Замглавы МИД РФ: Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС

На предстоящем саммите глав государств-челнов БРИКС, который состоится в конце августа в Йоханнесбурге, будет обсуждаться несколько важных для дальнейшего развития организации тем. Среди них утверждение регламента вступления в альянс новых членв, коих уже набирается почти два десятка. На повестке саммита вопрос о перспективах создания единой межнациональной валюты с целью дальнейшего ухода от долларовой зависимости в международной торговле.
Пока неизвестно, посетит ли саммит БРИКС глава российского государства Владимир Путин. Ранее на Западе высказывались, что присутствие на мероприятии президента России под вопросом из-за принятого в отношении него решения Международного уголовного суда о выдаче «ордера на арест». ЮАР ратифицировала Римский статут, на основании которого действует МУС, в ноябре 2000 года.
Ситуацию с посещением саммита БРИКС президентом России прокомментировал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва считает ордер на «арест» Владимира Путина юридически ничтожным. Руководство РФ будет исходить из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Путину во время саммита БРИКС.
Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (на арест президента РФ) юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым
— заявил дипломат ТАСС.
Рябков сообщил, что соответствующие сигналы по этому поводу направлены южноафриканскому руководству. Москва будет исходить из того, что согласно международному праву высшие должностные лица любого государства обладают юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований.