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Замминистра обороны Украины показала подбитую на Запорожском направлении БМП Bradley ВСУ, впервые признав потери западной техники

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Замминистра обороны Украины показала подбитую на Запорожском направлении БМП Bradley ВСУ, впервые признав потери западной техники

Украинские власти впервые публично признали факт потерь военной техники западного производства во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала кадры подбитой российскими войсками боевой машины пехоты М2 Bradley американского производства.


По словам Маляр, БМП ВСУ загорелась после того, как произошло прямое попадание ракеты РСЗО «Град» ВС РФ в башню боевой машины. Если верить украинской замминистра, экипаж БМП Bradley, входивший в состав 47-й бригады ВСУ, успел эвакуироваться. Сейчас, уверяет Маляр, членов экипажа пересадили на другую бронемашину, за исключением одного военного, получившего контузию.

Как отметила замминистра обороны Украины, поврежденную бронемашину американского производства отправили на ремонт. Между тем, о внушительных потерях военной техники американского и европейского производства на Запорожском направлении сообщают не только российские, но и западные СМИ. Например, американский телеканал CNN оценил потери БМП Bradley в 16 единиц. Но официальные представители Пентагона пока воздерживаются от комментариев.




Вероятно, публикуя кадры с подбитой БМП Bradley, Маляр пытается убедить украинскую публику и западных покровителей в том, что «не все так плохо», и даже если в бронемашины попадают снаряды, «доблестные» украинские военные успевают их отогнать из зоны боевых действий и затем ремонтируют.

Напомним, что чуть ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опять заявил, что контрнаступление ВСУ якобы еще не началось, хотя и многие украинские политики, и официальные лица стран Запада факт начала контрнаступления признают.
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13 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:31
    +6
    После прямого попадания ракеты "Града", машину отправили в ремонт? И, одного члена экипажа , с контузией, на лечение? Сильно сказано! Маляр, она и есть - маляр.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      После прямого попадания ракеты "Града", машину отправили в ремонт? И, одного члена экипажа , с контузией, на лечение? Сильно сказано! Маляр, она и есть - маляр.

      Вполне возможно, если экипаж машины был не внутри неё, а за 200-300 метров от неё, пережидая в блиндаже или окопе.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:38
      +1
      Вольноопределяющийся Марек hi, вспомните какие "пули" они отливали в 14 и чуть позже, у них бойцы с оторванными ногами, ноги в рюкзак засовывали и дальше воевали а тут кантузия какая-то.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:32
    -1
    Хвалебная американская оптика не помогла увернуться от града я так понимаю?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      +2
      Цитата: alexoff
      Хвалебная американская оптика не помогла увернуться от града я так понимаю?

      А как оптика может помочь увернуться от ракеты?
      Тут бы больше пригодился КАЗ, если бы был бы установлен на этих машинках.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    -2
    Вот и посмотрим из чего эти бредли делают, раз держат снаряд "Града". Ересь конечно, из той же серии, как и пэтрики держат удар "Кинжалом".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:39
      -1
      Из чего из чего..... Люминиевые они почти полностью (сплав специальный люминиевый). Сильный пожар плохо переносят. Попадание практически любого РПГ (даже дедушки РПГ-7) - и всё. Поэтому сомнительно что выдержала попадание Града и типа только башня чуть закоптилась....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    Украинские власти впервые публично признали факт потерь военной техники западного производства
    Так деваться некуда. Все западные газеты отметились фотографиями уничтоженной западной техники, про интернет и говорить не стоит, т.к. заполнен роликами на эту тему. Акции компании производителей этой техники упали на 5-7,5 % сразу после появления фотографий. Вот киевским властям и приходится после всех, но все же признать состоявшийся факт. А то, что "все не так плохо" пусть вешают на уши "истинным украинцам", которые готовы поверить всему.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
    0
    Сейчас, уверяет Маляр, членов экипажа пересадили на другую бронемашину,
    Аха, на деревянные "бронемашины")), и на одно койко-место)). laughing
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:38
    0
    Я так понимаю, что по версии этой маловменяемой тёти с огромными алкогольными мешками под глазами. вот эта Бредли - единственная единица бронетехники, которая была поражена российскими войсками? Других потерь у укровермахта нет?
  7. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:47
    0
    что -то подозреваю, что от прямого попадания Града, там остались бы только гусеницы-и то далеко друг от друга.. а экипаж.. ну терминаторы как известно и прямое попадание гранаты выдерживают..
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    0
    И что? А ничего... все идёт своим чередом, "дрова" сгорят в костре, а те, кого отправят на могилизацию, лягут в полях...
  9. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 12:50
    0
    У них наверное гроза с градом была, град попал и они об..лись laughing