На Запорожскую АЭС прибыл гендиректор МАГАТЭ Гросси

В составе официальной делегации на Запорожскую АЭС прибыл гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. С сентября прошлого года это уже третья поездка чиновника на ЗАЭС.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети постпред Михаил Ульянов, представляющий Россию в ряде международных организаций в Вене.
Это третий визит господина Гросси на АЭС
- напомнил дипломат.
Информацию о прибытии руководителя влиятельной международной организации в Российскую Федерацию подтвердили и в пресс-службе атомной станции.
На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
- сообщили на ЗАЭС.
В пресс-службе станции отметили, что уже после первого визита Гросси на Запорожской АЭС постоянно находятся специалисты МАГАТЭ, состав которых периодически меняется.
На этот раз делегация сотрудников агентства во главе с генеральным директором должна была приехать на станцию еще вчера, но по неназванной причине визит был отложен и состоялся днем позже.
Согласно информации ТАСС, автомобили с сотрудниками МАГАТЭ прибыли с украинской территории, проследовав через контрольно-пропускной пункт россиян в районе Васильевки Запорожской области в направлении атомной станции.
О визите Гросси в украинскую столицу и на ЗАЭС было известно заранее. Его целью была оценка ситуации на станции после разрушения плотины Каховской ГЭС.