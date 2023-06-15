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Министр обороны США анонсировал обсуждение контактной группой поставки Украине новых средств ПВО

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Министр обороны США анонсировал обсуждение контактной группой поставки Украине новых средств ПВО

Контактная группа по вопросу военной помощи Украине будет обсуждать очередную передачу Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на заседании в Брюсселе.


По словам Остина, сейчас внимание контактной группы сосредоточено на обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны. Глава Пентагона попросил своих коллег – участников контактной группы тщательно проанализировать возможности своих стран, чтобы выяснить, как еще можно помочь Киеву в сфере ПВО.

Ранее стало известно, что в Брюссель на переговоры по вопросам военной помощи киевскому режиму прибыл и украинский министр обороны Алексей Резников. До этого он заявлял, что на встрече контактной группы будут обсуждаться вопросы создания «истребительной коалиции» по передаче ВСУ истребителей F-16 американского производства, а также начало обучения летчиков, инженеров и авиатехников ВСУ западными странами.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. До этого в Министерстве обороны Дании подчеркивали, что обещанная подготовка украинских летчиков начнется только в августе 2023 года, поскольку требуется к ее осуществлению еще подготовиться.

Но сам факт постоянного обсуждения данной темы в западных СМИ и ведущими политическими и военными фигурами Запада свидетельствует, что в обозримом будущем передача истребителей Украине состоится.
Использованы фотографии:
U.S. Secretary of Defense
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:52
    +1
    Зачем новые если у них СТАРЫЕ 99% сбивают?
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:09
    0
    Самое печальное что они поставят эти комплексы. Следующее наступление которое будет подготовлено с их стороны ,будет гораздо лучше прикрыто от атак с воздуха. По этой причине нам бы не помешало свою наступательную операцию подготовить,чтобы они и мечтать забыли про новый наступ.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:11
    +1
    внимание контактной группы сосредоточено на обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны.
    Сейчас из кожи вон будут лезть лишь бы как-то, хоть немного, но локализовать потери Киева от наших ракетных и воздушных ударов. Чувствуют, что жаренным запахло.
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:47
    0
    Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.
    Как правильно терять свои Леопарды и Бредли западные инструкторы их обучили...С самолётами, надеюсь будетне хуже.