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В Израиле заявили о разработке первой в мире системы ПРО, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты

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В Израиле заявили о разработке первой в мире системы ПРО, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты

Израиль стал первой страной, сумевшей создать систему противовоздушной обороны, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты. С таким заявлением выступила израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems.


Компания сумела разработать усовершенствованный перехватчик под названием Sky Sonic с помощью технологий, имеющихся только у Rafael Advanced Defense Systems. Как подчеркивается, данная технология не имеет аналогов в мире. Комплекс впервые будет продемонстрирован на Парижском авиасалоне, который откроется на следующей неделе.

На сайте компании сообщается, что перехватчик Sky Sonic специально разработан для перехвата гиперзвуковых ракет, в перспективе он войдет в состав эшелонированной противоракетной обороны Израиля. Утверждается, что разработка является крупным технологическим скачком в области защиты от гиперзвуковых ракет.


Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью, он эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, с непревзойденной точностью и скрытностью

- заявили в Rafael Advanced Defense Systems.

Характеристики новой разработки не раскрываются, лишь утверждается, что Sky Sonic обладает "исключительной маневренностью" и способен действовать по небаллистической траектории. Это позволяет ему "эффективно" преследовать и нейтрализовать гиперзвуковые ракеты.

Project Sky Sonic - инновационная, уникальная в своем роде разработка для борьбы с угрозой гиперзвукового оружия

- заявил глава компании Юваль Штайниц.
Использованы фотографии:
Rafael Advanced Defense Systems
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61 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:22
    +16
    Помню как после создания наших гипер ракет изралетяне требовали доказательств, что это не мультики, а теперь как, докажут или на слово верить?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Помню как после создания наших гипер ракет изралетяне требовали доказательств что это не мультики а теперь как докажут или на слово верить?

      Что доказывать? В Израиле пишут , что система не создана , а находится в процессе создания эксперементальных разработок.От концепта до реально действующей системы пройдет еще лет 5-7. Пока это все лишь попытка застолбить площадку на перспективу.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:30
        +8

        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 13:2...Пока это все лишь попытка застолбить площадку на перспективу.
        Как кобель на стоге сена! laughing обсцыт все углы, и сам вываляется tongue
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:46
          -2
          Цитата: a.s.zzz888

          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 13:2...Пока это все лишь попытка застолбить площадку на перспективу.
          Как кобель на стоге сена! laughing обсцыт все углы, и сам вываляется tongue

          У Вас глубокие познания . В какой деревне живете? Просто в городе стог сена сложно найти.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:32
        +6
        Арон Заави hi, так я не сомневаюсь что такие перехватчики появятся и очень скоро, только в статье(если ей верить) сказанно что противоракета создана и её продемонстрируют на выставке, так это прототип? Или?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:36
          -1
          Цитата: Ропот 55
          Арон Заави hi, так я не сомневаюсь что такие перехватчики появятся и очень скоро, только в статье(если ей верить) сказанно что противоракета создана и её продемонстрируют на выставке, так это прототип? Или?

          В статье на ВО. На самом деле идет разработка. Есть концепт разработка в железе, но доведение до ума возьмет еще приличное время.
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 14:29
            +1
            Арон, ты когда-нибудь смотрел фильм "Максим Перепелица"? Помнишь, что он сказал сослуживцу?
            - А ты малый не рак, но и рак не малый!
            Где собираешься тестировать своё ноу-хау?
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 14:50
              0
              Цитата: sabakina
              Арон, ты когда-нибудь смотрел фильм "Максим Перепелица"? Помнишь, что он сказал сослуживцу?
              - А ты малый не рак, но и рак не малый!
              Где собираешься тестировать своё ноу-хау?

              На Аляске. Как обычно.
          2. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 14:35
            0
            Цитата: Арон Заави
            В статье на ВО. На самом деле идет разработка.
            Почему на ВО?
            Израиль стал первой страной, сумевшей создать систему противовоздушной обороны, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты. С таким заявлением выступила израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems.
            Далее...
            На сайте компании сообщается, что перехватчик Sky Sonic специально разработан для перехвата гиперзвуковых ракет, в перспективе он войдет в состав эшелонированной противоракетной обороны Израиля. Утверждается, что разработка является крупным технологическим скачком в области защиты от гиперзвуковых ракет
            Или как всегда, не правильный перевод, искажения при печати, не так поняли, да и вообще писалось не об этом...
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 13:45
      +1
      теперь как, докажут или на слово верить?
      Хотите, чтобы они эти установке украине передали?
      1. jetfors_84
        jetfors_84 Сегодня, 13:51
        +1
        Зеля уже в первый в очереди стоит...... как всегда с протянутой рукой
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:11
        0
        Wer bist do hi, Израиль такое оружие да Украине??? Эт вряд-ли. Там с Железным куполом не срослось, да и с остальным оружием не задалось. А тут такие комплексы да в Киев.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 13:22
    +9
    Комплекс впервые будет продемонстрирован на Парижском авиасалоне, который откроется на следующей неделе.

