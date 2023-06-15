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Замглавы МИД РФ: Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС

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Замглавы МИД РФ: Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС

На предстоящем саммите глав государств-челнов БРИКС, который состоится в конце августа в Йоханнесбурге, будет обсуждаться несколько важных для дальнейшего развития организации тем. Среди них утверждение регламента вступления в альянс новых членв, коих уже набирается почти два десятка. На повестке саммита вопрос о перспективах создания единой межнациональной валюты с целью дальнейшего ухода от долларовой зависимости в международной торговле.


Пока неизвестно, посетит ли саммит БРИКС глава российского государства Владимир Путин. Ранее на Западе высказывались, что присутствие на мероприятии президента России под вопросом из-за принятого в отношении него решения Международного уголовного суда о выдаче «ордера на арест». ЮАР ратифицировала Римский статут, на основании которого действует МУС, в ноябре 2000 года.

Ситуацию с посещением саммита БРИКС президентом России прокомментировал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва считает ордер на «арест» Владимира Путина юридически ничтожным. Руководство РФ будет исходить из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС.

Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (на арест президента РФ) юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым

— заявил дипломат ТАСС.

Рябков сообщил, что соответствующие сигналы по этому поводу направлены южноафриканскому руководству. Москва будет исходить из того, что согласно международному праву высшие должностные лица любого государства обладают юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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14 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:53
    +5
    Раз наши только "надеются"... То, получается, полной-то уверенности в безопасности Путина нет...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:00
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Раз наши только "надеются"... То, получается, полной-то уверенности в безопасности Путина нет...

      Нынче вообще ни в чем нет уверенности. Трампа вон арестовали, почему бы и Путина не арестовать.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
        0

        михаилл (михаил)
        Сегодня, 12:00
        НОВЫЙ....Трампа вон арестовали, почему бы и Путина не арестовать.
        Да-ааа уж! Рассуждения на уровне дошкольного возраста.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:31
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      полной-то уверенности в безопасности Путина нет...

      Полной уверенности в безопасности ВВП нет даже в России, но спецы работают и отрабатывают свой хлеб по полной, с таким же успехом и в ЮАР могут отработать. Загонят сверху в ЮАР пару батальонов морпехов в прикрытие и все будет хорошо.
      У нас там ни какой БДК в дальнее не собрался?
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:58
    0
    Сомневаюсь, что ВВП поедет в ЮАР. В тоже время не поездка, ударит по имиджу страны в целом.
  3. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 11:59
    0
    Сейчас никаких гарантий нет...Онлайн из дома самое то. Из мировых лидеров гостей будет только Макрон...
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:59
    0
    Путин не имеет права покидать пределы России это смертельно опасно, в любом нейтральном воздушном пространстве его самолет просто собьют.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:07
    +10
    Руководство РФ будет исходить из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС.

    Дожили! Государство, которому старались не угрожать, которое уважали, власть превратила в третьесортную банановую республику, которой угражать начали даже самалийские пираты.
    Пусть сидят дома стратеги - блин, если не могут строить эффективно работающие системы государства. negative
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:10
    0
    Тут задача не простая. Если не поедет, вроде как испугался, а Россия один из лидеров БРИКС и ехать надо. Но вопрос безопасности будет первостепенным и тщательно проработается. И что ещё интересней, Макрон не зря напросился, видно хочет переговорить с Владимиром Владимировичем и Си.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    0
    Замглавы МИД РФ: Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС
    . Сказать, что это будет интересно... не, не, это как раз тот случай, когда все должно быть чинно, размеренно, предсказуемо и надёжно.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:14
    +1
    На Ту160 иллюминаторы нарисовать laughing и временно,на пару рейсов зачислить самолёт в число правительственных бортов laughing
  9. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:18
    0
    Человество вроде развилось до таких уровней,космос все дела... а играют в игры из средневековья , поймаем не поймаем, ...жуть ,начался обратный отсчёт, тупизны
  10. baytygan
    baytygan Сегодня, 12:18
    +1
    было бы хорошо, если бы назло и вопреки всем поехал...
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:30
    0
    Может да, а может и нет)). Ну вот нет у нас АУГ, чтобы прикрыть борт номер раз над нейтральными. Вот вам кстати и о ненужности авианосца и кораблей к нему в ордер. И над нейтральными его авиакрыло бы прикрыло и при нахождении в самом в виду ЮАР прогуливался бы чтобы ни у кого там ненужных мыслей не возникало.