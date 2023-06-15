Разрыв ствола и ранения расчета: применение ВСУ американских мин с орудия «Нона-К»

Западные страны долгие месяцы собирали снаряды для киевского режима, пытаясь обеспечить огневой потенциал для планировавшегося наступления ВСУ. Однако по ряду позиций ликвидировать дефицит не удалось, в связи с чем украинские военные при ведении стрельбы из ряда артиллерийских систем применяют нетиповые боеприпасы.Так, еще в феврале текущего года появились свидетельства использования американских мин M1101 из советского 120-мм самоходного орудия «Нона-СВК» и его буксируемой версии 2Б16 «Нона-К». Тогда это преподносилось украинской прессой как большое достижение, позволяющее ликвидировать нехватку типовых снарядов.Однако в итоге это обернулось печальным исходом для солдат ВСУ. Как указывается на ТГ-канале Dambiev, в ходе ведения огня из «Ноны-К» после пятого выстрела произошел разрыв ствола, в результате которого расчет получил ранения различной степени тяжести.Боеприпасы М1101 оказались в незалежной вместе с французскими миномётами MO-120-RT61. Несколько орудий «Нона-К» находилось на вооружении ВСУ еще до начала проведения спецоперации ВС РФ. В марте 2022 года, после отхода российских войск с Харьковского направления, утверждалось, что несколько самоходных версий «Нона-СВК» стали трофеями украинской армии.