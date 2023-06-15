Русофобия молдавских властей уже достигла такого уровня, что вызывает протестные настроения у жителей страны.
Напомним, что ранее в Молдавии был введен запрет на ношение символики Z и V, а также георгиевской ленты. За это предусмотрены штрафы от 250 до 1670 долларов.
Теперь правоцентристская, проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная в 2016 году нынешним президентом Майей Санду, предлагает перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая и трансформировать его в памятную дату, переименовав в «День памяти павших во Второй мировой войне».
Стоит отметить, что около 400 тысяч уроженцев Молдовы в рядах Красной Армии сражались с фашизмом. Более того, 19 из них получили высочайшую награду – Герой Советского Союза. Вероятно, члены PAS, как и сама Майя Санду, об этом не знали или забыли. Но, к счастью, простые граждане Молдовы все прекрасно помнят.
Сегодня под зданием парламента в Кишиневе проходят протесты против вышеупомянутой инициативы PAS.
Сообщается, что организаторами митинга выступают оппозиционные партии «Шор» и «Возрождение». Люди держат плакаты с антифашистскими надписями, а также обвинениями в адрес партии «Действие и солидарность» в нарушении прав граждан Молдавии и лишении их исторической памяти.
Стоит напомнить, что в этом году аналогичный закон был принят на Украине. Теперь там вместо Дня Победы 9 мая отмечается День Европы.