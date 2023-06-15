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Российские войска пресекли попытку ВСУ высадить диверсантов с четырех лодок в районе города Голая Пристань

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Российские войска пресекли попытку ВСУ высадить диверсантов с четырех лодок в районе города Голая Пристань

Сегодня утром украинские формирования попытались осуществить высадку диверсионно-разведывательных групп на берег реки Днепр на территории российской Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».


По утверждению источника, попытка ВСУ высадить диверсантов с четырех лодок имела место в районе города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области. Для участия в операции ВСУ задействовали 4 лодки и не менее 40 боевиков.

Согласно плану украинского командования, одна из лодок должна была отвлекать внимание российских военных. В это время с трех других лодок предстояло десантироваться украинским боевикам. Однако российские войска отреагировали на попытку высадки ДРГ профессионально.


В результате неудачная десантная операция завершилась уничтожением одной из лодок противника. Три другие лодки с личным составом успели ретироваться с места предполагаемой высадки.

Отметим, что это – далеко не первая и, разумеется, не последняя попытка украинских формирований проводить десантные операции на левом берегу реки Днепр. ВСУ регулярно осуществляют на Херсонском направлении подобные вылазки, пытаясь «прощупать» российскую оборону, разведать возможные позиции, а если повезет, то и закрепиться на каком-либо плацдарме.

Но вплоть до настоящего времени все подобные диверсионные рейды противника оперативно пресекаются российскими военными. Например, вчера также были уничтожены плавсредство и 10 боевиков украинских войск в Херсонской области.
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
    0
    попытались осуществить высадку диверсионно-разведывательных групп на берег реки Днепр

    Что и следовало ожидать...противник ищет слабые места для вклинивания в нашу оборону. request
  2. Napayz
    Napayz Сегодня, 11:20
    +1
    Ещё так не пробовали

    ... хотяяяяяяяяяяяяяяя, вряд ли получится
  3. Andobor
    Andobor Сегодня, 11:20
    0
    Встречают их там, на встрече с военкорами Путин сказал, что мы жалеем что плотина разрушилась, иначе бы их там валом валили.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:37
    0
    Не ясно из текста: лодка уничтожена, а десантники с неё? Их убили всех, они утопли или их подобрали побратимы?
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 11:44
      0
      ... а десантники с неё?
      Скорее всего, продолжили десантирование, НО в другие места.
      или их подобрали побратимы?

      Это не в традициях укронацистов.