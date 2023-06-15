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«Нужно вырвать участок фронта»: западная пресса сообщает о введении в бой украинских десантников на Времьевском выступе

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«Нужно вырвать участок фронта»: западная пресса сообщает о введении в бой украинских десантников на Времьевском выступе

Иллюстративное фото



По мере развертывания наступательной операции ВСУ начинают вводить в бой новые соединения из армейского резерва.

Издание Forbes сообщает о том, что 13 июня в районе села Нескучное, находящегося в районе Времьевского выступа, были замечены подразделения 25-й воздушно-десантной бригады.

Это означает, что данное соединение присоединяется к растущим силам ВСУ, которые продвигаются на юг от Великой Новоселки

- говорится в западной прессе.

В тот же день журналист Reuters сделал снимок, на котором десантники из 25-й вдбр пересекают Нескучное на редкой для ВСУ САО 2С17.

Как указывается, 25-я вдбр является единственным в украинской армии формированием, оснащенным десантируемыми гусеничными бронемашинами БМД-1 и БМД-2. В последний раз она была замечена в боях под Кременной на Краснолиманском направлении.

То, что бригада переместилась на юг и присоединилась к украинскому наступлению вдоль реки Мокрые Ялы, может указывать на то, что Киев начинает выделять больше сил для своих атак на юге

- указывается в издании.

Как поясняет автор, ВСУ нет смысла идти в лобовые атаки по всему фронту, необходимо создать лишь брешь в российской защите и бросить через нее силы для рассечения обороны и прорыва к Азовскому морю.

Ось, проходящая вдоль реки Мокрые Ялы, может быть наиболее плодотворной для украинцев

- считает автор.

С его слов, сейчас на этом участке фронта уже действуют 35-я бригада морской пехоты, 68-я егерская бригада и 128-я и 129-я бригады территориальной обороны. Присоединившаяся к ним 25-я вдбр относится к легкому типу, имея на вооружении мало танков, но много бронемашин, БМП и мобильных минометов.

Маневренные украинские бригады могут оказаться как раз тем, что нужно, чтобы вырвать этот участок фронта

- полагает автор.

С его слов, после прорыва фронта легкими бригадами в бой должны вступить более тяжелые соединения. Например, 3-я танковая бригада с ее 100 танками Т-84 и Т-72, по сообщениям, скрывается внутри украинских позиций всего в нескольких км к северу от Великой Новоселке.
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    0
    Это означает, что данное соединение присоединяется к растущим силам ВСУ, которые продвигаются на юг от Великой Новоселки
    . Вопрос простой... как быстро те силы растут и как быстро, за тем, бывают???
    Арифметика войны простая, вроде, однако не правильные решения стоят очень дорого!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:22
      +2
      Взгляд из Турции на эти события.
      По оценкам турецких аналитиков, за восемь дней наступления украинская армия потеряла 12 тысяч человек. При этом российские потери в разы меньше.
      Основная причина огромной разницы в цифрах заключается в том, что большая часть потерь приходится на украинские механизированные части, пытающиеся продвигаться не по траншеям и жилым кварталам, а по минным полям и на открытой местности под сильным обстрелом– объясняется в публикациях турецких СМИ.

      https://topcor.ru/36136-vsu-ostanovili-shirokoe-nastuplenie-iz-za-bolshih-poter.html

      При этом подчеркивается, что, несмотря на приостановку активных наступательных действий ВСУ, российская армия продолжает наносить удары по украинским позициям из реактивной и ствольной артиллерии. Кроме того, успешную работу ведет российская авиация.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: rocket757
      Это означает, что данное соединение присоединяется к растущим силам ВСУ, которые продвигаются на юг от Великой Новоселки
      . Вопрос простой... как быстро те силы растут и как быстро, за тем, бывают???
      Арифметика войны простая, вроде, однако не правильные решения стоят очень дорого!

      Всё верно, на эмоционально-психологический призыв
      Нужно вырвать участок фронта»:
      могу ответить фразой героя В.Шукшина из рассказа "Срезал":
      где ваши расчёты естественных траекторий?


