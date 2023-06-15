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Министерство юстиции РФ приступило к проверке «Ельцин-центра» на деятельность иностранного агента

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Министерство юстиции РФ приступило к проверке «Ельцин-центра» на деятельность иностранного агента

В Российской Федерации начали проверять организацию «Ельцин-центр» на предмет осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента, в интересах других государств. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко на заседании специальной комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Государственной думе РФ.


К заместителю руководителя Минюста обратился депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который попросил, чтобы ведомство проверило «Ельцин-центр». По словам депутата, такая проверка позволила бы раз и навсегда определить, есть ли нарушения в его деятельности или нет. Мероприятие помогло бы прекратить многочисленные споры вокруг функционирования этой организации.

Отвечая депутату, замминистра юстиции отметил, что проверка «Ельцин-центра» уже идет. Ведомство ее начало, организацию проверяют обстоятельно.

Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да... Мы ничего не прячем

- подчеркнул заместитель министра юстиции России.

Напомним, что в 2015 году в Екатеринбурге был открыт Президентский центр Б.Н. Ельцина, более известный как «Ельцин-центр». Однако его открытие и последующее функционирование вызвало протесты со стороны той части россиян, которые негативно оценивают деятельность первого президента Российской Федерации. Особенно много вопросов к «Ельцин-центру» появилось в текущих условиях, когда Запад ввел многочисленные санкции против России и всесторонне поддерживает ведущий боевые действия против нашей страны киевский режим.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Knutulhu
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42 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:07
    +8
    Проверят и ничего не найдут, кроме мелких недостатков ,подлежащих устранению
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 12:19
      +3
      Да, Имя Ельцина священно для правящей в России элитки...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:24
      +1
      Ой вэй! Да даже если и признают Центр иноагентом, что с того? Таким работать в России ведь не запрещается.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Ой вэй! Да даже если и признают Центр иноагентом, что с того? Таким работать в России ведь не запрещается.

        Абсурд получается..... В попечительском Совете Ельцин-Центра и Шойгу и Вайно--глава администрации Самого.... Это атака на Верховного. Запущена явная торпеда.... Еклмн... а вдруг выяснится, что министр обороны - иноагент ?
        Це Пригожин, больше некому.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:24
      +4
      Покусились на святое, да не уж то.
      Видимо Михалков достал власть своими сюжетами вот и решили провести проверку и заткнуть ему повод для дальнейшего обсуждения этого Центра.
    4. uralex
      uralex Сегодня, 12:49
      0
      Проверят и ничего не найдут
      Да тут и искать ничего не надо, достаточно разок в их музей сходить: Там Ельцина вовсю восхваляют, великим реформатором называют... Вот только, народ, который при его реформах жил, совсем другого мнения...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:51
        0
        Вот только, народ, который при его реформах жил, совсем другого мнения...

