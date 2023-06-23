Россия – осаждённая крепость

Чуть более 30 лет назад наша страна столкнулась с исторической и геополитической катастрофой, которая разрушила и изменила значительную часть границ и философию Русского мира. Россия погрузилась в мрачные и бесперспективные времена, ситуация с каждым годом становилась все хуже, внешние и внутренние проблемы нарастали.
Осуществлялась последовательная сдача позиций, завоеванных СССР. Отсутствовали даже минимальные проблески надежды. Именно из того времени вышла нынешняя элитка страны. Были сформированы ее представления о судьбе и месте России в современном мире. Стратегией властей и ориентированной на Запад элитки было желание встроиться в окружающий глобальный мир на общих правилах, естественно, вассалом США.
Современная элитка дорвалась до ресурсов и власти и, не имея опыта принятия государственных решений, управляла страной в последующие десятилетия примитивными методами времен Адама Смита. Основная идея в учении А. Смита – идея либерализма, минимального вмешательства государства в экономику, рыночного саморегулирования на основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спроса и предложения.
Ни Чубайс, ни Гусинский с Березовским, ни Ходорковский и прочие соучастники никогда не выражали интересы российского народа или даже правительства России. Они были назначенцами транснациональных корпораций, которые осваивали ресурсы на просторах развалившегося СССР. Им было поручено: лишить Россию военной мощи, народ уничтожить, а оставшихся превратить в папуасов.
После 24 февраля 2022 года наступило горькое похмелье после пира либералов на костях СССР. Сейчас их увольняют как не справившихся с поставленной задачей. Отбирают все полагающиеся по должности атрибуты: деньги, яхты, зарубежные дворцы и замки. И едва ли сейчас этих граждан будет интересовать, что-нибудь, кроме возможности сохранить хоть часть своих активов.
После начала СВО произошла небывалая геополитическая эскалация: Запад обложил Россию тотальными санкциями. Вооружает Украину. Руками украинцев ведет войну против России. От чего ушли – к тому и пришли. Союз развалили, чтобы Западу угодить. СССР уничтожили – радовались: «социализма нет, поэтому и врагов у нас больше нет»!
Население России было деморализовано идеологией антикоммунизма, потребительской идеологией западного общества. Проводилась переориентация традиционной российской системы образования с подготовки творца и патриота на пестование квалифицированного потребителя. И тут выяснилось, что социализм, оказывается, ни при чём.
Никогда такого не было и вот опять
Россия, как и дореволюционная Российская империя или СССР, опять стала осажденной крепостью. А в условиях «осажденной крепости» неизбежна милитаризация общественного сознания, возрождение инстинкта самосохранения нации. Необходима четко сформулированная государственная идеология, мобилизационная индустриализация, проведение операции по ликвидации пятой колонны.
Укреплять единство народа и власти за счет доверительного, честного разговора о судьбах современной России. Без языка правды, без уважения к справедливости и здравому смыслу Россия уже выжить не сможет.
Владимир Путин 13 июня встретился с российскими военными корреспондентами. Обсуждались цели и причины СВО, а также ее ход. Разговор был острый и откровенный.
Надо признать, что в таких выражениях разговора про эту войну с участием верховного главнокомандующего еще не было.
Появилась надежда, что Путин воспользуется доверием народа на полное переформатирование всего государственного аппарата, его функционеров и правящей элиты в целом. Проведёт чистку либералов во власти. Сможет сдвинуть страну на путь реформ, которые в конечном итоге переведут государство на плановую экономику и социальную модель производства и распределения.
Либералы уж очень основательно расположились на всех этажах российской власти. Просто так их из нынешней системы не выбить. Замена одного, двух, трёх бюрократов даже с высоким чином мало что изменит. Менять надо целые звенья сразу, а для этого нужно иметь на скамейке запасных десятки людей.
Кадры решают всё
Процесс оздоровления в государстве, армии и обществе идёт тяжело, потому что он проводится кадрами, которые воспитаны в либеральной системе. Нельзя поручать лягушкам осушение болота.
4 и 5 апреля 2023 года в Москве прошёл VII Московский экономический форум (МЭФ), в этом году собравшийся в седьмой раз. Его главную тему организаторы определили как «Новый мир. Новая индустриализация».
Здесь собирались эксперты, не согласные с либеральным курсом правительства и выступающие за возврат к лучшему из советского опыта. Среди них – академик РАН, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин, заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова, генеральный директор компании «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов, владельцы и руководители крупнейших производственных предприятий и агрохолдингов, учёные, представители государственных органов власти и общественных организаций, известные экономисты, политологи, публицисты и культурные деятели.
В прошлые годы власти не слишком прислушивались к голосу МЭФ. Сейчас времена изменились, и вполне возможно, рецепты экономической трансформации от участников форума будут взяты на вооружение правительством.
4 февраля 1931 года И. В. Сталин в своей речи «О задачах хозяйственников»
на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности сказал:
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР».
Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР».
Необходимо сегодня помнить эти слова. Нам не дано 10 лет. Украинская армия стоит на довольствии у США и стран Европы. Для России ведение СВО – дело национальное, и рассчитывать приходится исключительно на собственные силы. У России нет большого количества союзников, которые могли бы компенсировать ей потерянные в результате враждебных действий США, ЕС и Украины доходы.
СВО перешла в стадию борьбы на истощение, в которой победит тот, у кого больше запас прочности, в том числе промышленный и финансовый. Восстановить Армию и тыл надо как можно быстрее.
Время работает против нас. Все для фронта! Всё для победы! За работу, товарищи.