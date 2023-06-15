Киевский режим нагло нарушает свои обещания относительно неиспользования оружия производства США на территории России. Но Вашингтон почему-то не выражает свое возмущение фактами таких нарушений.
Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Майкл Трейси.
Правительство продолжает лгать нам об Украине
- заявляет автор.
В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине. Там напомнили, как почти год назад во время своей поездки по Соединенным Штатам украинский президент клятвенно заявлял об отсутствии планов вести военные действия на российской территории. Лжи Зеленского вторил и американский лидер. Он заявлял, что Вашингтон поставил условие Киеву не наносить удары по регионам России.
Не прошло и года, как Украина нарушила свое обещание и ведет военные действия на российской земле. В этом нет никаких сомнений, факты нарушений были убедительно доказаны. Причем действия ВСУ на территории России становятся все более активными, агрессивными и разнообразными. Это рейды диверсионных групп, удары беспилотников по Московской области и даже по Кремлю, а также многое другое.
Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию – это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают
- отмечает журналист из США.
Получается, что Зеленский, обещавший не применять американское оружие на российской территории, нагло лгал, а президент США заведомо знал об этой лжи и покрывал ее.