    Кинжал с болванкой запустить для демонстрации, пусть перехватывают.
    А то гипера своего нет, а перехватчики уже есть... странно все это.
    1. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 13:52
      +1
      это всё влажные фантазии "избраных" в ответ Ирану , ну и соседям тоже показать "уух какие мы грозные и защищённые "
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:23
    +11
    лишь утверждается, что Sky Sonic обладает "исключительной маневренностью" и способен действовать по небаллистической траектории.
    и шо, таки есть практика по приземлению гиперзвука? Самопальные трубы с Палестины сможет перехватить, или где? laughing "Утверждать" ещё совершенно ничего не значит. lol
    пи.си. зайдутся сейчас в падучей некоторые нетоварисчи. tongue
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:28
      -6
      Цитата: a.s.zzz888
      и шо, таки есть практика по приземлению гиперзвука? Самопальные трубы с Палестины сможет перехватить, или где? laughing "Утверждать" ещё совершенно ничего не значит. lol
      пи.си. зайдутся сейчас в падучей некоторые нетоварисчи. tongue

      Увы. Ничего не можем. Всех обманываем. В том числе самих себя.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:32
        +4
        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 13:28
        ...Всех обманываем. В том числе самих себя.
        Это таки новость, или где? laughing Это ясно, как Божий День! врете всем, и всегда.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:36
          -4
          Цитата: a.s.zzz888
          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 13:28
          ...Всех обманываем. В том числе самих себя.
          Это таки новость, или где? laughing Это ясно, как Божий День! врете всем, и всегда.

          hi
        2. swnvaleria
          swnvaleria Сегодня, 13:55
          +1
          да подождите вы , арончик ещё методичку не получил , будет изворачиваться как может
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:32
        +7
        Цитата: Арон Заави
        Увы. Ничего не можем. Всех обманываем. В том числе самих себя.

        Ничего. Мы привыкли. Ведь будучи одним из древнейших народов, вы делаете это уже не одну тысячу лет.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:37
          -5
          Цитата: Петр_Колдунов
          Цитата: Арон Заави
          Увы. Ничего не можем. Всех обманываем. В том числе самих себя.

          Ничего. Мы привыкли. Ведь будучи одним из древнейших народов, вы делаете это уже не одну тысячу лет.

          hi
      3. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:46
        +3
        Цитата: Арон Заави
        В том числе самих себя.

        Ну таки именно поэтому и ермолка - чтоб лапша на уши попадала быстрее и обильней развешивалась. Коль сожрали, что еврей фашистом быть не может, а Ф-35 и близко не залетают в зоны С-400 чисто чтобы невидимостью своей не смущать противника - то гиперзвук зайдет с гиперзвуковой скоростью. И развесится поверх
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:56
          0
          Цитата: Bingo
          Цитата: Арон Заави
          В том числе самих себя.

          Ну таки именно поэтому и ермолка - чтоб лапша на уши попадала быстрее и обильней развешивалась. Коль сожрали, что еврей фашистом быть не может, а Ф-35 и близко не залетают в зоны С-400 чисто чтобы невидимостью своей не смущать противника - то гиперзвук зайдет с гиперзвуковой скоростью. И развесится поверх

