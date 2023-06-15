Государства, входящие в Североатлантический альянс, разрабатывают долгосрочную программу помощи киевскому режиму. Разработку хотят завершить до 11 июля, то есть до начала саммита НАТО в Вильнюсе.Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.НАТО спешно готовит план поддержки Киева вместо принятия Украины в альянс. Все его члены пришли к единому мнению, что эту страну нельзя включать в свои ряды до завершения вооруженного конфликта. Поэтому принимать Украину в НАТО пока не собираются, но документально закрепят свои обязательства по предоставлению ей долгосрочной помощи. В частности, речь идет о модернизации украинской армии, которая должна будет перейти на натовские стандарты.Один из высокопоставленных чиновников НАТО на условиях анонимности сообщил, что речь идет о выработке механизма сближения Украины и Североатлантического альянса без вступления Незалежной в его ряды.Киеву не отказывают в членстве в НАТО категорично, ему лишь говорят, что это произойдет не раньше, чем закончится вооруженный конфликт с Россией. А до того момента альянс помогает Украине, чем может, не ввязываясь в открытое противостояние с российской армией.Конечно, для Киева все это выглядит довольно призрачно и ненадежно. И чтобы его успокоить, политики из Польши и некоторых других стран Восточной Европы предложили разработать четкую дорожную карту приема Украины в НАТО, которая начнет реализовываться сразу после того, как вооруженный конфликт завершится. США и Германия отнеслись к данной инициативе довольно прохладно, что свидетельствует об отсутствии единодушия среди членов альянса.