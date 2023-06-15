Генсек НАТО заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 «уже началось»

В вопросе о подготовке украинских летчиков к эксплуатации самолетов-истребителей американского производства F-16 наблюдаются явные противоречия между представителями «коллективного Запада» даже на уровне заявлений. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, будто бы обучение украинских летчиков на самолетах F-16 «уже началось».Как отметил руководитель Североатлантического альянса, когда летчики пройдут соответствующую подготовку, возникнет возможность для передачи Украине самих истребителей. Но сроки решения о поставках самолетов F-16 киевскому режиму, подчеркнул Столтенберг, пока остаются неизвестными. Однако летчики после обучения смогут ими управлять, и это, считает генсек НАТО, самое главное.Между тем, вчера ряд западных СМИ распространили сообщение министерства обороны Дании, в котором утверждалось, что обучение украинских летчиков начнется только в августе 2023 года, после соответствующих подготовительных мероприятий. Участие в обучении летчиков ВСУ собираются принять также Нидерланды и Великобритания.Такие разные заявления представителей западных государств и НАТО могут свидетельствовать как о неразберихе на Западе по данному вопросу, так и о стремлении запутать Россию, чтобы она не понимала, когда именно Украина получит подготовленных летчиков и, соответственно, самолеты F-16. Например, если Западу удалось набрать должное количество наемников-летчиков, готовых участвовать в конфликте, то в НАТО могут заявить, будто бы обучение уже идет и скоро закончится, а затем отправить Украине F-16 и летчиков-наемников, выдав их за подготовленных украинских специалистов.Но это лишь одна из возможных версий. Может быть и такая ситуация, что Запад давно решил вопрос с передачей самолетов, и летчиков тоже уже давно готовили в атмосфере строгой секретности, а теперь настала пора открыто объявить об этом обучении.