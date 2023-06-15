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В Европу направилась делегация африканских стран с предложением мирных переговоров по Украине

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В Европу направилась делегация африканских стран с предложением мирных переговоров по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса



Государства Африканского континента пытаются внести свой посильный вклад в дело урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Как сообщила канцелярия президента Польши Анджея Дуды, в страны Европы уже направилась делегация в составе президентов ряда африканских стран.

Как стало известно, в состав африканской делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема и президент Коморских островов Азали Ассумани. Руководители африканских стран планируют встретиться с европейскими коллегами и обсудить свой мирный план по украинскому конфликту.

Сегодня африканские лидеры прибудут в Польшу, где встретятся с президентом страны Анджеем Дудой. После посещения европейских государств делегация африканских президентов планирует прибыть на Украину, а затем в Россию.

Африканский план мирного урегулирования предполагает начало мирных переговоров о прекращении огня без вывода Вооруженных сил Российской Федерации с территории новых регионов РФ, которые киевский режим считает «своими». Кроме того, в африканском мирном плане отдельное внимание уделяется гуманитарным аспектам – обмену военнопленными и вопросам продовольственной безопасности.

Отметим, что Киев уже успел отвергнуть предложенный африканскими странами план мирного урегулирования. Также украинское руководство отказалось от мирных предложений Китая, Бразилии и Индонезии. Тем самым, киевский режим и его западные покровители демонстрируют нацеленность на дальнейшую эскалацию конфликта и пренебрежение позицией большинства стран мира и большей части человечества.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:26
    +5
    Непонятно,что африканцы забыли в Польше.Ошиблись адресом,наверное.Да и не будет никаких переговоров
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Непонятно,что африканцы забыли в Польше.Ошиблись адресом,наверное.Да и не будет никаких переговоров

      Идёт борьба за общественное мнение во всем мире. Плохого ничего нет в том, что и Африка хочет мира, а самое главное, что мира не хочет Украина и это должны понять как можно больше людей на планете. А африканцы работают с нашей подачи и наверняка плата за эти усилия это российское зерно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:47
        +1
        Тут как и можно согласится..Только стоит ли метать бисер перед пятьюдесятью свиньями и тех,кто около этого свинарника?Ведь мы для них всегда будем "плохими парнями".А успешные переговоры обеспечиваются прежде всего успехами на поле боя.
        1. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 10:51
          0
          Так, одна из задач подобных инициатив, это что бы как можно больше людей в мире поняли, что мы хорошие, а плохие они.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Непонятно,что африканцы забыли в Польше.Ошиблись адресом,наверное.Да и не будет никаких переговоров

      Если вспомнить, что главный Варшавский полицейский привозил в частном порядке из Украины РПГ, то переговоры явно будут примерно об этом, только в значительно более крупном масштабе.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:26
    +4
    Киев уже успел отвергнуть предложенный африканскими странами план мирного урегулирования

    Вот, кто бы смог подумать!? winked
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:34
      0
      На шкурку миротворца, желающих много.
      Вопрос... а кому и чего это даст, ввиду малой перспективно эти, а то и полной бесперспективности данных усилий.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:28
    +1
    Смешно laughing
    Но они в данном случае не сами по себе приехали. Их кто-то попросил.
    Больше похоже на - "спешу довести до вашего сведения...."
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:28
    +4
    Не туды едуть хлопцы загорелые. Им через лужу направо от Потомака надо.
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:30
    +2
    Сегодня африканские лидеры прибудут в Польшу, где встретятся с президентом страны Анджеем Дудой. После посещения европейских государств делегация африканских президентов планирует прибыть на Украину, а затем в Россию.

    Уже не плохо, если это из инициатива. Пусть проедут.
    Сами убедятся кто и что из себя представляет.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:31
    0
    В Европу направилась делегация африканских стран с предложением мирных переговоров по Украине
    . Что можно сказать... да ничего, пустые хлопоты.
  7. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:31
    0
    А почему визит начинается не с Вашингтона, ведь без разрешения хозяина Зеленский, да и Дуда ни чего не предпримут.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:41
    0
    "В Европу направилась делегация африканских стран..."
    Видимо опять какой-нибудь "Сусанин" в проводники напросился.
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:55
    0
    В Европу направилась делегация африканских стран с предложением мирных переговоров по Украине

    И эти туда же. Кидай с переговорами заколебал уже. С кем договариваться? И, главное, для чего? Дать время нацикам перевооружиться получше?
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:59
    0
    Эти "новые европейцы" нас-то за людей не считают, оттого и война. А африканцев слушать они и подавно не станут.