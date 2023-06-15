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В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине

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В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине

Киевский режим нагло нарушает свои обещания относительно неиспользования оружия производства США на территории России. Но Вашингтон почему-то не выражает свое возмущение фактами таких нарушений.

Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Майкл Трейси.

Правительство продолжает лгать нам об Украине

- заявляет автор.

В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине. Там напомнили, как почти год назад во время своей поездки по Соединенным Штатам украинский президент клятвенно заявлял об отсутствии планов вести военные действия на российской территории. Лжи Зеленского вторил и американский лидер. Он заявлял, что Вашингтон поставил условие Киеву не наносить удары по регионам России.


Не прошло и года, как Украина нарушила свое обещание и ведет военные действия на российской земле. В этом нет никаких сомнений, факты нарушений были убедительно доказаны. Причем действия ВСУ на территории России становятся все более активными, агрессивными и разнообразными. Это рейды диверсионных групп, удары беспилотников по Московской области и даже по Кремлю, а также многое другое.

Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию – это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают

- отмечает журналист из США.

Получается, что Зеленский, обещавший не применять американское оружие на российской территории, нагло лгал, а президент США заведомо знал об этой лжи и покрывал ее.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:15
    +2
    Было бы удивительно если бы они не врали... А так - ничего нового, ничего удивительного.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: Nexcom
      Было бы удивительно если бы они не врали... А так - ничего нового, ничего удивительного.

      Да кто помнит их вранье? Пока будешь вспоминать старые враки - они по-новой с три короба наврут. США - Империя Лжи. am
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:33
      0
      Главный рупор Республиканской партии телеканал Fox News рассказал о шантаже действующего президента Джо Байдена со стороны Украины. Ссылаясь на сенатора Чака Грассли из штата Айова, телеканал напомнил об участии отца и сына Байденов в коррупционных схемах совместно с руководством украинской частной газодобывающей компании Burisma.

      По данным Fox News, исполнительный директор упомянутой компании сохранил 17 аудиозаписей бесед с Джо и Хантером Байденами и в случае игнорирования Вашингтоном интересов Украины может их обнародовать.

      Если эти обвинения подтвердятся, то должны привести либо к импичменту, либо к немедленной отставке Джо Байдена […] Если это выплывет наружу, то немедленно потопит Байдена как президента и кандидата. Мы убеждены, что Джо Байдена шантажировали этим годами. И это объясняет его поведение. Очень надежный информатор ФБР говорит, что топ-менеджер Burisma, который, предположительно, дал взятку действующему президенту США размером в 5 миллионов долларов за увольнение прокурора, имеет аудиозаписи Джо и Хантера

      – сообщил Fox News.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:18
    0
    В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине
     Байден и Зеленский устыдились от данного заявления Newsweek . smile
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:21
      0
      Ага, после такого заявления эти два упыря расплачутся, попросят прощения и пообещают никогда больше так не делать. lol
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    0
    В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине
    . Предвыборная замута, в полосатии, начинается гораздо раньше, обычного... никто не собирается ждать, праздника урожая, после которого все и начиналось, обычно.
    Ледо будет жаркое, очень жаркое.
    1. point
      point Сегодня, 12:24
      0
      да они там друг друга режут по живому уже полгода как минимум, ведь вся ситуация с обвинениями Трампу - это проявление власти в гражданском противостоянии. Бывает, что движуха смещается в СМИ, но в самой стране реальные люди несут последствия отсутствия политического консенсуса внутри каждой из двух официальных партий. И это не только экономические последствия. Накал политизации преследований и выкручивания рук неудобным в США длится уже несколько лет и носит почти религиозный характер "верую ибо иначе никак". Реакция обывателей полностью совпадает с немецкими обывателями в момент разрушения Веймеровской республики.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    В американской прессе назвали Байдена и Зеленского лжецами, затягивающими конфликт на Украине.
    Вот только тем до лампочки, как и кто их называет. Один слабо соображает, другой вечно под кайфом. Живут своей жизнью и в своем мирке. Но наделать эти два негодяя успеют еще много.
  5. maiman61
    maiman61 Сегодня, 11:33
    0
    Как туго доходит до матрасников элементарные вещи. Когда до них дойдет, что абсолютно все западные лидеры во главе с США. лгут абсолютно во всем? Что средства массовой лжи демократических СМИ, абсолютно лживы!