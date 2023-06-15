Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да... Мы ничего не прячем

В Российской Федерации начали проверять организацию «Ельцин-центр» на предмет осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента, в интересах других государств. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко на заседании специальной комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Государственной думе РФ.К заместителю руководителя Минюста обратился депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который попросил, чтобы ведомство проверило «Ельцин-центр». По словам депутата, такая проверка позволила бы раз и навсегда определить, есть ли нарушения в его деятельности или нет. Мероприятие помогло бы прекратить многочисленные споры вокруг функционирования этой организации.Отвечая депутату, замминистра юстиции отметил, что проверка «Ельцин-центра» уже идет. Ведомство ее начало, организацию проверяют обстоятельно.- подчеркнул заместитель министра юстиции России.Напомним, что в 2015 году в Екатеринбурге был открыт Президентский центр Б.Н. Ельцина, более известный как «Ельцин-центр». Однако его открытие и последующее функционирование вызвало протесты со стороны той части россиян, которые негативно оценивают деятельность первого президента Российской Федерации. Особенно много вопросов к «Ельцин-центру» появилось в текущих условиях, когда Запад ввел многочисленные санкции против России и всесторонне поддерживает ведущий боевые действия против нашей страны киевский режим.