Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Государства Африканского континента пытаются внести свой посильный вклад в дело урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Как сообщила канцелярия президента Польши Анджея Дуды, в страны Европы уже направилась делегация в составе президентов ряда африканских стран.Как стало известно, в состав африканской делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема и президент Коморских островов Азали Ассумани. Руководители африканских стран планируют встретиться с европейскими коллегами и обсудить свой мирный план по украинскому конфликту.Сегодня африканские лидеры прибудут в Польшу, где встретятся с президентом страны Анджеем Дудой. После посещения европейских государств делегация африканских президентов планирует прибыть на Украину, а затем в Россию.Африканский план мирного урегулирования предполагает начало мирных переговоров о прекращении огня без вывода Вооруженных сил Российской Федерации с территории новых регионов РФ, которые киевский режим считает «своими». Кроме того, в африканском мирном плане отдельное внимание уделяется гуманитарным аспектам – обмену военнопленными и вопросам продовольственной безопасности.Отметим, что Киев уже успел отвергнуть предложенный африканскими странами план мирного урегулирования. Также украинское руководство отказалось от мирных предложений Китая, Бразилии и Индонезии. Тем самым, киевский режим и его западные покровители демонстрируют нацеленность на дальнейшую эскалацию конфликта и пренебрежение позицией большинства стран мира и большей части человечества.