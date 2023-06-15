Советник главы Офиса Зеленского: ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону

Украинское политическое и военное руководство никак не могут достичь консенсуса в вопросе ведет ли ВСУ контрнаступление, или таковое все еще не началось. Противоречие в заявлениях киевских пропагандистов усилилось на фоне неудачных атак украинской армии на Запорожском направлении, пока что приведших лишь к значительным потерям в живой силе и технике, в том числе натовской.
Очередное обозначение тому, что происходит на фронте, придумал один из главных киевских спичрайтеров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире национального телемарафона он заявил, что на самом деле, контрнаступления как такового еще не ведется. А то что происходит на поле боя Подоляк назвал «тестированием российской обороны».
По словам спикера ОП Украины, украинское командование в текущий момент решает одновременно три задачи.
Во-первых, ВСУ поставлена задача нанесения максимальных потерь российской армии в живой силе, особенно среди мобилизованных. Такая тактика, уверен Подоляк, должна деморализовать солдат ВС РФ.
Правда, пока что все происходит с точностью до наоборот. Российские военные, в том числе мобилизованные осенью прошлого года, крепко держат оборону, отбивают все атаки и отступать не намерены. Чего не скажешь об украинских бойцах, которые отказываются идти в бой, сдаются целыми экипажами бронемашин и просто-напросто дезертируют.
Второе, продолжил вещать киевский чиновник, необходимо уничтожить как можно больше российской бронетехники. И это бойцам ВСУ очень хорошо удается, уверен Подоляк.
И снова все перевернуто кверху дном. Ведь уже даже западная пресса признает огромные потери ВСУ в бронетехнике, среди которой множество подбитых и подорвавшихся на минах немецких танков и американских БМП. Но, как известно, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят.
Ну и третья составляющая — это атаковать не на одном конкретном направлении, а вести наступления на разных участках фронта одновременно. Такую тактику, по словам спичрайтера ОПУ, украинская армия опять же очень успешно и реализует. Подоляк даже назвал эти хаотичные действия ВСУ «демонстрацией эффективного наступления в условиях современной войны».
Только вот пока результаты подобных военных новаций ВСУ как-то не впечатляют. Все успехи то ли идущего, то ли нет, контрнаступления украинской армии пока что выражаются в скрупулезно подсчитанных замминистра обороны Украины Анной Маляр сотнях метров «отвоеванных территорий». А объяснения Подоляка больше похожи на попытку сделать хорошую мину при плохой игре и в очередной раз заявить о том, что, мол, все под контролем, так и задумывалось, когда на деле ситуация развивается совсем не по желаемому для киевского режима сценарию.
Напомним, что всего несколько дней назад начало контрнаступления признал шеф Подоляка Зеленский.