Оценка мобилизационного ресурса Украины

Цифры

Общие замечания

Исходный базис

Освобожденные области

Миграция

Боевые потери

P. S.

Приложение

Источники:

По численности мобилизационного ресурса Украины среди авторов существуют значительные разногласия.Разместим различные оценки численности мобилизационного ресурса Украины в порядке возрастания цифр.Например, командир группы «Викинг» Западного военного округа считает, что мобилизационный резерв Украины составляет не более полумиллиона человек (1).Военный аналитик Владислав Шурыгин оценивает мобилизационный потенциал Украины в 2 миллиона человек (2). Газета «Версия» называет более высокую цифру в 4 миллиона человек (3). Генерал Неткачев определяет мобилизационный ресурс Украины не менее чем 5 миллионов человек (4).По оценкам Ростислава Антонова (5), мужское население Украины в возрасте 20–65 лет составляет 6,2 миллиона человек, однако призвать можно будет не более 2 миллионов.Аналитическое агентство LostArmour рассчитало мобилизационный ресурс на подконтрольных Киеву территориях на конец 2021 года как 9 миллионов мужчин возраста 18–59 лет.Аналогичную цифру – 9 миллионов человек, но на конец 2022 года дает и обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин (6).Сергей Колдин полагает, что мобилизационный ресурс Украины еще выше – до 10 миллионов человек (7).В Интернете гуляет еще много оценок численности мобилизационного ресурса Украины, но они все укладываются в этот числовой расклад.Таким образом, оценки мобилизационного ресурса Украины колеблются в довольно широком диапазоне: от полумиллиона до 10 миллионов человек (т. е. в 20 раз больше).Поэтому попробуем на основе статистики сами определить примерный мобилизационный ресурс Украины.Единственная за годы независимости Украины перепись населения была проведена в 2001 году, однако за 20 с лишним лет ее данные уже явно устарели и поэтому уже не могут использоваться для расчета.Нижеприведенные цифры являются во многом оценочными и поэтому имеют определенную погрешность.Для начала определим самый верхний предел мобилизационного ресурса Украины.По самым последним данным украинского статистического управления (8), на 1 января 2022 года число мужчин в возрасте от 18 до 54 лет на всей территории Украины (согласно примечанию Укрстата, без Крыма, но с Луганской и Донецкой областями) составляло 10 312 873 человека.Т. е. максимальная верхняя цифра мобилизационного ресурса Украины 10,3 миллиона человек (на самом деле меньше на мобилизационный ресурс ЛНР и ДНР, но мы это учтем ниже).За время СВО было освобождено 4 области: Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. Численность мужчин в возрасте от 18 до 54 лет по тому же источнику (8) составляла: Луганская область – 511 360, Донецкая – 974 875, Запорожская 404 890, Херсонская – 251 362 человека, в сумме 2 142 487 человек.Другими словами, мобилизационный ресурс освобожденных областей – 2,1 миллиона человек.Отнимая из общего мобилизационного ресурса всей Украины данную цифру, получаем 8 170 386 человек.Иначе говоря, мобилизационный ресурс Украины на подконтрольных Киеву территориях составляет 8,2 миллиона человек.Теперь необходимо учесть вынужденную миграцию с Украины за время СВО.По данным «Коммерсанта», со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, на январь 2023 года общее число беженцев с Украины составило 7 915 287 человек, из них в Россию – 2 852 395 человек (9).С определенной уверенностью можно предположить, что в Россию переезжали жители подконтрольных Российской армии областей. Тогда с подконтрольных Киеву территорий уехало 5 062 892 человек, т. е. 5,1 миллиона человек.Появляется вопрос, каков из них был процент мужчин в призывном возрасте. По данным газеты The Guardian, на апрель 2022 года 90 % мигрантов из Украины составляли женщины и дети (10).