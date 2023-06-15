Американское СМИ: Япония может начать поставку артиллерийских боеприпасов США для последующей передачи Украине

В обозримой перспективе поставку артиллерийских снарядов для нужд украинских формирований может организовать Япония. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, отмечая, что Вашингтону, возможно, удалось найти еще один источник боеприпасов для ВСУ.
Как сообщает американская пресса, речь идет о 155-мм снарядах. Поскольку Япония, в связи с ограничениями в национальном законодательстве, принятыми после поражения во Второй мировой войне, не может напрямую передавать оружие и боеприпасы воюющим странам, схема передачи японских снарядов Украине будет выглядеть следующим образом. Япония будет поставлять боеприпасы в США, а затем уже Вашингтон будет передавать их киевскому режиму.
Поставка японских снарядов Соединенным Штатам предусмотрена заключенным еще в 2016 году специальным соглашением. Этот документ позволяет Японии и США осуществлять взаимные поставки боеприпасов в рамках обеспечения безопасности.
Отметим, что ранее США и Японии удалось обойти ограничения на поставку взрывчатых веществ, используемых затем в производстве артиллерийских снарядов для Украины. Но поскольку взрывчатые вещества являются товаром двойного назначения, так как могут использоваться и в гражданских целях, например, при строительных или горных работах, ограничения на их поставки не столь жесткие.
Кстати, сама Япония уже напрямую передает Украине некоторые важные средства. Например, в конце мая 2023 года Япония направила киевскому режиму более 100 военных транспортных средств, включая грузовые автомобили и внедорожники.
Американские СМИ сообщали и о том, что Южная Корея приступила к тайным поставкам США сотен тысяч артиллерийских снарядов. В Сеуле эту информацию опровергают, опасаясь, что в отместку Россия может начать передавать вооружение или военные технологии КНДР.