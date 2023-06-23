Россия – осаждённая крепость

Никогда такого не было и вот опять

Кадры решают всё

«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР».