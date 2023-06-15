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Politico: Договоренности Украины и Запада о «гарантиях безопасности» не будут иметь юридической силы

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Politico: Договоренности Украины и Запада о «гарантиях безопасности» не будут иметь юридической силы

В последнее время целый ряд экспертов из западных изданий обсуждает некие «гарантии безопасности», которые планируют предоставить Украине США и их партнеры вместо принятия нашей «западной соседки» в НАТО.


Несмотря на заверения генсека альянса Столтенберга, о скором «четком сигнале» для Киева о том, что Украина будет принята в НАТО, в это мало кто верит.

Все дело в том, что США используют своих киевских прокси исключительно в качестве «тарана» против России. Поэтому, Штатам и их союзникам выгодно, чтобы ВСУ сражались с нашей армией как можно дольше. При этом даже, если будут подписаны какие-то мирные договоренности, Запад будет держать Украину, как «заряженное ружье», которое в любой момент может выстрелить.

В итоге, США нет смысла принимать своих «киевских партнеров» в НАТО после окончания текущего конфликта, так как в случае «второго раунда» противостояния Западу придется «вписываться» за союзника.

Следовательно, на данном этапе куда выгоднее заключить некие договоренности о «гарантиях безопасности» и пообещать дальнейшую поддержку. Более того, как пишет издание Politico, со ссылкой на европейского чиновника, соответствующие переговоры между Украиной, а также США, Великобританией, Францией и Германией уже ведутся. Между тем, они далеки от каких-то конкретных результатов.

В то же время, эксперты из американского издания уверены в том, что не зависимо от результатов переговоров, любые договоренности между Западом и Украиной, будь они двусторонние или многосторонние, не будут иметь юридической силы.

Таким образом, США и союзники в случае чего всегда смогут отказаться от своих обещаний сдерживать любую агрессию против Украины после окончания текущего конфликта. При этом заключение подобного «нелегитимного» соглашения позволит Западу хотя бы временно решить вопрос с постоянными претензиями киевских властей на вступление их страны в НАТО.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:10
    +1
    Много гарантий получает онкобольной на 4 стадии заболевания?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:34
      0
      А чубаки как хотели? Запад никогда и ничего не подписывает из того, что могло бы налагать на него какую-то серьезную ответственность... Только "устные договоренности", "договоры и намерениях", ни к чему не обязывающие "меморандумы" и "твердые обещания".
      Мы в свое время наверились в их сладкие обещания... теперь очередь укрорейха.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:10
    +3
    Шерифа не волнуют проблемы индейцев...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:11
    0
    Politico: Договоренности Украины и Запада о «гарантиях безопасности» не будут иметь юридической силы
    . Поражать, что ли request? Верить договорённостям с забугорными, эт прям какой то наивняк, неприкрытый, рафинированный fool переходящий в откровенную глупость.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:20
      0
      Не, вы не понимаете, это значит проявлять евросолидарность и стремление влится в славные народы ес. )))))
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:18
    +1
    После откровения фрау Меркель о минских соглашениях, думаю, никакие договорённости, с Западом уже вестись не будут.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:29
    0
    Так ведь можно ничего не обещать!Того же зеленского запросто нетрудно на более покладистого заменить !
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    0
    любые договоренности между Западом и Украиной, будь они двусторонние или многосторонние, не будут иметь юридической силы.
    В НАТО когда касается своей безопасности, то оказывается, что не все еще окончательно пробиты на голову. Зачем брать на себя какую-то ответственность да еще перед такой непредсказуемой страной, как Украина. Помогать - да, но вписываться на прямую - увольте.