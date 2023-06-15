ФСБ задержала обустраивавшего схроны для украинских диверсантов жителя Брянской области

На территории Брянской области российскими спецслужбами был задержан местный житель, который занимался обустройством схронов для совершения украинскими боевиками диверсий. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности РФ по Брянской области.Как отмечается в сообщении ФСБ, задержанный собирал различные данные, интересующие украинскую разведку, приобретал необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств материалы, а также делал схроны (тайники). Выяснилось, что эти схроны предназначались для украинских диверсантов, которые затем планировали совершение диверсии на территории Российской Федерации.Вражеского агента задержали с поличным, когда он продолжал осуществлять свои преступные замыслы. Кроме того, оперативники выяснили, что лазутчик собирал сведения о маршрутах передвижения патрулей Пограничной службы ФСБ в Стародубском районе Брянской области. Затем он должен был передавать эти сведения украинской разведке, после чего по сотрудникам ФСБ должны были наноситься удары из огневых средств поражения.Отметим, что в последнее время в приграничных районах России активизировали свою деятельность пособники киевского режима. Их деятельность связана с осуществлением диверсий и сбором информации для подготовки последующих диверсионных рейдов, атак беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских ударов по российской территории. В этой связи очевидна необходимость дальнейшего усиления противодиверсионной работы, особенно в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей Российской Федерации.В настоящее время для усиления охраны государственной границы и борьбы с диверсантами в Белгородскую область уже переброшены бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат».