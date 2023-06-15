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ФСБ задержала обустраивавшего схроны для украинских диверсантов жителя Брянской области

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ФСБ задержала обустраивавшего схроны для украинских диверсантов жителя Брянской области

На территории Брянской области российскими спецслужбами был задержан местный житель, который занимался обустройством схронов для совершения украинскими боевиками диверсий. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности РФ по Брянской области.


Как отмечается в сообщении ФСБ, задержанный собирал различные данные, интересующие украинскую разведку, приобретал необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств материалы, а также делал схроны (тайники). Выяснилось, что эти схроны предназначались для украинских диверсантов, которые затем планировали совершение диверсии на территории Российской Федерации.

Вражеского агента задержали с поличным, когда он продолжал осуществлять свои преступные замыслы. Кроме того, оперативники выяснили, что лазутчик собирал сведения о маршрутах передвижения патрулей Пограничной службы ФСБ в Стародубском районе Брянской области. Затем он должен был передавать эти сведения украинской разведке, после чего по сотрудникам ФСБ должны были наноситься удары из огневых средств поражения.

Отметим, что в последнее время в приграничных районах России активизировали свою деятельность пособники киевского режима. Их деятельность связана с осуществлением диверсий и сбором информации для подготовки последующих диверсионных рейдов, атак беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских ударов по российской территории. В этой связи очевидна необходимость дальнейшего усиления противодиверсионной работы, особенно в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей Российской Федерации.

В настоящее время для усиления охраны государственной границы и борьбы с диверсантами в Белгородскую область уже переброшены бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат».
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    +5
    Такова реальность... предателей надо уничтожать, без пощады, без сожалений.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:16
      +4
      Путин,возвращайте смертную казнь,для таких вот мразей она должна быть обязательной и публичной!
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:25
        0
        На счёт "публичности", это вопрос дискуссионный...

        А вот "вышка" для изменников - пособников вражеских диверсантов, во время ведения военных военных действий, это с моей точки зрения, аксиома...
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
      0

      rocket757 (Виктор)
      Сегодня, 11:44
      НОВЫЙ
      +5
      Такова реальность... предателей надо уничтожать, без пощады, без сожалений.
      Согласен. Поймали на месте преступления, допросили хорошенько!!! и за конюшню.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:44
    +5
    Надеюсь, что "Ахмат" найдет общий язык с диверсантами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:00
      +4
      Вообще все эти кадры задержаний,приооворов,"существование"в колонии подобных чертей надо показывать старшеклассникам,студентам.Показывать молодежи,что и как бывает.Слишком много их попадает на удочку спецслужб
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:44
    +4
    Интересно, "игра" с агентами, с целью передачи дезы рассматривается? Или этот высший пилотаж недоступен современным спецслужбам?
    Р. S. Предателя- образцово- показательно судить, с максимальной оглаской.
  4. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:46
    +1
    Понять и простить? recourse
    Нет. Закатать на нары на всю катушку. По максимуму. am
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +5
    Вот и еще один уродец, причем житель приграничного р-на, который постоянно под обстрелами. Наверное очень хотелось стать обер-полицмейстером своего р-на после прихода "своих" и мордовать односельчан. Теперь отправится на казенный харч, хотя нужно было бы на виселицу.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:52
    +2
    Надо что ли хитрее делать. Обнаружив схрон вывести оружие из строя, заминировать его или установить скрытую фото ловушку, на ловца и зверь бежит. А так публично повесить, а тех кто знал за недоносительство хотя бы на рытьё окопов отправить. soldier
  7. Sith
    Sith Сегодня, 11:53
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Вот и еще один уродец, причем житель приграничного р-на, который постоянно под обстрелами. Наверное очень хотелось стать обер-полицмейстером своего р-на после прихода "своих" и мордовать односельчан. Теперь отправится на казенный харч, хотя нужно было бы на виселицу.

    Приграничные районы самая благодатная почва для "предателей" ... ибо они годами жили около 404й и там наведено было много связей между людьми не только дружественного характера
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:53
    +5
    Киев. Бессарабка. Потом точно этом месте стоял памятник Ленину.
  9. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 11:56
    +1
    схоронить надо его, в одном из схронов, еще живьём.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 12:07
    +1
    Выбить всю информацию:явки,пароли и связи.Далее шахты,рудники,очистка берегов Ледовитого океана(на выбор так сказать).Труд на благо России за тарелку баланды и перевоспитание.Если выживет вернется другим-чистым,любящим Родину человеком.Ну а нет...На нет и суда нет.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:09
    +3
    Вот что дураку не хватало?! Ну даже если влип с украинцами, ну пойди в ФСБ и расскажи все,честно. Никто тебя не убьет. А если не пришел не повинился,згачит, гадил стране- думая и осознанно! Тогда получи свои 15 лет и " роспишись", иуда!
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:11
    +3
    Этих персонажей надо показывать по всем каналам, а не прятать лица (причём вместе с родственниками). Страна должна знать своих "героев".
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:12
    +1
    А может стоило игру начать, заманивать группы и их тут читать, места схронов минировать и группы уничтожать.... по тихому.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:20
    0
    Хярой должен медленно сгинуть в одном из строгих лагерей
  15. Мур
    Мур Сегодня, 12:23
    +1
    Интересен возраст предателя. Принявший ценности укромира малолетка или т.варь сознательного возраста, польстившаяся на бабки. Скорее второе, ибо достаточно сложные задачи ставились. Это не силовой шкаф на ж/д магистрали за чирик поджечь...
  16. aleks700
    aleks700 Сегодня, 12:25
    0
    Штраф. Тысяч 5 рублей. И вынести на коллектив.
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:34
    0
    Я давно говорю, что "украйинэць" - это не национальность.
    Это - профессия!
  18. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:38
    +1
    Не удивлюсь, что этот предатель из числа так называемых "русских национал-демократов".
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:58
    0
    Собрать жителей этого населенного пункта на площадь - и повесить мерзавца прилюдно, на камеру. И видео распространить по пабликам и сми.
    После первого такого случая - заставить некоторых задуматься. После второго - число потенциальных предателей упадёт на порядки. После третьего-четвертого - сведётся к нулю.