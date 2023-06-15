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НАТО спешно готовит план поддержки Киева вместо принятия Украины в альянс

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НАТО спешно готовит план поддержки Киева вместо принятия Украины в альянс

Государства, входящие в Североатлантический альянс, разрабатывают долгосрочную программу помощи киевскому режиму. Разработку хотят завершить до 11 июля, то есть до начала саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.

НАТО спешно готовит план поддержки Киева вместо принятия Украины в альянс. Все его члены пришли к единому мнению, что эту страну нельзя включать в свои ряды до завершения вооруженного конфликта. Поэтому принимать Украину в НАТО пока не собираются, но документально закрепят свои обязательства по предоставлению ей долгосрочной помощи. В частности, речь идет о модернизации украинской армии, которая должна будет перейти на натовские стандарты.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО на условиях анонимности сообщил, что речь идет о выработке механизма сближения Украины и Североатлантического альянса без вступления Незалежной в его ряды.

Киеву не отказывают в членстве в НАТО категорично, ему лишь говорят, что это произойдет не раньше, чем закончится вооруженный конфликт с Россией. А до того момента альянс помогает Украине, чем может, не ввязываясь в открытое противостояние с российской армией.

Конечно, для Киева все это выглядит довольно призрачно и ненадежно. И чтобы его успокоить, политики из Польши и некоторых других стран Восточной Европы предложили разработать четкую дорожную карту приема Украины в НАТО, которая начнет реализовываться сразу после того, как вооруженный конфликт завершится. США и Германия отнеслись к данной инициативе довольно прохладно, что свидетельствует об отсутствии единодушия среди членов альянса.
Использованы фотографии:
НАТО
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9 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:34
    0
    Сейчас по быстрому примут закон и Украина сразу переможет!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +1
    речь идет о модернизации украинской армии, которая должна будет перейти на натовские стандарты.
    А сейчас ВСУ на каких стандартах и по какому боевому уставу воюет, разве не НАТОвскому? Отмазка и не совсем удачная. Кроме этого они собираются включить в план военную поддержку Украины в течение 10 лет, что говорит о большом желании затянуть конфликт, как можно дольше. Поляков и прибалтов на ночь и вспоминать не хочется, уже всю печенку проели захлебываясь русофобией.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    0
    В частности, речь идет о модернизации украинской армии, которая должна будет перейти на натовские стандарты.
    Кончать надо полностью укроармию. Ни каких "стандартов". Стандарт один - ходит один крестьянин, и мирно пасет коз. Пять штук. И голове у него должно быть одно - как прокормить себя, и если есть семья, то и их заодно. am
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:40
    0
    Хм... Поддержки... Красиво.
    Прям, как в фигурном катании...
    Замуж не возьму, но подержаться - подержусь.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:41
    0
    Чем эти посиделки будут отличатся от раймштайновских? Да ничем, что-то дадут, что-то пообещают, выразят солидарность.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:59
      0
      Десятилетний план "помощи"примут..Озаботятся ЯО в Белоруссии,По авиации решат точно.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:45
    0
    Конечно, для Киева все это выглядит довольно призрачно и ненадежно.
    Сейчас принимать,это мировая война с ЯО.Принять позже,когда прекратятся военные действия?Вряд ли,тогда придется признать существующие границы,на этот момент,а этого они тоже не смогут сделать,т.к.полетят окончательно Хельсинкские соглашения об установлении границ в Европе.Подымутся, Каталония и Баскония в Испании,Сербия,будет иметь полное право вернуть Косово,Шотландия отделится от Британии,да мало ли какие процессы заработают в других странах.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:51
    0
    НАТО спешно готовит план поддержки Киева вместо принятия Украины в альянс
    . Ну да, ещё больше кукуевских флажков и лэйблов развесят/наклеят тут и там... дровишек подкинут, в костёр войны.
    В общем, все как всегда...
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:55
    0
    Программа долгосрочной помощи воюющей стране это прекрасный способ распила бюджета и обогащения ВПК, вот и всё, что участникам надо.