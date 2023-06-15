Помощник президента РФ высказался о развитии ситуации в мировой торговле

Помощник президента РФ Максим Орешкин высказался о развитии ситуации в мировой торговле.
По его словам, в настоящее время структура глобальной торговли подвергается серьёзной трансформации. Об этом экс-министр экономического развития России поведал в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023, приводит его слова информагентство РИА Новости.
Говоря о глобализации, нужно, прежде всего, обратить внимание на то, что её движущим механизмом является, конечно же, глобальная торговля. Так что если говорить о резком спаде, то в данной ситуации его вряд ли стоит ожидать. Однако очевидно одно: структура мировой торговли меняется кардинальным образом
– сказал российский государственный деятель.
В качестве примера Орешкин привёл Россию, отметив, что в нашей стране этот процесс уже был запущен. Так, если ранее наблюдался рост товарооборота со странами Запада, то теперь в качестве своего приоритетного направления Москва выбрала Восток и Юг.
Максим Орешкин:
Глобализация ведь никуда не денется, но нужно признать, что она не будет прежней. Отныне в этот процесс будут вовлечены и другие активные регионы с другими растущими экономиками
Тем временем председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также высоко оценила перспективы развития российской экономики и бизнеса, заявив о том, что она развивается по сценарию ускоренной адаптации к новым условиям. Об этом глава Центробанка рассказала на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Российский экономист напомнила и о росте экономике нашей страны в текущем году на 0,5-2%, несмотря на беспрецедентное по своим масштабам санкционное давление, оказываемое на РФ со стороны западных государств.