          Именно так. Вы только не волнуйтесь так. Берегите здоровье. hi
  4. Prapor
    Prapor Сегодня, 13:24
    +7
    заявить - не значит жениться))) Маркетологи свои зарплаты отрабатывают, как раз сейчас удобный момент, все боятся этого гиперзвука, продажи должны пойти в гору! А как оно на само деле эффективно или не очень пока никто не знает... Да, самое интересное - цену этой шаломойки не указали, она наверное как чугунный мост?
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 13:40
      +3
      Это ответ на новость, что в Иране разработали гиперзвуковую ракету. И для Ирана, и для своих граждан. Отсюда "технология не имеет аналогов в мире", "инновационная, уникальная в своем роде", "эффективно нейтрализует.." и тд. Интересно как и на чем тестировали? У себя же нет пока? Могли бы сразу тогда, чтобы успокоить своих, конкретизировать "эффективно нейтрализует иранские ракеты". Вероятность проверить на других минимальная.
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:24
    +8
    Они хоть видели эти самые гиперзвуковые ракеты ? Евреи гиперзвуковые ракеты перехватывать собрались ... Бабло они будут перехватывать у лохов ... ...
  6. NG inform
    NG inform Сегодня, 13:25
    +6
    C-500 и A-235 как бы не существует?
    Недавно похожую новость читал: европейский учёный сделал открытие, нашёл новую древнюю цивилизацию. Это открытие он сделал зайдя в музей в Китае, в зале с тематической экспозицией.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:34
      +2
      Я вчера колесо изобрёл laughing
      Но так-то Арон пишет эти перехватчики ещё только на стадии разработки
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:28
    +7
    А я разработал гразер, сиречь - гравитационный лазер. Тоже однако эпохальный прорыв. На слово поверите?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:29
      -4
      Цитата: paul3390
      А я разработал гразер, сиречь - гравитационный лазер. Тоже однако эпохальный прорыв. На слово поверите?

      Почему нет? Возможно Вы гений. drinks
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 13:29
    +3
    Ну а меня самый вкусный мед) кто проверит?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:38
      +3
      Ну а меня самый вкусный мед) кто проверит?
      ...я поверю...потому что пчёлы обманывать не умеют
      1. Prapor
        Prapor Сегодня, 13:42
        0
        а если сахарком разбавить и водичкой - вообще самый лучший))
  9. JcVai
    JcVai Сегодня, 13:30
    +5
    Хмм. Гиперзвуковые ракеты не умеем, а их обгоняющие перехватчики уже вот они... верим, верим.

    По идее, если не брать шрапнель на встречных курсах, то смотреть лучше не в сторону гиперзвуковых реактивных перехватчиков, а на дальнобойное электромагнитное и лазерное.
    1. Eugene Zaboy
      Eugene Zaboy Сегодня, 14:26
      +1
      Дело за малым. Остаётся сфокусировать лазерный луч, на ракете летящей со скоростью 15000 км в , на достаточное время и всё получится.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:31
    0
    На уровне диванного восприятия...
    Чем выше скорость, тем сложнее изменять траекторию без потери скорости. Если это не шар с множеством сопл, управляемых независимо.
    Хотя бы теоретически это может быть создано при современном технологическом уровне?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 14:00
      +1
      Даже если это шар с множеством сопл управляемых независимо, инерцию никто не отменял.)
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +4
    Израиль стал первой страной, сумевшей создать систему противовоздушной обороны, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты.
    Смелое заявление, а действительность под грифом "сов. секретно" поэтому проверить будет невозможно. А если принять во внимание, что в окружении Израиля нет ни одной страны обладающей гиперзвуковым оружием, то и проверить кода-либо на практике не представится возможным. Интересно, а на каких объектах Израиль планирует проводить испытание своей системы ПВО если даже в Сша еще нет гиперзвукового оружия?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      что в окружении Израиля нет ни одной страны обладающей гиперзвуковым оружием

      Расстрою - это в окружении Ирана нет страны с гиперзвуковым оружием, ну разве когда Иран присутствует на саммите в Брикс))) А вот в окружении Азраиловки таковые очень даже есть)))
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:49
        -3
        Цитата: Bingo
        Цитата: rotmistr60
        что в окружении Израиля нет ни одной страны обладающей гиперзвуковым оружием

        Расстрою - это в окружении Ирана нет страны с гиперзвуковым оружием, ну разве когда Иран присутствует на саммите в Брикс))) А вот в окружении Азраиловки таковые очень даже есть)))

        Господин Bingo, аж кушать не может , лишь бы Израиль оскорбить. Вам бы на море сьездить, фруктов покушать. Что Вы такой нервный?
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:12
          +2
          Цитата: Арон Заави
          лишь бы Израиль оскорбить

