Названы сроки начала серийных поставок в войска доработанного с учётом эксплуатации в зоне СВО автомата АК-12

Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО) произойдет уже в этом году

Концерн "Калашников" завершает испытания усовершенствованной версии автомата АК-12, доработанного с учетом опыта применения в зоне СВО и замечаний военнослужащих. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.Обновленный вариант автомата в настоящее время проходит испытания в боевых условиях в зоне СВО, партия оружия была специально изготовлена для войсковой эксплуатации и поставлена Минобороны. В случае отсутствия каких-либо нареканий со стороны военных, в серию автомат пойдет со второй половины этого года. В зону СВО оружие будет поставлено уже в этом году.- заявил Лушников.Ранее сообщалось, что испытания усовершенствованного АК-12 концерн планирует завершить в середине июня. Какие были внесены изменения в конструкцию, пока не сообщается, известно, что по просьбе военных, участвующих в СВО, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлен более эргономичный приклад.АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр - 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении - 880-940 мм, со сложенным прикладом - 690 мм вес без патронов - 3,5 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту.