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В Молдавии проходят протесты против переименования и переноса празднования Дня Победы

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В Молдавии проходят протесты против переименования и переноса празднования Дня Победы

Русофобия молдавских властей уже достигла такого уровня, что вызывает протестные настроения у жителей страны.


Напомним, что ранее в Молдавии был введен запрет на ношение символики Z и V, а также георгиевской ленты. За это предусмотрены штрафы от 250 до 1670 долларов.

Теперь правоцентристская, проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная в 2016 году нынешним президентом Майей Санду, предлагает перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая и трансформировать его в памятную дату, переименовав в «День памяти павших во Второй мировой войне».

Стоит отметить, что около 400 тысяч уроженцев Молдовы в рядах Красной Армии сражались с фашизмом. Более того, 19 из них получили высочайшую награду – Герой Советского Союза. Вероятно, члены PAS, как и сама Майя Санду, об этом не знали или забыли. Но, к счастью, простые граждане Молдовы все прекрасно помнят.

Сегодня под зданием парламента в Кишиневе проходят протесты против вышеупомянутой инициативы PAS.

Сообщается, что организаторами митинга выступают оппозиционные партии «Шор» и «Возрождение». Люди держат плакаты с антифашистскими надписями, а также обвинениями в адрес партии «Действие и солидарность» в нарушении прав граждан Молдавии и лишении их исторической памяти.

Стоит напомнить, что в этом году аналогичный закон был принят на Украине. Теперь там вместо Дня Победы 9 мая отмечается День Европы.
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7 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:18
    +6
    Как же хочется Сайе Манду отправить молдаван на могилизацию вслед за украинцами.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:19
    +4
    Слили и общую победу и страну которую молдоване на халяву получили, скоро Молдовы не будет, будет Румыния а у протестантов два пути, смириться, либо уезжать куда захотят. Победить они не смогут.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:26
      +2
      так и народ молдавский исчезнет - одни румыны будут....
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:28
    +1
    В Молдавии проходят протесты против переименования и переноса празднования Дня Победы

    Молдаване наши братья, они помнят, в отличие от майданных скакунов...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    +5
    В Молдавии проходят протесты против переименования и переноса празднования Дня Победы
    . У людей есть стремление защищать память своего народа о своих предка. Такое стоит уважения и поддержки!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:31
    -3
    Какие могут быть- протесты?они ктгда за Санду голосовали,каким местом,думали? Пусть сглотнут и помалкивают. До следующих выборов..если поумнеют,конечно.
  6. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 13:35
    0
    Такие же шакалы, как болгары. Братушки- прости ту! ТКи...