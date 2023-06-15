Замминистра обороны Украины показала подбитую на Запорожском направлении БМП Bradley ВСУ, впервые признав потери западной техники

Украинские власти впервые публично признали факт потерь военной техники западного производства во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала кадры подбитой российскими войсками боевой машины пехоты М2 Bradley американского производства.По словам Маляр, БМП ВСУ загорелась после того, как произошло прямое попадание ракеты РСЗО «Град» ВС РФ в башню боевой машины. Если верить украинской замминистра, экипаж БМП Bradley, входивший в состав 47-й бригады ВСУ, успел эвакуироваться. Сейчас, уверяет Маляр, членов экипажа пересадили на другую бронемашину, за исключением одного военного, получившего контузию.Как отметила замминистра обороны Украины, поврежденную бронемашину американского производства отправили на ремонт. Между тем, о внушительных потерях военной техники американского и европейского производства на Запорожском направлении сообщают не только российские, но и западные СМИ. Например, американский телеканал CNN оценил потери БМП Bradley в 16 единиц. Но официальные представители Пентагона пока воздерживаются от комментариев.Вероятно, публикуя кадры с подбитой БМП Bradley, Маляр пытается убедить украинскую публику и западных покровителей в том, что «не все так плохо», и даже если в бронемашины попадают снаряды, «доблестные» украинские военные успевают их отогнать из зоны боевых действий и затем ремонтируют.Напомним, что чуть ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опять заявил, что контрнаступление ВСУ якобы еще не началось, хотя и многие украинские политики, и официальные лица стран Запада факт начала контрнаступления признают.