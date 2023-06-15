Военное обозрение
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В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими военнопленными-нацистами

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В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими военнопленными-нацистами

Перед российским судом, который сегодня начался в г. Ростове-на-Дону, предстали 24 военнопленных украинских нациста. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на пресс-службы судебных органов.


Все 24 военнопленных являлись до своего пленения боевиками украинского нацистского формирования «Азов» (запрещен в Российской Федерации как террористическая организация). Подсудимым инкриминируются участие в террористической организации и насильственный захват власти в Донецкой Народной Республике (ДНР), в состав которой входит город Мариуполь, где оперировали нацисты.

В соответствии с российским законодательством, обвиняемым в совершении таких преступлений грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения. Большинство подсудимых частично признали свою вину, подтвердив, что проходили службу в упомянутом нацистском формировании, однако отрицают свою причастность к совершению военных преступлений на территории ДНР.


Из 24 подсудимых пятнадцать человек – мужчины, девять – женщины. Украинские СМИ сообщают, что женщины якобы служили в формировании поварихами. Но, как известно, почти все украинские военнопленные стараются выдавать себя за поваров, ремонтников, санитаров и прочий вспомогательный персонал, чтобы избежать серьезной ответственности за причастность к военным преступлениям.


В интернете уже опубликованы фамилии подсудимых-женщин, обвиняемых в причастности к деятельности нацистского формирования. Это Нина Бондаренко, Алена Бондарчук, Лилия Руденко, Владислава Майборода, Марина Текин, Ирина Могитич, Елена Аврамова, Наталья Гольфинер, Лилия Паврианидис.
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13 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:53
    0
    Надеюсь,этих не отдадут краине из гуманитарных соображений ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: ASAD
      Надеюсь,этих не отдадут краине из гуманитарных соображений ?

      Обменяют. В Украине сейчас осуждают часть военнопленных россиян за "военные преступления". Так что при заключении перемирия, будет обмен "всех на всех".
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:02
        0
        Скорее, после капитуляции группировки НАТО вна Украине.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:53
    +2
    Пора выходить из моратория по смертной казни.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:53
    -2
    Ну начался и чего? Частный борт в Турцию уже готовить??? Подарки с айфонами?
    (едкий сарказм)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:00
      +1
      Конечно готовить,в курсе сколько наших осудил нацистской суд в Киеве?Две последние фамилия не просто говорящие ,а кричащие.Нацисты уже повытаскивали все свои одиозные фигуры ,это мелочь - которая потеряла человеческое лицо, которую судят сейчас .Неужели началось - Ельцин Центр проверяют на статус иноагента.Этим не статус надо вешать ,а отправлять на " комсомольскую" стройку на СМП.Там земляных работ много. hi
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:01
      0
      Ну,как бы нам хотелось видеть на главных площадях городов перекладины...Но увы...Не то руководство...
  4. barclay
    barclay Сегодня, 12:55
    +1
    Все это как то не очень убедительно после того, как отпустили главарей.
    Хотя, любой причастных к ницистским формированиям заслуживает пожизненной уборки снега лопатой в кандалах, где-нибудь под Норильском.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:56
    +2
    Гольфинер - нацистка и свидомитка.. belay Дожили.. what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:03
      0
      Нацизм не разбирает нации и расы.Увы,везде есть свои
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:56
    +1
    Только смерть через повешение, как Кох Ильзу.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:57
    0
    Ну наконец хоть какое то движение в наказании укронацистов.
    Читать об их преступлениях очень тяжело.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:00
    0
    Ну...
    Пятнашка - ещё куда ни шло. Как-нибудь прокормим.
    Но пожизненное!.. (сарказм)
    Уж больно добра Матушка-Россия... и щедр её народ.
    Мне одному кажется, что уже пора оставить в прошлом эти "розовые сопли", навязанные нашей цивилизации врагами?..
    Теперь-то понятно, что они тогда только для себя же и старались.
    Как знали...