Сахалинские специалисты разработали для применения в СВО многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе»

(...) основное предназначение дрона "Лютик-Камикадзе" - отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым. В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта

Специальная военная операция, проводимая нашими войсками на Украине, буквально подстегнула разработку беспилотников в России. Как оказалось, современные войны уже не ведутся без применения беспилотных летательных аппаратов, а в этом компоненте мы значительно отстаем от Запада и пытаемся наверстать упущенное.Бойцы в зоне СВО постоянно получают новые разработки российских компаний для тестирования, некоторые экземпляры уже поставляются серийно. Особое развитие сейчас получили FPV- дроны , управление которыми ведется от первого лица. Небольшие беспилотники прекрасно подходят на роль дронов-камикадзе и относительно не дороги в производстве. Используются они и как разведчики, корректировщики и даже бомбардировщики, но только на небольших дальностях.Очередной дрон-камикадзе под названием "Лютик-камикадзе" разработали на Сахалине. Как заявили специалисты Центра беспилотных технологий, данный БПЛА отличается от остальных FPV-дронов системой сброса с функцией дистанционной активации. Беспилотник способен нести термобарические боеприпасы и выстрелы от РПГ-7 и сбрасывать их на противника.- приводит ТАСС слова представителя центра.Как оказалось, этот дрон уже прошел все испытания и применяется в зоне СВО, в первую партию вошло 10 аппаратов. Беспилотник способен доставлять груз в 2 кг на дальность три км, т.е. применяется непосредственно на линии боевого соприкосновения.