      Приветствую hi
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:46
        0
        И сразу вспоминается Штирлиц, которого рвало на Родину lol
        Пртвет hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:16
    +2
    Они ге предпоьогают,что эти силы бодро шуруют в огневой мешок?
  3. мазута
    мазута Сегодня, 14:17
    +9
    Сотня танков т-84 и т-72???"Спрятать"это надо очень сильно постараться.Одна заправка солярой и подпитка бк чего только стоит!Надеюсь наши "глаза и уши"все видят и слышат и подарки в виде фаб и одаб не заставят себя ждать для этой компашки в планирующем варианте и точных ударов рсзо по приготовившимся.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:26
      +5
      За вчерашний день в ходе наступа ВСУ потеряли 20 танков.Так что 100 танков хватит на 5 дней наступа.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 14:42
        +2
        Я даже не про наступление имею ввиду.Дизеля запустить хотя бы у половины,там такое "облачко"поднимется.Бей не хочу,спутников не надо,если конечно они в нескольких километрах прячутся от линии соприкосновения,готовые для прорыва.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 14:44
        +2
        Если исходить из текста то ВСУковские насяльники про теории не вспоминают и о том что требуется минимальная ширина прорыва фронта забывают . То есть плевать на все и в прорыв что ни есть запихнуть и хрен с има что могут перерезать место прорыва странно.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    +5
    Таки это им не в городе под "живым щитом" воевать. Говорили же, выходите в поле, там и разберемся. На второй год вот и вышли....
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:27
    +1
    Чисто теоретически - ну вырвут, что с куском делать? Сожрать точно не смогут - понадкусывают?
    Вообще в новости единственное интересное - что мол, приперлась брига-ада, оснащенная "десантируемыми" БМД... Пока не будем смущать, сколько их всего и с чего чисто в теории они смогут десантироваться - наверное только с Боинга, как афганцы не так давно... С американского в Кабуле.
    Суть в чем - рассказывают, что теперь ЭТО вундервафля... А то с танками и бредлями уже все понятно, а картонные Страйкеры аж как-то стремно поминать - они же гореть будут не поодиночке, а сразу целыми колоннами))) Теперь у нас БМД-1 вундервафля))) До рогаток уже недалеко
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:47
      0
      Им канадцы, падлы, Руслана отдали, которого у нас сперли
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:30
    +2
    ВСУ начинают вводить в бой новые соединения из армейского резерва.
    А резерв потихонечку расходуют. Как можно понять автор из Forbes заканчивал, как минимум академию в Уэст-Пойнт раз так "свободно решает тактические и стратегические задачи" на тему кого куда и сколько для того, чтобы "вырвать кусок фронта". Ну так им хочется, чтобы ВСУ хоть что-то вырвали аж кушать не могут.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:31
    +2
    Бегай не бегай а от птур все равно не убежишь.
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:34
    +2
    Чудны дела твои, господи. Одни гибнут в окопах, другие рассуждают на тему отдыха в Египте, причем египетские власти сообщают, что трений между российскими и украинскими туристами нет и приглашают всех дружно на пляж. Современные войны это нечто за гранью.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:54
      0
      Чудны дела твои, господи.

      Это все фигня я сам круче видел ситуацию.
      2015 год январь самый разгар боев с киборгами за аэропорт катаюсь на горных лыжах в Болгарии в Банско. Садятся 2 чела рядом на кресло подъемника. На меня внимания не обращают и между собой разговаривают. Один из Киева другой из Донецка. Оба свалили от мобилизации. И так радостно вещают "пусть москали с западенцами друг друга мочут, нам пофиг кто победит наша хата с краю, мы тут пока покатаемся, снег хороший." Типично холяцко-селюковская позиция. И у нас такие есть поменьше правда...
  9. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:38
    0
    Рано или поздно они, конечно, выйдут, но какой ценой. Потом будут бежать уже до Киева.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Иван Иванов_36
      Потом будут бежать уже до Киева

      до Львова. уже понятно что линия раздела будет там.
  10. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 14:55
    0
    Бравировать БМД при прорыве оборудованной линии обороны – не знать специфики этих машин. И применение их в прямом наступлении – "безумие и отвага", а по сути, замена грузовикам. В этом ключе и надо рассматривать данную перепечатку.