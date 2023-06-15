Российский офицер: Теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства

На Авдеевском направлении, где ВС РФ ведут ожесточенные бои с противником, украинские формирования постоянно получают дополнительное вооружение западного производства. Об этом рассказал РИА Новости офицер Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Ваха».
По словам российского военнослужащего, количество западного оружия у действующих под Авдеевкой украинских формирований растет. Кроме того, российская сторона, перехватывая радиопереговоры боевиков ВСУ, часто слышит иностранную речь. Чаще всего наемники говорят по-польски, но слышится и английская речь.
Чувствуется – техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно
- рассказал российский военнослужащий РИА Новости.
Офицер отметил, что во время одного из последних рейдов российских разведчиков по тылам ВСУ, наши бойцы принесли трофейный шведский гранатомет. Часто российские разведчики приносят трофейные противотанковые комплексы «Джавелин».
Из «экзотического» оружия офицер вспомнил немецкий пулемет MG 1940-х годов производства. Он находился вполне в рабочем состоянии, отметил военнослужащий. Если раньше, по словам военного, из 10 трофейных единиц оружия лишь 2-3 были иностранными, то теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства. Впрочем, и западные оружие и военная техника уничтожаются ВС РФ в большом количестве, а также захватываются в качестве трофеев. По некоторым данным, на Запорожском направлении уже уничтожено примерно 15% переданных ВСУ США американских боевых машин пехоты М2 Bradley.