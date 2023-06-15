Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотнике

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитии на территории Гомельской области беспилотника украинской армии. Инцидент произошел в конце мая текущего года.
В официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства сообщается, что военнослужащие погранслужбы РБ услышали звук двигателя беспилотника, перемещавшегося из приграничного Лоевского района вглубь страны. Пограничники применили штатное вооружение, в результате чего сдетонировал элемент, прикрепленный к беспилотнику.
Сообщается, что это была первая попытка украинской армии атаковать территорию Белоруссии при помощи дрона-камикадзе со взрывчаткой. Предположительно целью атаки мог быть проходящий по территории Гомельской области участок нефтепровода "Дружба". С украинской стороны граница в этом году была дополнительно оборудована минными полями и оборонительными сооружениями.
В настоящее время по данному инциденту назначена проверка, в ходе которой проводятся соответствующие мероприятия, предусмотренные Уголовным кодексом Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором прекращении западной помощи украинской армии после неудачного контрнаступления, не оправдавшего ожиданий союзников Киева. Белорусский лидер отметил, что население стран Запада начинает понимать, что продолжение вливаний вооружений и денег в качестве поддержки киевского режима не приносят абсолютно никакой пользы.