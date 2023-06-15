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Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотнике

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Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотнике

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитии на территории Гомельской области беспилотника украинской армии. Инцидент произошел в конце мая текущего года.


В официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства сообщается, что военнослужащие погранслужбы РБ услышали звук двигателя беспилотника, перемещавшегося из приграничного Лоевского района вглубь страны. Пограничники применили штатное вооружение, в результате чего сдетонировал элемент, прикрепленный к беспилотнику.

Сообщается, что это была первая попытка украинской армии атаковать территорию Белоруссии при помощи дрона-камикадзе со взрывчаткой. Предположительно целью атаки мог быть проходящий по территории Гомельской области участок нефтепровода "Дружба". С украинской стороны граница в этом году была дополнительно оборудована минными полями и оборонительными сооружениями.

В настоящее время по данному инциденту назначена проверка, в ходе которой проводятся соответствующие мероприятия, предусмотренные Уголовным кодексом Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором прекращении западной помощи украинской армии после неудачного контрнаступления, не оправдавшего ожиданий союзников Киева. Белорусский лидер отметил, что население стран Запада начинает понимать, что продолжение вливаний вооружений и денег в качестве поддержки киевского режима не приносят абсолютно никакой пользы.
Использованы фотографии:
Пограничный комитет Белоруссии
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в Гомельской области украинском беспилотнике
    . Ситуация обостряется??? Может и так...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:29
      0
      Тонкинский инцидент по-белорусски?