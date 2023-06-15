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Разрыв ствола и ранения расчета: применение ВСУ американских мин с орудия «Нона-К»

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Разрыв ствола и ранения расчета: применение ВСУ американских мин с орудия «Нона-К»

Западные страны долгие месяцы собирали снаряды для киевского режима, пытаясь обеспечить огневой потенциал для планировавшегося наступления ВСУ. Однако по ряду позиций ликвидировать дефицит не удалось, в связи с чем украинские военные при ведении стрельбы из ряда артиллерийских систем применяют нетиповые боеприпасы.


Так, еще в феврале текущего года появились свидетельства использования американских мин M1101 из советского 120-мм самоходного орудия «Нона-СВК» и его буксируемой версии 2Б16 «Нона-К». Тогда это преподносилось украинской прессой как большое достижение, позволяющее ликвидировать нехватку типовых снарядов.

Однако в итоге это обернулось печальным исходом для солдат ВСУ. Как указывается на ТГ-канале Dambiev, в ходе ведения огня из «Ноны-К» после пятого выстрела произошел разрыв ствола, в результате которого расчет получил ранения различной степени тяжести.



Боеприпасы М1101 оказались в незалежной вместе с французскими миномётами MO-120-RT61. Несколько орудий «Нона-К» находилось на вооружении ВСУ еще до начала проведения спецоперации ВС РФ. В марте 2022 года, после отхода российских войск с Харьковского направления, утверждалось, что несколько самоходных версий «Нона-СВК» стали трофеями украинской армии.

Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:57
    +1
    Сколько раз говорил- умеют пасти свиней- пусть пасут свиней. Это исторически и гегетически- их уровень. Дальше- не надо. Дальше мозги нужны. Это не их. Это им чуждо.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:03
      +12
      Я понимаю весь Ваш пролетарский гнев..Но я могу назвать не один десяток очень умных голов оттуда родом.Правда,все они были прежде всего-советские люди..Может дело не в национальности,а в пропаганде?Зачастую,это относится и некоторым представителям ,родом из России,кому даже пасти свиней не доверил бы
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 14:11
        0
        Успех учения зависит не от количества последователей, а от качества их убеждений.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:19
          +1
          Согласен.Пока рано говорить о качестве их убеждений.Думаю,что в ближайший месяы-два узнаем.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:59
    +1
    Разрыв ствола и ранения расчета: применение ВСУ американских мин с орудия «Нона-К»

    За что боролись, на то и напоролись! am
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 14:31
      +3
      Цитата: Magellan
      За что боролись, на то и напоролись!

      Нона должна стрелять НАТОвскими боеприпасами, что то пошло не так...
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:59
        0
        Цитата: mark1
        Нона должна стрелять НАТОвскими боеприпасами, что то пошло не так...

        +1
        Ее и позиционирую как имеющую такое качество. Тут либо снаряды не той системы, либо ошибка расчета.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:06
    +3
    Нонна стрелять ими умеет. Вот только не ушатаная в дрова!!!
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:10
      +2
      Цитата: Bingo
      Нонна

      Нонна - это тетя. Нона - это музыкальный интервал, секунда через октаву.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:19
        +1
        Цитата: Репеллент
        Нонна - это тетя.

        Таки тетя точно может, а вот октава стрелять не умеет)))
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:21
        +2
        Тогда уж-аббревиатура-"новое орудие наземной артиллерии"..
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:08
    +2
    А я не понял, кто виноват. Орудие? Мины? Или расчет?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: михаилл
      А я не понял, кто виноват. Орудие? Мины? Или расчет?

      Халява. hi
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:09
    +5
    Цитата: Андрей Николаевич
    Сколько раз говорил- умеют пасти свиней- пусть пасут свиней. Это исторически и гегетически- их уровень. Дальше- не надо. Дальше мозги нужны. Это не их. Это им чуждо.

    Вообще-то НОНА и создавалась с возможностью использования мин стран НАТО. Разрыв ствола произошел не обязательно из-за мины.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:10
    +2
    Не важно отчего они, укронацисты гибнут, главное, что гибнут: Бандера зовёт!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:21
    +1
    Своего "Молота" оказалось мало, решили поэкспериментировать американскими минами. Дерзайте и дальше, может бошки начнет отрывать. Да и за ресурсом ствола следить необходимо.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:34
    +1
    Несколько орудий «Нона-К» находилось на вооружении ВСУ еще до начала проведения спецоперации ВС РФ. В марте 2022 года, после отхода российских войск с Харьковского направления, утверждалось, что несколько самоходных версий «Нона-СВК» стали трофеями украинской армии.

    Дёшево досталось, дорого обошлось.