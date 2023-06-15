«Тактика опоссумов»: на видео попало поведение солдат ВСУ при угрозе с воздуха

В животном мире ряд существ обладают защитной реакцией, называемой танатозом, или неформально «тактикой опоссумов» из-за того, что эти зверьки часто ею пользуются. Они прекращают движение и принимают неестественную для себя позу, тем самым имитируя смерть, чтобы в конечном итоге стать неинтересными для хищников.
К аналогичной «тактике» прибегли солдаты ВСУ, судя по видео, на которое попало их поведение на фронте. Они либо участвовали в наступательной операции в составе бронегруппы, которая была поражена российскими войсками, либо выдвинулись уже после её уничтожения в качестве ДРГ. Оказавшись на месте боя, украинские солдаты обнаружили, что за ними ведётся пристальное наблюдение с воздуха с беспилотника. Чтобы обезопасить себя от ударов с дрона или по его наводке артиллерией, солдаты притворились мёртвыми, затаившись у одной из пораженных бронемашин.
Спустя некоторое время отделение неприятеля «ожило» и совершило марш-бросок к другой уничтоженной технике – на этот раз к подбитому танку Leopard 2. Перейдя на новую позицию, солдаты ВСУ, видимо снова обнаружив угрозу с воздуха, снова притворились мертвыми.
Как сообщается на ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данная группа неприятеля была нейтрализована в соседнем секторе.