        Не жил народ во время его реформ, а еле выжил. А сколько померло - так и говорить не стану....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:08
    +8
    Да неужели!!Вот это новость!Хочется верить ,что в стране,точнее в руководстве,что то основопологающее сдвинулось.Передать детишкам,как дворец творчества.Большой привет наинам,нарусевым и Ко yes
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 12:10
      +7
      Это точно, хочется верить, что это наш контрнаступ на антироссийскую либерду и присных. Успеха прверяющим.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:51
      0
      Вы прям наивны как дети в детском саду, повзрослеть уже давно пора. wassat
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:08
    +3
    Да не ужели! Лёд тронулся господа присяжные заседатели!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:19
      +1
      ASAD hi, рано про лед, рано про присяжных, пока ничего не ясно.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:36
        0
        Надеюсь что попробуют разворошить осиное гнездо.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:09
    +4
    Вот и увидим услышал ли Кремль многих или будет всё как было.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:09
    +6
    Переделать под детский онкоцентр а финансирование возложить на родню синяка в обязательном порядке. Пусть хоть 20 процентов от нужной суммы на каждый год дают,паразиты....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:18
      +2
      Бережливый hi, слишком много реконструировать придётся, если с практической точки зрения то проще и дешевле передать под детские организации, Юн. Армия и другие правильные досуговые центры. Но эт пока МЕЧТЫ.
    2. мазута
      мазута Сегодня, 12:23
      0
      И на родню пьяницы и на родню меченого с яковлевым надо повесить финансирование.А не позориться смс по телеку.Тем более эти смс разных "чулан хаматовых"спонсируют на тему покупки недвижимости в прибалтийских шпротных вымиратах.
  6. rusich
    rusich Сегодня, 12:11
    +5
    Не прошло и 100 лет, как решили проверить. Этот Ельцин центр давно пора разогнать
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:15
      +3
      rusich hi, проверка ещё ничего не значит, вот по результатам увидим а там или порадуемся, либо рукой махнем и вздохнем добавив КРЕПКОЕ русское слово.
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 12:16
      +6
      Этот Ельцин центр давно пора разогнать
      разгонять не надо! А переделать как было на самом деле. С чеченскими войнами, гибелью наших ребят из-за головотяпства высокого начальства, беспределом 90-х, разборками всякими, переделом народной собственности и приватизации, с цитатами всяких чубайсов и гайдаров, с цифрами умерших от голодухи и холода тех, кого "черные риэлторы" выкинули из своих домов, с расстрелом Белого дома танками, пьяными выкрутасами ЕБН на камеру и.. другие "ништяки".
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 12:36
        0
        Еще видео показывать как оркестром дирижировал в Германии... Дети видео воспринимают лучше чем текст.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    +1
    Министерство юстиции РФ приступило к проверке «Ельцин-центра» на деятельность иностранного агента
    . Что там проверять... позорное пятно в нашей истории.
    Увы, из песни слов не выкинешь.
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:15
    +2
    Давно пора этот клоповник соросят разогнать и сделать там что то полезное для страны, а то превратили в эпицентр продажной либерды.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:30
      -1
      Это сами себя разгонят? Смешно:) Может сами себя и арестуют?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +2
    проверять организацию «Ельцин-центр» на предмет осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента
    Ну наконец свершилось! Надеюсь проверку проведут как положено и вывод будет соответствующим. Пора вообще прикрыть эту клоаку и не останавливаться только на статусе инагента.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:17
    +5
    И долго этот член будет показывать всей России ЕБНый центр?
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:18
    0

    С трудом и думаю ничего не найдут, так народ успокоить немножко.
  12. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:19
    +1
    Проверка для показухи. Благодарный преемник не позволит закрыть этот гадюшник.
  13. al3x
    al3x Сегодня, 12:19
    -1
    Уборщицу какую нибудь уволят, назвав самым главным иноагентом в данном заведении. ))
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:25
    +1
    Да эту мерзость давно пора преобразовать в музей предательства и позора в назидание потомкам. А они только проверку сподобились. Хорошие гарантии были даны при передаче власти... winked
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:59
      0
      Давно такое озвучиваю. Даже придумал как сделать и чего начать.
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:27
    +1
    Гнойник с Ельцин_центром надо вырезать из тела нашей страны...настолько глубоко он впился в организм нашего государства.
  16. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:28
    +1
    Хмм. А Шойгу как одного из попечителей(или кто он там) тоже привлекут , если что?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:40
      -1
      Цитата: Single-n
      Хмм. А Шойгу как одного из попечителей(или кто он там) тоже привлекут , если что?

      Нет не привлекут.
      Коней на переправе не меняют.
  17. Million
    Million Сегодня, 12:34
    0
    А того или тех,кто открывал этот центр,тоже проверят?
  18. al3x
    al3x Сегодня, 12:35
    0
    Иноагенты там под покровом ночи собираются, поэтому днём всё чисто - ничего не обнаружат))
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:41
    0
    Пусть поздно... но хоть когда-то!!!
    Сейчас очень важно, чтобы один административный ресурс (который почему-то хранит какую-то патологическую верность Ельцину и Собчаку) - не вмешался бы и не прикрыл бы эту проверку...
  20. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:44
    0
    Что там проверять? Кому-то еще что-то не ясно?
    Снести, сровнять с землей и неделю святой водой поливать!
  21. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
    0
    Министерство юстиции РФ приступило к проверке «Ельцин-центра» на деятельность иностранного агента
    Бальзам нА душу!!! Это надо было сделать давно!!! На его площадях сделать детские центры различной направленности. Или центр реабилитации для наших воинов после СВО.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:47
      +1
      Пишут что некоторые депутаты уже вой подняли - типа руки прочь от Центра Борьки-поллитра. laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: Nexcom
        Пишут что некоторые депутаты уже вой подняли - типа руки прочь от Центра Борьки-поллитра. laughing

        Нарусова что ли?
  22. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:52
    0
    Ельцин-центр стране нужен, просто он должен быть правдивым. Реорганизовать его в своеобразный музей, где можно будет посмотреть на все результаты деятельности либералов и подников: бандитизм, безработицу, развал предприятий, ларьки с палёной водкой, войну в Чечне, рейдерство и т.д.