К сожалению, других данных о половозрастном составе мигрантов с Украины автору найти не удалось. Учитывая, что «Гардиан» писала о мигрантах в Европу, а также тот факт, что Украина с начала СВО запретила покидать страну мужчинам призывного возраста, то кажется вполне вероятным, что из упомянутых выше 5,1 миллиона мигрантов только 10 % были лица призывного возраста.Отсюда следует, что с подконтрольных Киеву территорий уехало 506 289 человек призывного возраста.Таким образом, мобилизационный ресурс Украины на подконтрольных Киеву территориях с учетом миграции составляет 7 664 097 человек, т. е. 7,7 миллиона человек.Есть другой менее надежный метод: по словам члена комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной (11), всего с Украины уехало 4,6 миллиона лиц трудоспособного возраста, из них 3,2 миллиона женщин, выходит, всего за пределы Украины уехало 1,4 миллиона мужчин трудоспособного возраста.Если все эти цифры приписывать территориям под контролем Киева, то мобилизационный ресурс составит 6,8 миллиона человек.Самый тяжелый для оценки параметр.В Интернете гуляют самые разнообразные цифры потерь, поэтому автор попробовал поискать самые верхние показатели. Судя по поиску, выше всего потери украинской армии оценивает издание Life: 450–500 тысяч потерь за все время СВО (12).Отнимая данные цифры, получаем, что мобилизационный ресурс Украины на сегодняшний момент составляет 7,2 миллиона человек, из них 1 миллион человек, по заявлению Зеленского, уже мобилизован.Иначе говоря, Украина теоретически может провести еще 6 миллионных мобилизаций.По второму методу получаем 6,3 миллиона человек, 1 миллион мобилизованных и теоретическую возможность провести еще 5 миллионных мобилизаций.Таким образом, можно сделать вывод, что мобилизационный ресурс Украины с учетом погрешностей методики находится в диапазоне 6–8 миллионов человек с большей вероятностью верхней цифры, то есть, скорее всего, ближе к истине верхние оценки численности мобилизационного ресурса Украины (конечно, возникает вопрос, сколько из этого числа удастся реально мобилизовать, но это определить статистическими данными невозможно).Стоит, правда, напомнить, что, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, мобилизационный ресурс России составляет 25 миллионов человек и конкретно как минимум в три с лишним раза превосходит украинский.Любопытная деталь: если, по данным Укрстата, численность мужчин возраста от 18 до 54 лет на Украине на 1 января 2022 года составляла 10 312 873 человека, то из них на юге и востоке Украины – 4 466 883 человека (43,3 %), в центральной и северной части страны – 3 188 806 человек (30,9 %), а на Западной Украине – 2 657 184 человек (25,8 %). Т. е. без русскоязычного юго-востока от Харькова до Одессы мобилизационный ресурс Украины был бы почти в 2 раза меньше, а если бы Западную Украину изначально выделили в отдельное государство без Киева с прилегающими областями – то в 4 раза.Распределение областей Украины по численности мужчин возраста 18–54 года имеет следующий вид.Донецкая область – 974 875 человек, Запорожская область – 404 890 человек, Луганская область – 511 360 человек, Херсонская область – 251 362 человека, Днепропетровская область – 768 486 человек, Николаевская область – 275 880 человек, Одесская область – 601 305 человек, Харьковская область – 678 725 человек.Винницкая область – 373 550 человек, Житомирская область – 297 874 человека, Киевская область – 437 766 человек, Кировоградская область – 222 396 человек, Полтавская область – 340 356 человек, Сумская область – 257 339 человек, Черкасская область – 286 508 человек, Черниговская область – 234 350 человек, Киев – 738 667 человек.Волынская область – 257 975 человек, Закарпатская область – 325 260 человек, Ивано-Франковская область – 349 556 человек, Львовская область – 638 460 человек, Ровенская область – 289 429 человек, Тернопольская область – 261 411 человек, Хмельницкая область – 305 365 человек, Черновицкая область – 229 728 человек.