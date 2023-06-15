«Нужно вырвать участок фронта»: западная пресса сообщает о введении в бой украинских десантников на Времьевском выступе

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По мере развертывания наступательной операции ВСУ начинают вводить в бой новые соединения из армейского резерва.
Издание Forbes сообщает о том, что 13 июня в районе села Нескучное, находящегося в районе Времьевского выступа, были замечены подразделения 25-й воздушно-десантной бригады.
Это означает, что данное соединение присоединяется к растущим силам ВСУ, которые продвигаются на юг от Великой Новоселки
- говорится в западной прессе.
В тот же день журналист Reuters сделал снимок, на котором десантники из 25-й вдбр пересекают Нескучное на редкой для ВСУ САО 2С17.
Как указывается, 25-я вдбр является единственным в украинской армии формированием, оснащенным десантируемыми гусеничными бронемашинами БМД-1 и БМД-2. В последний раз она была замечена в боях под Кременной на Краснолиманском направлении.
То, что бригада переместилась на юг и присоединилась к украинскому наступлению вдоль реки Мокрые Ялы, может указывать на то, что Киев начинает выделять больше сил для своих атак на юге
- указывается в издании.
Как поясняет автор, ВСУ нет смысла идти в лобовые атаки по всему фронту, необходимо создать лишь брешь в российской защите и бросить через нее силы для рассечения обороны и прорыва к Азовскому морю.
Ось, проходящая вдоль реки Мокрые Ялы, может быть наиболее плодотворной для украинцев
- считает автор.
С его слов, сейчас на этом участке фронта уже действуют 35-я бригада морской пехоты, 68-я егерская бригада и 128-я и 129-я бригады территориальной обороны. Присоединившаяся к ним 25-я вдбр относится к легкому типу, имея на вооружении мало танков, но много бронемашин, БМП и мобильных минометов.
Маневренные украинские бригады могут оказаться как раз тем, что нужно, чтобы вырвать этот участок фронта
- полагает автор.
С его слов, после прорыва фронта легкими бригадами в бой должны вступить более тяжелые соединения. Например, 3-я танковая бригада с ее 100 танками Т-84 и Т-72, по сообщениям, скрывается внутри украинских позиций всего в нескольких км к северу от Великой Новоселке.