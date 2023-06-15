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«Точное поражение цели»: показано первое испытание турецкого боеприпаса HGK-82 с ударного беспилотника

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«Точное поражение цели»: показано первое испытание турецкого боеприпаса HGK-82 с ударного беспилотника

Турецкая оборонка продолжает одновременную разработку новых боевых платформ и предназначенных для них средств поражения.

14 июня состоялось первые испытательные стрельбы боеприпасами HGK-82 с ударного беспилотника Bayraktar AKINCI.

Зафиксировано точное поражение цели

- отмечается в издании ANews.

Как указывается, при этом была использована система точного наведения HGK, разработанная национальной компанией TÜBİTAK SAGE. После её установки на бомбу MK82 турецкого производства боеприпас получил индекс HGK-82.

На днях компания Baykar, выпускающая ударные беспилотники, отчиталась о своих успехах на мировом рынке. Заявляется, что ей удалось обойти конкурентов из США, Европы и Китая. В 2022 году экспорт компании составил $1,18 млрд. На данный момент заказчиками [с учетом уже получивших изделия] БПЛА TB2 являются 30 стран, AKINCI – 6 государств.

Крайним покупателем Bayraktar TB2 является Кувейт, правительство которого на днях одобрило заключенный в январе контракт, предусматривающий поставку 18 ударных беспилотников за $370 млн с учетом 1,8 тыс. «умных» боеприпасов, 3 наземных станций управления и тренажеров. Сами БПЛА при этом обошлись заказчику всего в $90 млн.

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10 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:11
    +3
    Турки красавчики . Собрали отличный инженерный коллектив.
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 15:22
      +3
      Турки к стати неплохое промышленное оборудование производят - пресса экструзии, матрицы к ним, конвейерные цепи с особыми требованиями пришлось в Турции заказывать - без проблем изготовили - в РФ все отвечали - не сможем, упаковочное оборудование, лёгкая промышленность на уровне, на экспорт товары поставляют, химия, порошковые краски - покупаем у турков, короче много чего, что в РФ не производят естественно, сталкивались с этим плотно. И вот пожалуйста - передовое вооружение smile
      1. Дмитрий Ригов
        Дмитрий Ригов Сегодня, 16:13
        0
        Так наши бы также могли, но из-за санкций очевидно невозможно конкурировать.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:15
    -4
    Ну это все интересно, только нахрен никому не нужно))) Типа Жабелинов и Свитчблейдов
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:20
      +4
      Цитата: Bingo
      Ну это все интересно, только нахрен никому не нужно))) Типа Жабелинов и Свитчблейдов

      Не согласен. Вполне себе могут заменить вертолеты.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 15:33
        +1
        Вполне себе могут заменить вертолеты.
        А Израиль не собирается их закупать и испытывать?
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 15:44
          0
          У них свои, намного более продвинутые БПЛА. Вертолет они не заменят, Израиле планируют закупить новую партию апачей.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 15:43
    0
    Уже и в статьях вместо последний - крайний пишут... Маразм.
  4. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 15:55
    0
    А где же наши альтиусы?................
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 16:16
    0
    Цитата: wladimirjankov
    А где же наши альтиусы?....

    Там,где и Армата с коалицией и Су 57.
    Эффективные менеджеры сказали,что скоро у нас всё это будет