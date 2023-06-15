Военное обозрение
Войти Регистрация

На Запорожскую АЭС прибыл гендиректор МАГАТЭ Гросси

10
На Запорожскую АЭС прибыл гендиректор МАГАТЭ Гросси

В составе официальной делегации на Запорожскую АЭС прибыл гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. С сентября прошлого года это уже третья поездка чиновника на ЗАЭС.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети постпред Михаил Ульянов, представляющий Россию в ряде международных организаций в Вене.

Это третий визит господина Гросси на АЭС

- напомнил дипломат.

Информацию о прибытии руководителя влиятельной международной организации в Российскую Федерацию подтвердили и в пресс-службе атомной станции.

На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

- сообщили на ЗАЭС.

В пресс-службе станции отметили, что уже после первого визита Гросси на Запорожской АЭС постоянно находятся специалисты МАГАТЭ, состав которых периодически меняется.

На этот раз делегация сотрудников агентства во главе с генеральным директором должна была приехать на станцию еще вчера, но по неназванной причине визит был отложен и состоялся днем позже.

Согласно информации ТАСС, автомобили с сотрудниками МАГАТЭ прибыли с украинской территории, проследовав через контрольно-пропускной пункт россиян в районе Васильевки Запорожской области в направлении атомной станции.

О визите Гросси в украинскую столицу и на ЗАЭС было известно заранее. Его целью была оценка ситуации на станции после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Использованы фотографии:
https://t.me/znppofficial
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 14:26
    +1
    Толку-то от визита этого слепо-глухо-немого деятеля. Вот если оставить бы его на территории станции на полгода, то может что-то и увидит, хотя,там опять же другие на постоянной основе торчат.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:28
      0
      Вот если бы его укры грохнули там. Вот это был бы номер
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:31
        +2
        Даже если шароварные его грохнут - всё-равно на нас свалят. Первый раз что ли?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:27
    +1
    Прогибаться под европу в кремле ещё не устали?Это ответ на поставку вооружений и боеприпасов всушникам?Какого шайтана его пустили на АЭС?Почему не завернули самолёт назад?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:50
      0
      Он хитрый, на машине приехал, пока наши самолёт ждали
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:28
    +2
    Совершенно не понимаю зачем пускать эти «карманные» организации в зону конфликта? Что может сделать Гросси, даже если предположить то, что хочет? Обстрелы как были - так и будут, разве что Гросси накроют... хотя тоже был бы результат!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:29
    0
    Ну и чего приперся? Чего там не видал? Сотрудники МАГАТЭ без него не могут эхолотами промерить глубину водохранилища?
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:30
    0
    Ну и нафига он? Чтобы опять сообщил, что он был достаточно зрячим, чтобы увидеть, что по станции стреляют, но напрочь ослепнуть, чтобы увидеть, кто именно?
  6. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 14:36
    0
    Да ну кхерам этого гросси, вот укропский персонал станции это просто рукалицо. Там же 150% есть идейные шахиды-бандеровцы, которые по отмашке американских нацистов угробят и станцию и окружающую территорию. Что за чертовщину мы творим? Зачем на станции укры?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:45
    +1
    Почему он ездит на российскую АЭС через украину? Пускай ездит через Москву.
    Иначе получается юридический парадокс. РФ "одной рукой" Указом Президента признала ЗАЭС российской собственностью, а "другой рукой" пропуская деятелей из МАГАТЭ со стороны украины вроде как бу признает, что электростанция - украинская. what