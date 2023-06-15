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Помощник президента РФ высказался о развитии ситуации в мировой торговле

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Помощник президента РФ высказался о развитии ситуации в мировой торговле

Помощник президента РФ Максим Орешкин высказался о развитии ситуации в мировой торговле.


По его словам, в настоящее время структура глобальной торговли подвергается серьёзной трансформации. Об этом экс-министр экономического развития России поведал в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023, приводит его слова информагентство РИА Новости.

Говоря о глобализации, нужно, прежде всего, обратить внимание на то, что её движущим механизмом является, конечно же, глобальная торговля. Так что если говорить о резком спаде, то в данной ситуации его вряд ли стоит ожидать. Однако очевидно одно: структура мировой торговли меняется кардинальным образом

– сказал российский государственный деятель.

В качестве примера Орешкин привёл Россию, отметив, что в нашей стране этот процесс уже был запущен. Так, если ранее наблюдался рост товарооборота со странами Запада, то теперь в качестве своего приоритетного направления Москва выбрала Восток и Юг.

Максим Орешкин:

Глобализация ведь никуда не денется, но нужно признать, что она не будет прежней. Отныне в этот процесс будут вовлечены и другие активные регионы с другими растущими экономиками

Тем временем председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также высоко оценила перспективы развития российской экономики и бизнеса, заявив о том, что она развивается по сценарию ускоренной адаптации к новым условиям. Об этом глава Центробанка рассказала на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Российский экономист напомнила и о росте экономике нашей страны в текущем году на 0,5-2%, несмотря на беспрецедентное по своим масштабам санкционное давление, оказываемое на РФ со стороны западных государств.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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3 комментария
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 12:21
    0

    Тем временем председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также высоко оценила перспективы развития российской экономики и бизнеса...
    напомнила и о росте экономике нашей страны в текущем году на 0,5-2%...

    Самое главное, что всё хорошо.
    Председатель ЦБ РФ оптимистичен.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:33
      +1
      У нас в Правительстве вообще наблюдаются одни оптимисты - всё у них хорошо, с крыши не капает, зато хорошо капает в личный карман, рост собственной экономики заменили глубокомысленными речами и обещаниями о том, что скоро, лет так через дцать у нас появятся всё собственное вот только осталось приватизировать те остатки госактивов которые ещё пока на плаву и могут обеспечить безбедное существование самых "эффективных" менеджеров мира. negative
  2. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 12:34
    0
    Тошнит от этих победных реляций.