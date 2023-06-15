Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы после сообщений о его гибели принял участие в совещании с главой Чечни

4
Депутат Госдумы после сообщений о его гибели принял участие в совещании с главой Чечни

Депутат Госдумы РФ, заместитель главы правительства Чеченской республики Адам Делимханов, сообщения о гибели или тяжелом ранении которого массово распространялись накануне в украинских СМИ, принял участие в совещании под руководством главы ЧР Рамзана Кадырова.


Сообщается, что в ходе совещания обсуждались вопросы реализации задач в рамках проведения спецоперации на Украине. Делимханов сообщил, что доложил Кадырову о текущем положении дел на линии фронта. По словам Делимханова, все подразделения из Чеченской республики находятся на своих местах и выполняют поставленные командованием задачи по освобождению оккупированных районов новых регионов России.

Также Делимханов доложил главе Чеченской республики об уверенном продвижении российской армии на Марьинском направлении линии боевого соприкосновения и об успешной работе на приграничной территории Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Делимханов вышел на связь после публикаций о его гибели и написал в своем Telegram-канале, что с ним все в порядке и слухи о его смерти несколько преувеличены.

Интерес украинских СМИ к теме "гибели" Делимханова подогрел Кадыров, заявивший, что тот якобы не выходит на связь, а также в ироническом ключе обратившийся к украинской разведке за помощью в поисках. Иронию Кадырова на Украине восприняли серьезно, после чего украинская пресса разразилась радостными некрологами по якобы погибшему Делимханову.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    +4
    Как говорится,раньше смерти не умрёт!Если его "похоронили "то жить будет ещё долго,это уже проверенная временем истина! hi
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 12:58
      0
      В статье не указано, что есть видео с совещания.
      https://vk.com/video279938622_456247194
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +2
    Очередной украинский фейк спустили в унитаз. А они так радовались. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Делимханову долгих лет жизни.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
    0
    Ранее сообщалось, что Делимханов вышел на связь после публикаций о его гибели и написал в своем Telegram-канале, что с ним все в порядке и слухи о его смерти несколько преувеличены.
    Здоровья, и долгих лет жизни А. Делимханову. soldier