Депутат Госдумы после сообщений о его гибели принял участие в совещании с главой Чечни

Депутат Госдумы РФ, заместитель главы правительства Чеченской республики Адам Делимханов, сообщения о гибели или тяжелом ранении которого массово распространялись накануне в украинских СМИ, принял участие в совещании под руководством главы ЧР Рамзана Кадырова.Сообщается, что в ходе совещания обсуждались вопросы реализации задач в рамках проведения спецоперации на Украине. Делимханов сообщил, что доложил Кадырову о текущем положении дел на линии фронта. По словам Делимханова, все подразделения из Чеченской республики находятся на своих местах и выполняют поставленные командованием задачи по освобождению оккупированных районов новых регионов России.Также Делимханов доложил главе Чеченской республики об уверенном продвижении российской армии на Марьинском направлении линии боевого соприкосновения и об успешной работе на приграничной территории Белгородской области.Ранее сообщалось, что Делимханов вышел на связь после публикаций о его гибели и написал в своем Telegram-канале, что с ним все в порядке и слухи о его смерти несколько преувеличены.Интерес украинских СМИ к теме "гибели" Делимханова подогрел Кадыров, заявивший, что тот якобы не выходит на связь, а также в ироническом ключе обратившийся к украинской разведке за помощью в поисках. Иронию Кадырова на Украине восприняли серьезно, после чего украинская пресса разразилась радостными некрологами по якобы погибшему Делимханову.