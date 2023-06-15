Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» прокомментировал «Военному обозрению» попытки ВСУ атаковать беспилотниками Крым

Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в ходе телефонной беседы прокомментировал редакции «Военного обозрения» участившиеся попытки ВСУ атаковать территорию России, в том числе Крым, с помощью БПЛА.
Эксперт отметил, что приграничные регионы России давно стали целью для атак украинских националистов с применением как артиллерии, так и беспилотных летательных аппаратов. Мобильные дроны легко запустить, находясь в относительной безопасности и практически не рискуя быть обнаруженными российскими военными.
При этом как средство поражения БПЛА весьма эффективны еще и потому, что двигаясь на небольшой скорости на малых высотах, они труднодоступны для обнаружения и поражения средствами ПВО. И даже в случае попадания в зону действия ЗРК, на уничтожение зачастую весьма дешевых дронов тратится несопоставимо более дорогое и сложное средство перехвата, объяснил военный эксперт.
Нужно понимать, что эти мелкие провокации (с использованием дронов) — это продолжение террористической тактики киевского режима. К примеру, использование БПЛА, начиненного большим количеством поражающих элементов, в Воронежской области ни что иное, как копирование тактики международных террористических структур
— считает Ионов.
Эксперт уверен, что украинская армия уже и сама превратилась в террористическую организацию, которая и дальше будет совершать подобные диверсии против мирного населения и гражданских объектов на территории РФ, прикрываясь военной необходимостью. В то время как ВС РФ никогда не допускали ударов по не представляющим военный интерес целям на Украине.
По поводу очередной атаки ВСУ на Крым с применением БПЛА, произошедшей сегодня ночью и утром, эксперт отметил, что система противовоздушной обороны полуострова вновь отработала на отлично, все цели были либо сбиты, либо лишены управления средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений в результате последней террористической атаки киевского режима нет.
К сожалению, жители и гости Крыма уже привыкли к этим актам агрессии украинских националистов
— подытожил Ионов.
Известно, что основные объемы поставок недорогих беспилотников китайского производства для ВСУ на Украине осуществляют негосударственные, но подконтрольные Киеву, фонды и волонтеры. Таким образом удается обойти ограничения ведущих компаний-производителей на поставки своих изделий участвующим в военном конфликте сторонам. Таким образом, можно сказать, что не только киевская верхушка, командование и боевики ВСУ де-факто превратились в террористов. Ведь пособничество террору — не менее тяжкое преступление, чем сами атаки на мирные населенные пункты.