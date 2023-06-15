«Нужно вырвать участок фронта»: западная пресса сообщает о введении в бой украинских десантников на Времьевском выступе

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Это означает, что данное соединение присоединяется к растущим силам ВСУ, которые продвигаются на юг от Великой Новоселки

То, что бригада переместилась на юг и присоединилась к украинскому наступлению вдоль реки Мокрые Ялы, может указывать на то, что Киев начинает выделять больше сил для своих атак на юге

Ось, проходящая вдоль реки Мокрые Ялы, может быть наиболее плодотворной для украинцев

Маневренные украинские бригады могут оказаться как раз тем, что нужно, чтобы вырвать этот участок фронта