          Итмить, значит факт того, что гиперзвука у Израиля нет, а у Ирана есть - это оскорбление Израиля)))
          Пора, наверное, например и ледоколы запретить - как оскорбление Израилю. Хренли они там плавают и Израиль, у которого их нет, оскорбляют? Да вообще половину планеты надо запретить. Горы - нафиг, тайгу или сельву - вырубить и закопать, мозги тоже ампутировать у всех, дабы не оскорбляли))) Самим фактом.
          Лучше бы в Израиле рученки корявые себе запретили)))
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 14:27
            +1
            Цитата: Bingo
            Цитата: Арон Заави
            лишь бы Израиль оскорбить

            Итмить, значит факт того, что гиперзвука у Израиля нет, а у Ирана есть - это оскорбление Израиля)))
            Пора, наверное, например и ледоколы запретить - как оскорбление Израилю. Хренли они там плавают и Израиль, у которого их нет, оскорбляют? Да вообще половину планеты надо запретить. Горы - нафиг, тайгу или сельву - вырубить и закопать, мозги тоже ампутировать у всех, дабы не оскорбляли))) Самим фактом.
            Лучше бы в Израиле рученки корявые себе запретили)))

            Когда Вы пишите Израиль правильно, меня не напрягает как Вы транслируете свою ненависть к моему государству. Не Вы первый, не Вы последний.
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 14:45
              0
              Цитата: Арон Заави
              Вы транслируете свою ненависть к моему государству. Не Вы первый, не Вы последний.

              Ненависти к Израилю нет . И к евреям тоже . Есть неприятие некоторых аспектов политики Израиля . Есть неприятие поступков некоторых представителей еврейского народа , проживающих не только в Израиле . А так все люди одинаковы . И любят свой народ . имеют право . И Русские тоже . hi
      2. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 13:50
        +1
        "Окружение" - Вы имеете в виду в лучшем смысле этого слова:?)
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:33
    -7
    На любой катер с винтом всегда найдётся пещера с лабиринтом. (нар.наблюдение)
    Нужно менять мир, пока у тебя есть возможность, а не ждать, пока враг лишит тебя её (возможности).
    Кого-то в детстве учили:
    "Если драка неизбежна, бей первым!"
    Я его за язык не тянул.
    Сейчас охранители набегут...
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:35
    +3
    Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью, он эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, с непревзойденной точностью и скрытностью
    . Реклама есть двигатель торговли...
    В принципе, гиперзвуковое оружие не может быть совсем неуязвимым... как всегда, вопрос цены - эффективности. Ещё, вероятное, но пока не очевидное... защитные системы сильно дороже, потребно их сильно больше, чем средств нападения... ещё куча всяких нюансов, которые так сразу не отбросить.
    В общем, заявленной совсем не очевидно... реклама, с неизвестной степенью достоверности.
  14. ave0123
    ave0123 Сегодня, 13:37
    +3
    Насколько я помню, наша С500 может перехватывать гипер, и её тестировали на реальных мишенях. А вот в "еврейские мультики" не верится от слова совсем. Чесать языком - в этом они сильны, да.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    +3
    Проштудировал ,они отрабатывает перехват на мишенях 5- 6 Махов,это у них гиперскорость ,но у наших заявленная скорость намного больше .Напоминает старый ,еврейский анекдот ,про жену и дочек времён СССР.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:39
    +1
    При этом они сами настолько не в теме, ЧТО ТАКОЕ гиперзвуковое оружие, что сделать его не способны - они сразу перехватывать его будут, ага))) Но древней израильтянской традиции, как с водопроводными трубами - то, что перехватилось - было гиперзвуковым оружием, а что нет - ну потому и не перехватилось, что не гиперзвуковое, и вообще случайно и не туда залетело)))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:50
      -1
      Цитата: Bingo
      При этом они сами настолько не в теме, ЧТО ТАКОЕ гиперзвуковое оружие, что сделать его не способны - они сразу перехватывать его будут, ага))) Но древней израильтянской традиции, как с водопроводными трубами - то, что перехватилось - было гиперзвуковым оружием, а что нет - ну потому и не перехватилось, что не гиперзвуковое, и вообще случайно и не туда залетело)))

