Politico: Договоренности Украины и Запада о «гарантиях безопасности» не будут иметь юридической силы

В последнее время целый ряд экспертов из западных изданий обсуждает некие «гарантии безопасности», которые планируют предоставить Украине США и их партнеры вместо принятия нашей «западной соседки» в НАТО.Несмотря на заверения генсека альянса Столтенберга, о скором «четком сигнале» для Киева о том, что Украина будет принята в НАТО, в это мало кто верит.Все дело в том, что США используют своих киевских прокси исключительно в качестве «тарана» против России. Поэтому, Штатам и их союзникам выгодно, чтобы ВСУ сражались с нашей армией как можно дольше. При этом даже, если будут подписаны какие-то мирные договоренности, Запад будет держать Украину, как «заряженное ружье», которое в любой момент может выстрелить.В итоге, США нет смысла принимать своих «киевских партнеров» в НАТО после окончания текущего конфликта, так как в случае «второго раунда» противостояния Западу придется «вписываться» за союзника.Следовательно, на данном этапе куда выгоднее заключить некие договоренности о «гарантиях безопасности» и пообещать дальнейшую поддержку. Более того, как пишет издание Politico, со ссылкой на европейского чиновника, соответствующие переговоры между Украиной, а также США, Великобританией, Францией и Германией уже ведутся. Между тем, они далеки от каких-то конкретных результатов.В то же время, эксперты из американского издания уверены в том, что не зависимо от результатов переговоров, любые договоренности между Западом и Украиной, будь они двусторонние или многосторонние, не будут иметь юридической силы.Таким образом, США и союзники в случае чего всегда смогут отказаться от своих обещаний сдерживать любую агрессию против Украины после окончания текущего конфликта. При этом заключение подобного «нелегитимного» соглашения позволит Западу хотя бы временно решить вопрос с постоянными претензиями киевских властей на вступление их страны в НАТО.