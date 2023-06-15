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Российский офицер: Теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства

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Российский офицер: Теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства

На Авдеевском направлении, где ВС РФ ведут ожесточенные бои с противником, украинские формирования постоянно получают дополнительное вооружение западного производства. Об этом рассказал РИА Новости офицер Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Ваха».


По словам российского военнослужащего, количество западного оружия у действующих под Авдеевкой украинских формирований растет. Кроме того, российская сторона, перехватывая радиопереговоры боевиков ВСУ, часто слышит иностранную речь. Чаще всего наемники говорят по-польски, но слышится и английская речь.

Чувствуется – техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно

- рассказал российский военнослужащий РИА Новости.

Офицер отметил, что во время одного из последних рейдов российских разведчиков по тылам ВСУ, наши бойцы принесли трофейный шведский гранатомет. Часто российские разведчики приносят трофейные противотанковые комплексы «Джавелин».

Из «экзотического» оружия офицер вспомнил немецкий пулемет MG 1940-х годов производства. Он находился вполне в рабочем состоянии, отметил военнослужащий. Если раньше, по словам военного, из 10 трофейных единиц оружия лишь 2-3 были иностранными, то теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства. Впрочем, и западные оружие и военная техника уничтожаются ВС РФ в большом количестве, а также захватываются в качестве трофеев. По некоторым данным, на Запорожском направлении уже уничтожено примерно 15% переданных ВСУ США американских боевых машин пехоты М2 Bradley.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stuart Hill/MOD
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    +2
    Старые запасы советского вооружения не безграничны, свое не производят, воюют второй год, выводы просто очевидны и без сомнения вероятны.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:37
    +2
    Демилитаризация в действии?! Своего всё меньше, зависимость от Запада все больше, Страна Украина полностью зависит от воли Вашингтона, экономика в 5 точке без вливаний из вне, ВСУ, спецслужбы, руководство полностью на контроле США.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:00
      +1
      Это называется "свобода,демократия и независимость"на крыльях F-16.Пока проект "украина"со стороны сша полностью окупаемый,Европа на 100% перевооружится амеровским оружием,впк штатов будет загружен заказами,а дело европейцев платить за это.Денежки у них есть.Шикарный еврорынок оружия полностью зависим от заокеанского партнера и разносчика новых ценностей.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:38
    -1
    Ну...
    MG - удачный образец инженерной мысли.
    Попасть под его раздачу и сегодня никому не посоветую.
    Его производили (и производят!) не только в 40-м году прошлого века.
    Кстати, а эти вещдоки (факты)... это ещё не считается, что НАТО прямо участвует в войне на стороне врага и является законной военной целью?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    +1
    Российский офицер: Теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ на Авдеевском направлении оружия ВСУ – западного производства
    . Это понятно, ожидаемо, запасы они "подьели" капитально.
    А забугорное... все это дрова, сгорят в костре войны, как и все остальное.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    +1
    теперь 7-8 из 10 единиц захватываемого ВС РФ западного производства
    Свое еще с советских времен заканчивается, а запад пока щедр и дает много.
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:43
    +4
    Украина,
    Для НАТО ты как полигон -
    Ты поставляешь ему «МЯСО»-
    Меняет жизнь на «зброю» он –
    Ты для него лишь биомасса!!!
    А за тебя, да умирать?!!
    А НАТО это как-то надо?
    Да на тебя ему насрать!!!
    Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
    Нет государства, денег нет,
    Всегда с протянутой рукой...
    Неужто, ты, все тридцать лет
    Мечтала о судьбе такой?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:51
    0
    М-да, это вам не Афган, куда матрасы китайское гнали - Китай хотя бы на один Афган - мог произвести, а тут и объемы больше, и прапорщиков потомственных несоизмеримо... Пора им обратно М3 со Стэнами шлепать, да пистолеты Либерейтор - а то и стрелкового скоро не останется
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:55
    0
    Это говорит о том что ВПК США рассчитан на вялотекущий конфликт.С обь,влением 3 мировой ,акции ВПК США рухнули ,близкие к нулю.Ноль бы им обесречиоли- всей мощью РВСН. У меня один только вопрос ,к вахтенный службе РПКСН РФ стрелять у причалов сможете?Ответ : Не твоего ума это дело!
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:40
    +2
    Из «экзотического» оружия офицер вспомнил немецкий пулемет MG 1940-х годов производства. Он находился вполне в рабочем состоянии, отметил военнослужащий.
    А чему удивлятся на вооружении бундесвера стоит пулемёт MG 3. Открываем любой справочник , читаем
    MG3 (нем. Maschinengewehr 3) — немецкий единый пулемёт. Является усовершенствованным вариантом пулемёта MG 42. MG 42 (нем. Maschinengewehr 42) — немецкий единый пулемёт периода Второй мировой войны.
    Они не сильно то внешне отличаются, поэтому вполне можно спутать.
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:41
    0
    Тут только если Китай подключить. А так все. Горящие танки теперь на картинке - Натовские.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:44
    0
    Цитата: Fitter65
    Из «экзотического» оружия офицер вспомнил немецкий пулемет MG 1940-х годов производства. Он находился вполне в рабочем состоянии, отметил военнослужащий.
    А чему удивлятся на вооружении бундесвера стоит пулемёт MG 3. Открываем любой справочник , читаем
    MG3 (нем. Maschinengewehr 3) — немецкий единый пулемёт. Является усовершенствованным вариантом пулемёта MG 42.MG 42 (нем. Maschinengewehr 42) — немецкий единый пулемёт периода Второй мировой войны.
    Они не сильно то внешне отличаются, поэтому вполне можно спутать.


    Просто MG3 сделан под натовский патрон 7,62×51 мм, а MG42 переделанный под натовский и ставший MG2.

    "Пила Гитлера и ее наследники (от MG.42 до MG3)"

    https://topwar.ru/34624-pila-gitlera-i-ee-nasledniki-ot-mg42-do-mg3.html