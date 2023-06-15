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Генсек НАТО заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 «уже началось»

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Генсек НАТО заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 «уже началось»

В вопросе о подготовке украинских летчиков к эксплуатации самолетов-истребителей американского производства F-16 наблюдаются явные противоречия между представителями «коллективного Запада» даже на уровне заявлений. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, будто бы обучение украинских летчиков на самолетах F-16 «уже началось».


Как отметил руководитель Североатлантического альянса, когда летчики пройдут соответствующую подготовку, возникнет возможность для передачи Украине самих истребителей. Но сроки решения о поставках самолетов F-16 киевскому режиму, подчеркнул Столтенберг, пока остаются неизвестными. Однако летчики после обучения смогут ими управлять, и это, считает генсек НАТО, самое главное.

Между тем, вчера ряд западных СМИ распространили сообщение министерства обороны Дании, в котором утверждалось, что обучение украинских летчиков начнется только в августе 2023 года, после соответствующих подготовительных мероприятий. Участие в обучении летчиков ВСУ собираются принять также Нидерланды и Великобритания.

Такие разные заявления представителей западных государств и НАТО могут свидетельствовать как о неразберихе на Западе по данному вопросу, так и о стремлении запутать Россию, чтобы она не понимала, когда именно Украина получит подготовленных летчиков и, соответственно, самолеты F-16. Например, если Западу удалось набрать должное количество наемников-летчиков, готовых участвовать в конфликте, то в НАТО могут заявить, будто бы обучение уже идет и скоро закончится, а затем отправить Украине F-16 и летчиков-наемников, выдав их за подготовленных украинских специалистов.

Но это лишь одна из возможных версий. Может быть и такая ситуация, что Запад давно решил вопрос с передачей самолетов, и летчиков тоже уже давно готовили в атмосфере строгой секретности, а теперь настала пора открыто объявить об этом обучении.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    сроки решения о поставках самолетов F-16 киевскому режиму, подчеркнул Столтенберг, пока остаются неизвестными. Однако летчики после обучения смогут ими управлять, и это, считает генсек НАТО, самое главное.
    . Всё не определённо, непонятно и перспективы туманный.
    Одно понятно, быстро, чётко, как по писанному у них НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
  2. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 13:19
    0
    Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, будто бы обучение украинских летчиков на самолетах F-16 «уже началось».
    Посадят своих ихтамнет-ов (якобы отставников) вот и все обучение.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:23
    0
    Может быть и такая ситуация, что Запад давно решил вопрос с передачей самолетов, и летчиков тоже уже давно готовили в атмосфере строгой секретности, а теперь настала пора открыто объявить об этом обучении.
    Именно так ситуация сейчас и развивается. И главное не только с Ф-16. Так что к концу июля - началу августа стоит ожидать их появление в небе Украине
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    0
    летчики после обучения смогут ими управлять, и это, считает генсек НАТО, самое главное.
    Понятно, что главное взлететь, а еще главнее посадить самолет. А как по поводу применения вооружений с платформы F-16 и при необходимости ведения воздушного боя?
    Запад давно решил вопрос с передачей самолетов, и летчиков тоже уже давно готовили в атмосфере строгой секретности, а теперь настала пора открыто объявить об этом обучении.
    А вот это наверное очень близко к истинному положению дел.