
    Уверен, Солженицына включить не забыли.
  3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:47
    0
    Учебники, это хорошо. Но вот что плохо, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
    (ред. от 17.02.2023)
    "Об образовании в Российской Федерации"
    (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) подготовили представители пресловутой "Вышки". Кто его читал? Всего 180 страниц текста. Этот закон направлен на закрепление болонской системы, а не на отход от нее.
  4. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:48
    0
    В рамках единого учебника планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой авторы учебника отвели ключевую роль.

    В принципе толково. Историю такой страны, как наша нужно рассматривать только во взаимосвязях. Другой вопрос, как это будет реализовано... wink
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    +1
    В образование не министра, а комиссара надо!
    И уже давно.