Военное обозрение
Войти Регистрация

В британской разведке назвали «нерациональным» применение танков Challenger 2 в ходе наступления на Запорожском направлении

15
В британской разведке назвали «нерациональным» применение танков Challenger 2 в ходе наступления на Запорожском направлении

После полного фиаско немецких танков Leopard 2, брошенных командованием ВСУ для создания прорыва на Запорожском направлении и уничтоженных российскими войсками, в Британии призадумались о судьбе переданных Украине танков Challenger 2.


Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских. И если ранее такой вариант считался чисто гипотетическим, то после того, как российская армия затрофеила немецкий Leopard 2 в модификации А4 или А6, а также американские БМП Bredly, это стало реальной угрозой. А как известно, Минобороны Соединенного королевства еще при передаче танков ставило Киеву условие, что они не должны попасть в руки русских.

По данным украинских источников, Лондон снова обратился к Киеву и "настоятельно" попросил не использовать британские танки в ходе первого этапа контрнаступления, особенно на Запорожском и Южно-Донецких направлениях. Как утверждают британская разведка, это просто "не рационально". Послушает ли своих спонсоров Зеленский или Challenger 2 появятся на поле боя, покажут уже ближайшие дни, ВСУ подтягивают к фронту резервы, включая бронетанковые бригады.

Напомним, что Великобритания передала Украине четырнадцать танков Challenger 2, об этом еще в марте заявил глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес. Тогда же было заявлено, что в Лондоне разработали некий план, который должен был предотвратить попадание танков в качестве трофеев к российской армии.

Известно, что британцы ставили условием передачи техники возможность ее эвакуации с поля боя в случае поражения, а также уничтожение танков при невозможности их эвакуировать.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:53
    +2
    -"Чтож ты фраер сдал назад?". (С)
  2. Злой орк
    Злой орк Сегодня, 13:55
    +3
    Видимо будут заваривать люки и минировать на дистанционный родрыв.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:13
      0
      Челенджеры передумали ударять мордой в грязь.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:48
      0
      Можно использовать в тылу в качестве тяговой силы или для тренировок экипажей.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    +1
    В британской разведке назвали «нерациональным» применение танков Challenger 2 в ходе наступления на Запорожском направлении
    . Ну да, немецкие пусть горят, а свои то ЖАЛКО!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:06
      +2
      Кстати,немецкие танки по многим параметрам будут получше "Челленджеров".Изначально созданных отнюдь не для бесценной аглицкой крови.
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:01
    0
    Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских.

    "Ну а как вы хотели-то?" laughing
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:03
    +2
    Тогда же было заявлено, что в Лондоне разработали некий план, который должен был предотвратить попадание танков в качестве трофеев к российской армии.

    Есть у меня решение такой задачи!
    Прямо в днище танка закладываются пара тонн какой-нибудь мощной взрывчатки. Само собой без возможности её извлечь или дезактивировать взрыватель. Перед наступлением таймер взводится на определенный срок и, если танк не вернулся вовремя из наступления, то не достается уже никому.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:03
    +3
    "В британской разведке назвали «нерациональным» применение танков Challenger 2 в ходе наступления на Запорожском направлении."
    Ага.
    "Да гранаты у него не той системы!" (с)
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:05
    +1
    Конечно, воевать на таких красавцах нерационально. Они для парада шумеров на Красной площади их передали. am
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:14
    0
    Надо уведомить противника: экипаж сдавшийся в плен вместе с неповрежденной техникой, избегает уголовной ответственности, если на нем нет крови, конечно.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:17
    +1
    Как только замаячила реальная угроза уничтожения, а тем более захвата "супер" танка, так сразу его применение стало нерационально. А зачем тогда поставляли? Для парада "победы" или устрашения российских в/сл одним только названием? Где там Сунак и Уоллес со своими устрашающими заявлениями в адрес России и обещаниями "всех порвать"?
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:21
    +1
    Отозвать в срочном порядке все бритские танки домой из-за заводского брака коушей буксировочного троса.
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:23
    +1
    Ну так это иррациональное заблуждение британской разведки. На самом деле "Челленджеры" будут гораздо целее, если без лишней возни попадут в руки русских! laughing
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:53
    0
    Лондон снова обратился к Киеву и "настоятельно" попросил не использовать британские танки в ходе первого этапа контрнаступления, особенно на Запорожском и Южно-Донецких направлениях. Как утверждают британская разведка, это просто "не рационально".
    А ещё лучше их вернуть обратно в Британию, что будет более рационально. Да и соблазнов у российских войск будет меньше, им и Леопардов с Бредли хватит... laughing laughing laughing