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Западные эксперты: ВСУ будет слишком сложно прорвать российскую линию обороны

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Западные эксперты: ВСУ будет слишком сложно прорвать российскую линию обороны

Ряд западных военных экспертов дали свою оценку возможным перспективам широкомасштабного наступления украинской армии на южных участках фронта.


Как сообщает информационное агентство Reuters, по мнению опрошенных экспертов, обе стороны вооруженного конфликта на Украине стремятся к истощению ресурсов противника.

Основной риск для украинской армии заключается в том, что, прежде чем они смогут добраться до российской линии обороны, которая имеет глубину 10-15 километров, они слишком сильно пострадают, что чрезвычайно усложнит возможность ее прорыва.

Эксперты также отметили, что украинская армия не может добиться стратегической внезапности, однако, вероятнее всего, приложит колоссальные усилия для достижения оперативной и тактической внезапности, что потребует маскировки и комплексных мер по дезинформации противника.

Также отмечается, что пока в боевых действиях на южном направлении украинское командование задействовало только три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад. Спустя 5-6 дней после начала активной наступательной фазы прогресс, похоже, остановился, чему способствовало истощение накопленного в первые дни импульса.

Кроме того, по оценкам западных экспертов, украинская армия могла потерять до 15% своих американских бронеавтомобилей Bradley, а также некоторое количество немецких танков Leopard, хотя не исключено, что некоторую часть поврежденной техники украинским силам удалось эвакуировать и отправить на ремонт.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +2
    Во всем сообщении Reuters прямо слышится надежда на то, что ВСУ хоть что-то смогут: "стремятся к истощению ресурсов противника"; "усложнит возможность ее прорыва", но заметьте не предотвратит; "приложит колоссальные усилия для достижения оперативной и тактической внезапности"; "задействовало только три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад" и т.д. Ох как надеется запад на успех Киева, ох, как надеется.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      ...Ох как надеется запад на успех Киева, ох, как надеется.

      Ещё бы, столько денег вбухано в киевский переворот, сколько средств потрачено на поддержание команды потного шута и сколько вооружения поставлено для достижения блицкрига над Донбассом и Россией, а он всё не наступает и не наступает.
      Того и гляди скоро не только оппозиционные партии стран НАТО но и местное население этих стран начнёт задавать неудобные вопросы своим политикам от власти и голосовать ногами против них.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:49
      0
      "Эксперты также отметили, что украинская армия не может добиться стратегической внезапности, однако, вероятнее всего, приложит колоссальные усилия для достижения оперативной и тактической внезапности, ..."
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      "Эксперты", похоже от волнения, стали несколько косноязычны...

      Стратегической внезапности, киевские бандеро - нацики и те, "забугорные", кто обеспечивал планирование и подготовку их "наступов" УЖЕ не добились...

      А вот чего киевские бандеро - нацики действительно не смогут добиться, так это "трансформации" их гипотетической "тактической" или "оперативной" внезапности в последующий стратегический успех...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Западные эксперты: ВСУ будет слишком сложно прорвать российскую линию обороны
    . Кто таких, их, експертами назначил???
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:48
      +1
      "Эксперт, это любой специалист, который приехал из другого города"- Законы Мерфи.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:21
        0
        Их законы, их експерты... а нам оно надо?
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:47
    0
    до 15% своих американских бронеавтомобилей Bradley,
    ...автор тупой...Бредли это БМП...и смерть этих машин была предсказуема ровно как и лео-2
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      автор тупой...Бредли это БМП...и смерть этих машин была предсказуема ровно как и лео-2

      Просто эти Брэдли так распиарены, что сами америкосы очень удивлены тем, как они горят.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:50
    +1
    По мнению их экспертов окраина спустила уже 1/4 часть (3 из 12 штурмовых бригад) для разведки боем. Еще пару таких разведок.... А за потери "стоптанный" уже все сказал - ожидаемо высокие, чего их жалеть.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:29
    +1
    "ВСУ будет слишком сложно прорвать российскую линию обороны"
    Ну, вот...
    Опять русские виноваты!