Западные эксперты: ВСУ будет слишком сложно прорвать российскую линию обороны

Ряд западных военных экспертов дали свою оценку возможным перспективам широкомасштабного наступления украинской армии на южных участках фронта.
Как сообщает информационное агентство Reuters, по мнению опрошенных экспертов, обе стороны вооруженного конфликта на Украине стремятся к истощению ресурсов противника.
Основной риск для украинской армии заключается в том, что, прежде чем они смогут добраться до российской линии обороны, которая имеет глубину 10-15 километров, они слишком сильно пострадают, что чрезвычайно усложнит возможность ее прорыва.
Эксперты также отметили, что украинская армия не может добиться стратегической внезапности, однако, вероятнее всего, приложит колоссальные усилия для достижения оперативной и тактической внезапности, что потребует маскировки и комплексных мер по дезинформации противника.
Также отмечается, что пока в боевых действиях на южном направлении украинское командование задействовало только три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад. Спустя 5-6 дней после начала активной наступательной фазы прогресс, похоже, остановился, чему способствовало истощение накопленного в первые дни импульса.
Кроме того, по оценкам западных экспертов, украинская армия могла потерять до 15% своих американских бронеавтомобилей Bradley, а также некоторое количество немецких танков Leopard, хотя не исключено, что некоторую часть поврежденной техники украинским силам удалось эвакуировать и отправить на ремонт.