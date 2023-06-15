В Израиле заявили о разработке первой в мире системы ПРО, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты

Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью, он эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, с непревзойденной точностью и скрытностью

Project Sky Sonic - инновационная, уникальная в своем роде разработка для борьбы с угрозой гиперзвукового оружия

Израиль стал первой страной, сумевшей создать систему противовоздушной обороны, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты. С таким заявлением выступила израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems.Компания сумела разработать усовершенствованный перехватчик под названием Sky Sonic с помощью технологий, имеющихся только у Rafael Advanced Defense Systems. Как подчеркивается, данная технология не имеет аналогов в мире. Комплекс впервые будет продемонстрирован на Парижском авиасалоне, который откроется на следующей неделе.На сайте компании сообщается, что перехватчик Sky Sonic специально разработан для перехвата гиперзвуковых ракет, в перспективе он войдет в состав эшелонированной противоракетной обороны Израиля. Утверждается, что разработка является крупным технологическим скачком в области защиты от гиперзвуковых ракет.- заявили в Rafael Advanced Defense Systems.Характеристики новой разработки не раскрываются, лишь утверждается, что Sky Sonic обладает "исключительной маневренностью" и способен действовать по небаллистической траектории. Это позволяет ему "эффективно" преследовать и нейтрализовать гиперзвуковые ракеты.- заявил глава компании Юваль Штайниц.