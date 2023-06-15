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Военкоры: ВСУ пытались вывести из строя системы наблюдения ВС РФ в районе Великой Новоселки

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Военкоры: ВСУ пытались вывести из строя системы наблюдения ВС РФ в районе Великой Новоселки

Ситуация в районе населенного пункта Великая Новоселка, где идут бои между ВС РФ и ВСУ, остается сложной. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


По информации Telegram-канала WarGonzo, в районе Великой Новоселки в ночь на 15 июня ВСУ пытались вывести из строя системы наблюдения Вооруженных сил Российской Федерации. Очевидно, так украинские формирования хотели облегчить решение непростой задачи по продвижению на данном участке. Но попытки выведения систем наблюдения ВС РФ из строя оказались безуспешными.

Сейчас, как сообщают военкоры, в районе Великой Новоселки продолжаются ожесточенные стрелковые бои между российскими подразделениями и украинскими боевиками. Российская артиллерия активно обстреливает позиции противника, в ответ ВСУ также работают по российским позициям. Нашими военнослужащими были зафиксированы удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по позициям российских вооруженных сил.


Военкоры считают, что происходящее свидетельствует о подготовке к новой волне контрнаступления ВСУ. Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Макаровка наступательные действия украинских формирований «забуксовали».

Даже западные эксперты признали, что первоначальный «импульс контрнаступления», который был у ВСУ, к настоящему времени практически утрачен. Украинские формирования несут большие потери, но нельзя забывать о том, что многие «свежие» бригады ВСУ еще находятся в тылу и в бой не брошены.
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:47
    +1
    Даже западные эксперты признали, что первоначальный «импульс контрнаступления», который был у ВСУ, к настоящему времени практически утрачен.
    . Какой импульс... пинка им дали, вот по инерции и лезли.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:54
      0
      Если данные от МО верные,то мы уничтожили бригаду.Судя по всему,это около 8% сил всук собранных на данном участке.Все еще впереди
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:47
    0
    Раньше... на уроках НВП... наш военрук Василий Михайлович (ветеран... десантура... Царствие ему Небесное) меня убедил, что "Один ЭМИ - и всё, что не "на броневиках", а "на полупроводниках", накрывается "женским головным убором".
    Может попробовать?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 10:56
      0
      "Один ЭМИ - и всё, что не "на броневиках", а "на полупроводниках", накрывается "женским головным убором".
      Для этого нужен ядерный взрыв. Опять же, этот головной убор наденется и на свою электронику.