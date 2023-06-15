Военное обозрение
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Советник главы Офиса Зеленского: ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону

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Советник главы Офиса Зеленского: ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону

Украинское политическое и военное руководство никак не могут достичь консенсуса в вопросе ведет ли ВСУ контрнаступление, или таковое все еще не началось. Противоречие в заявлениях киевских пропагандистов усилилось на фоне неудачных атак украинской армии на Запорожском направлении, пока что приведших лишь к значительным потерям в живой силе и технике, в том числе натовской.


Очередное обозначение тому, что происходит на фронте, придумал один из главных киевских спичрайтеров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире национального телемарафона он заявил, что на самом деле, контрнаступления как такового еще не ведется. А то что происходит на поле боя Подоляк назвал «тестированием российской обороны».

По словам спикера ОП Украины, украинское командование в текущий момент решает одновременно три задачи.

Во-первых, ВСУ поставлена задача нанесения максимальных потерь российской армии в живой силе, особенно среди мобилизованных. Такая тактика, уверен Подоляк, должна деморализовать солдат ВС РФ.

Правда, пока что все происходит с точностью до наоборот. Российские военные, в том числе мобилизованные осенью прошлого года, крепко держат оборону, отбивают все атаки и отступать не намерены. Чего не скажешь об украинских бойцах, которые отказываются идти в бой, сдаются целыми экипажами бронемашин и просто-напросто дезертируют.

Второе, продолжил вещать киевский чиновник, необходимо уничтожить как можно больше российской бронетехники. И это бойцам ВСУ очень хорошо удается, уверен Подоляк.

И снова все перевернуто кверху дном. Ведь уже даже западная пресса признает огромные потери ВСУ в бронетехнике, среди которой множество подбитых и подорвавшихся на минах немецких танков и американских БМП. Но, как известно, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят.

Ну и третья составляющая — это атаковать не на одном конкретном направлении, а вести наступления на разных участках фронта одновременно. Такую тактику, по словам спичрайтера ОПУ, украинская армия опять же очень успешно и реализует. Подоляк даже назвал эти хаотичные действия ВСУ «демонстрацией эффективного наступления в условиях современной войны».

Только вот пока результаты подобных военных новаций ВСУ как-то не впечатляют. Все успехи то ли идущего, то ли нет, контрнаступления украинской армии пока что выражаются в скрупулезно подсчитанных замминистра обороны Украины Анной Маляр сотнях метров «отвоеванных территорий». А объяснения Подоляка больше похожи на попытку сделать хорошую мину при плохой игре и в очередной раз заявить о том, что, мол, все под контролем, так и задумывалось, когда на деле ситуация развивается совсем не по желаемому для киевского режима сценарию.

Напомним, что всего несколько дней назад начало контрнаступления признал шеф Подоляка Зеленский.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:13
    +7
    Хорошо "протестировали".Бригада в полном составе отправилась в ад..
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 13:22
      +2
      Уже не бригада , а целый корпус к бандерке в Ад отправился.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:35
        +2
        Советник главы Офиса Зеленского: ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону

        stop Ну да, ну да ...конечно, конечно! no "Я - не я! И эта "корова" не моя!" crying
        Ага, сейчас! wassat

        У Укрорейха всегда так, когда у Киева что-то не получилось и его за руки схватили, да ещё и по мордам очень сильно набили! angry
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:41
        0
        Миробороны утверждает о 7,5 тыс .отмогилизированных за эти дни-усиленная бригада.Где то так.Корпус,уже под двадцать тыс.будет
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 14:31
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Миробороны утверждает о 7,5 тыс .отмогилизированных за эти дни-усиленная бригада.Где то так.Корпус,уже под двадцать тыс.будет

          Как-то читал, что на одного убитого обычно 3-4 ранеными приходится, один из 10 раненых тяжело, 2-3 средней тяжести, прочие получают лёгкие ранения... Так что с учётом раненых выходит примерно корпус.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:43
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Уже не бригада , а целый корпус к бандерке в Ад отправился.

        Бандера ждет всех укронациков. am
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 13:14
    +1
    Напомним, что всего несколько дней назад начало контрнаступления признал шеф Подоляка Зеленский.

    Говорящие головы они такие... они в себя только есть умееют.
    1. Комментарий был удален.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:16
    +2
    Ну конечно, как только птица обломинго над ВСУ пролетела да так что даже на Западе скрывать не стали так сразу а ничего еще и не было, ну-ну.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:16
    +1
    Нам понравились ваши тесты, присылайте еще. Не забудьте протестировать свежие минные поля засеянные Землиделием.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +2
    ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону
    Вот и новое определения появилось для прикрытия своих неудач - "тестирование". Интересно, кто-то подсказал или сами додумались? Предыдущее "формирование условий для начала наступления" было с подачи запада и на сегодня уже не подходит, т.к. "условия" получились какие-то корявые и формировались трупами солдат ВСУ и уничтоженной техникой.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:21
    +2
    Тестирование российской обороны это как сбивание Кинжалов и Калибров складами и промпредприятиями laughing
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:24
    +1
    А то что происходит на поле боя Подоляк назвал «тестированием российской обороны»

    после этой фразы смех разобрал: это не феллацио, это проба на вкус
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: МВГ
      после этой фразы смех разобрал: это не феллацио, это проба на вкус

      В принципе, фелляция - это тоже в какой-то мере тестирование НА СТОЙКОСТЬ!!! :)))))))))))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    +1
    Советник главы Офиса Зеленского: ВСУ не ведут контрнаступление, а только лишь «тестируют» российскую оборону
    . Что сказать... время покажет, кто, что и почём.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:25
    +2
    Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.

    На Украине придумали новый род войск? Тестировщики.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:26
    +1
    А то что происходит на поле боя Подоляк назвал «тестированием российской обороны».
    Ещё три - четыре таких "теста", и Хенде хох! laughing
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    0
    Тест от Зе на западе называется контрнаступом .Они бабло считать умеют.Не забываем запад всё равняет на себя ,сколько например будет стоить оборонительный вал на Одере?Сколько будет стоить противоракетная оборона от Кинжала,Циркона и Авангарда.Все что они показывают по скорости с нашими противоракетными образцами и рядом не стояло .Они с противоракетами рассчитывают,что они у сё собьют ?До входа наших боеголовок в плотные слои атмосферы?Да собьют ,металлизированнные надувные пакеты из гипермакетов.Кто в школе физикy не покурил,помнит опыт с перышком и дробиной в безвоздушном пространстве.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +3
    Это как тест на беременность. Чуть-чуть беременна не бывает.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:07
    0
    Такую тактику, по словам спичрайтера ОПУ

    А что такое "ОПУ"? Что-то типа ОПГ - но со словом "Украина"?
  14. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:20
    +1
    Цинизм зашкаливает. Вы так родственникам погибших и сообщите, что вашим мужем/сыном тестировали оборону РФ
  15. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:23
    0
    в похоронке также пишут ?
    В результате неуспешного тестирования минных полей в районе Запорожья, направляем вам бандероль ....