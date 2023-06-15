Российские войска пресекли попытку ВСУ высадить диверсантов с четырех лодок в районе города Голая Пристань

Сегодня утром украинские формирования попытались осуществить высадку диверсионно-разведывательных групп на берег реки Днепр на территории российской Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».По утверждению источника, попытка ВСУ высадить диверсантов с четырех лодок имела место в районе города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области. Для участия в операции ВСУ задействовали 4 лодки и не менее 40 боевиков.Согласно плану украинского командования, одна из лодок должна была отвлекать внимание российских военных. В это время с трех других лодок предстояло десантироваться украинским боевикам. Однако российские войска отреагировали на попытку высадки ДРГ профессионально.В результате неудачная десантная операция завершилась уничтожением одной из лодок противника. Три другие лодки с личным составом успели ретироваться с места предполагаемой высадки.Отметим, что это – далеко не первая и, разумеется, не последняя попытка украинских формирований проводить десантные операции на левом берегу реки Днепр. ВСУ регулярно осуществляют на Херсонском направлении подобные вылазки, пытаясь «прощупать» российскую оборону, разведать возможные позиции, а если повезет, то и закрепиться на каком-либо плацдарме.Но вплоть до настоящего времени все подобные диверсионные рейды противника оперативно пресекаются российскими военными. Например, вчера также были уничтожены плавсредство и 10 боевиков украинских войск в Херсонской области.