      Это обидно. Да. Просто до слез . crying
  17. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:45
    0
    Вот абсолютный профан я как в сфере ПВО так и ракетостроения.
    Но неоднократно читал, что бы поразить обьект летящий с определенной скоростью, необходимо иметь "противообьект" летящий со скоростью в разы выше.
    Или меня ввели в заблуждение?
    А на счет теоритических изысканий.
    Так например ещн в СССР разработпли прототип фотонного двигателя.
    Правда он перемещался в стеклянной трубке и с малой скоростью.
    Но к чему такие мелкие подробности.
    hi
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:50
      +1
      Нет, противообъекту не требуется превосходство в скорости. "Стационарные" ЗРК и, особенно, системы ПРО, перехват, в основном, осуществляют на встречных курсах (чуть ли не лоб-в-лоб). Например израильский ПРО Хец-2 (Arrow-2) имеет скорость перехватчика 2,5 км/с, он перехватывает ракеты летящие со скоростью до 4,5 км/с.
  18. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 13:48
    +1
    Гиперзвуковых ракет у них нет, а вот перехватчики есть? belay
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:23
      0
      Именно так. Перехватчик Arrow-2 гиперзвуковой и имеет скорость 9 Махов (2,5 км/сек). Не забывайте, что гиперзвуковыми являются, например, практически все баллистические ракеты. Кинжал - это не первая гиперзвуковая ракета, а первая авиационная гиперзвуковая ракета.
  19. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 13:49
    0
    Ст рана номер ноль по любому вранью, поставщик и источник нестабильного мира на всей земле
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: вадим_иванов
      Ст рана номер ноль по любому вранью, поставщик и источник нестабильного мира на всей земле

      "Штуша-Кутуша". tongue
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:26
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Штуша-Кутуша

        Вот нефиг мою кошку всуе поминать. am
  20. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:59
    -2
    Почитав комментарии...
    Вот же люди бывают?
    В то, что американцы в конце 60-х -начале 70-х прошлого века не одиножды летали на Луну, они верят.
    Почему-то эта хрень удачно продаётся.
    А в то, что евреи, имея современные технологии, пытаются сегодня продать новую систему ПВО, никто не верит.
    Кстати... ВВП в Мюнхене тоже никто не поверил.
    И хихикали с него не меньше здешних обитателей.
    НИЧТО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ.
    И, если ты замялся, это не значит, что остальные сразу впадут в ступор.
    К этой информации следует отнестись серьёзно.
  21. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 14:06
    +1
    Компания сумела разработать усовершенствованный перехватчик под названием Sky Sonic с помощью технологий, имеющихся только у Rafael Advanced Defense Systems.


    Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью, он эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, с непревзойденной точностью и скрытностью


    Дело за малым. Осталось мишени, летающие быстрее 10-ти скоростей звука, создать и можно приступить к испытаниям. Возможно они это озвучили, чтобы испытания провести на Украине и на украинцах. В случае неудачи, украинцев не жалко. Тогда всё логично и оправдано звучит.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:27
      +1
      Вы удивитесь, но большинство баллистических ракет имеет скорость 2-4 км/сек. Начальный гиперзвук. Кинжал - он не первый гиперзвуковой, он первый авиационный гиперзвуковой. Поэтому стрельба по гиперзвуковым целям (нижний уровень) отрабатывается достаточно давно.

      Собственно Rafael Advanced Defense Systems и является одной из компаний, производящих ПРО Arrow. Одной из десятка. Так что способность производить ПРО в одиночку вызывает сомнения.

      Основе подрядчики ПРО Arrow являются:

      Boeibg - около 95 процентов компонентов ракеты Arrow, включая секцию электроники, корпус двигателя ускорителя и ракетный контейнер
      Elta – РЛС «Зеленая сосна»/«Супер Зеленая сосна»
      Elisra – «Золотой цитрон» C3I Center
      Rafael Advanced Defense Systems – маршевый двигатель и боевая часть
      Israel Military Industries – бустерный двигатель
      Alliant Techsystems – корпус двигателей и сопла первой ступени
      Lockheed Martin – активная радиолокационная ГСН
      Raytheon – инфракрасная головка самонаведения
      Ceradyne – керамический обтекатель
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: Eugene Zaboy
      Компания сумела разработать усовершенствованный перехватчик под названием Sky Sonic с помощью технологий, имеющихся только у Rafael Advanced Defense Systems.


      Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью, он эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, с непревзойденной точностью и скрытностью


      Дело за малым. Осталось мишени, летающие быстрее 10-ти скоростей звука, создать и можно приступить к испытаниям. Возможно они это озвучили, чтобы испытания провести на Украине и на украинцах. В случае неудачи, украинцев не жалко. Тогда всё логично и оправдано звучит.

      Это вообще не проблема. Купим у вас.