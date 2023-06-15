Военное обозрение
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«Тактика опоссумов»: на видео попало поведение солдат ВСУ при угрозе с воздуха

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«Тактика опоссумов»: на видео попало поведение солдат ВСУ при угрозе с воздуха

В животном мире ряд существ обладают защитной реакцией, называемой танатозом, или неформально «тактикой опоссумов» из-за того, что эти зверьки часто ею пользуются. Они прекращают движение и принимают неестественную для себя позу, тем самым имитируя смерть, чтобы в конечном итоге стать неинтересными для хищников.


К аналогичной «тактике» прибегли солдаты ВСУ, судя по видео, на которое попало их поведение на фронте. Они либо участвовали в наступательной операции в составе бронегруппы, которая была поражена российскими войсками, либо выдвинулись уже после её уничтожения в качестве ДРГ. Оказавшись на месте боя, украинские солдаты обнаружили, что за ними ведётся пристальное наблюдение с воздуха с беспилотника. Чтобы обезопасить себя от ударов с дрона или по его наводке артиллерией, солдаты притворились мёртвыми, затаившись у одной из пораженных бронемашин.

Спустя некоторое время отделение неприятеля «ожило» и совершило марш-бросок к другой уничтоженной технике – на этот раз к подбитому танку Leopard 2. Перейдя на новую позицию, солдаты ВСУ, видимо снова обнаружив угрозу с воздуха, снова притворились мертвыми.

Как сообщается на ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данная группа неприятеля была нейтрализована в соседнем секторе.

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10 комментариев
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  1. tabex
    tabex Сегодня, 11:27
    +14
    Думаю этот прием все стороны применяют по необходимости.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:49
      0
      Не видел такое раньше. Ночью да, было похожее, правда без передвижения, особенно когда по ним работает дрон с ВОГами или Фками. Но операторы всё равно скидывают на таких для гарантии отрывая конечности. И да, с обеих сторон такое.
  2. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 11:28
    +8
    С одной стороны, страх противника можно и нужно освещать. С другой - наши же бойцы также действуют в сложных ситуациях, примеры были. Едкое сравнение с животными тут - палка о двух концах.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:29
    +7
    Да... жить захочешь, не так раскорячишься. (с)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:50
      +2
      Вообще то эта метода используется не одно столетие.И пусть может позорно и некрасиво,но если это помогает выполнению боевой задачи,то почему бы и нет..?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +3
    Для выживания все средства хороши. Как-то очень давно читал признание одного американского спецназовца, которому в период вьетнамской войны пришлось целый день просидеть в выгребной яме по ноздри в дерьме. Так потом его много лет преследовал этот запах, но зато остался жив.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:44
      +1
      Ага, а мне довелось рассказ американского лейтенанта читать, который опосссумом прикинулся в канаве, где 20 часов лежал, пока рядом его солдат добивали. Потом гордился собой, ага, что мол не дернулся даже когда с него часы фриц снял
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    0
    «Тактика опоссумов»: на видео попало поведение солдат ВСУ при угрозе с воздуха
    . На любую хитрую ж ж ж, найдётся нужный болт, с обратной резьбой.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:42
    +1
    Это еще что, скоро начнут накидки таскать с надписью "тушенка" - идеальная маскировка
  7. Комментарий был удален.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:53
    0
    Кстати, ничего смешного не вижу. Или автор, высмеивающий этот прием предпочел бы в полный рост "идти на пулемёты"? Ну, тогда он -не умный человек. Мягко говоря. Нашим бойцам на фронте- берегите себя, бейте бандеро-фашистов.