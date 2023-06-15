Перед российским судом, который сегодня начался в г. Ростове-на-Дону, предстали 24 военнопленных украинских нациста. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на пресс-службы судебных органов.Все 24 военнопленных являлись до своего пленения боевиками украинского нацистского формирования «Азов» (запрещен в Российской Федерации как террористическая организация). Подсудимым инкриминируются участие в террористической организации и насильственный захват власти в Донецкой Народной Республике (ДНР), в состав которой входит город Мариуполь, где оперировали нацисты.В соответствии с российским законодательством, обвиняемым в совершении таких преступлений грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения. Большинство подсудимых частично признали свою вину, подтвердив, что проходили службу в упомянутом нацистском формировании, однако отрицают свою причастность к совершению военных преступлений на территории ДНР.Из 24 подсудимых пятнадцать человек – мужчины, девять – женщины. Украинские СМИ сообщают, что женщины якобы служили в формировании поварихами. Но, как известно, почти все украинские военнопленные стараются выдавать себя за поваров, ремонтников, санитаров и прочий вспомогательный персонал, чтобы избежать серьезной ответственности за причастность к военным преступлениям.В интернете уже опубликованы фамилии подсудимых-женщин, обвиняемых в причастности к деятельности нацистского формирования. Это Нина Бондаренко, Алена Бондарчук, Лилия Руденко, Владислава Майборода, Марина Текин, Ирина Могитич, Елена Аврамова, Наталья Гольфинер, Лилия Паврианидис.