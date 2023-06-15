Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» прокомментировал «Военному обозрению» попытки ВСУ атаковать беспилотниками Крым

Нужно понимать, что эти мелкие провокации (с использованием дронов) — это продолжение террористической тактики киевского режима. К примеру, использование БПЛА, начиненного большим количеством поражающих элементов, в Воронежской области ни что иное, как копирование тактики международных террористических структур

К сожалению, жители и гости Крыма уже привыкли к этим актам агрессии украинских националистов