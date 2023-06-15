Помощник президента РФ высказался о развитии ситуации в мировой торговле

Говоря о глобализации, нужно, прежде всего, обратить внимание на то, что её движущим механизмом является, конечно же, глобальная торговля. Так что если говорить о резком спаде, то в данной ситуации его вряд ли стоит ожидать. Однако очевидно одно: структура мировой торговли меняется кардинальным образом

Глобализация ведь никуда не денется, но нужно признать, что она не будет прежней. Отныне в этот процесс будут вовлечены и другие активные регионы с другими растущими экономиками