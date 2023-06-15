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Сахалинские специалисты разработали для применения в СВО многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе»

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Сахалинские специалисты разработали для применения в СВО многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе»

Специальная военная операция, проводимая нашими войсками на Украине, буквально подстегнула разработку беспилотников в России. Как оказалось, современные войны уже не ведутся без применения беспилотных летательных аппаратов, а в этом компоненте мы значительно отстаем от Запада и пытаемся наверстать упущенное.


Бойцы в зоне СВО постоянно получают новые разработки российских компаний для тестирования, некоторые экземпляры уже поставляются серийно. Особое развитие сейчас получили FPV-дроны, управление которыми ведется от первого лица. Небольшие беспилотники прекрасно подходят на роль дронов-камикадзе и относительно не дороги в производстве. Используются они и как разведчики, корректировщики и даже бомбардировщики, но только на небольших дальностях.

Очередной дрон-камикадзе под названием "Лютик-камикадзе" разработали на Сахалине. Как заявили специалисты Центра беспилотных технологий, данный БПЛА отличается от остальных FPV-дронов системой сброса с функцией дистанционной активации. Беспилотник способен нести термобарические боеприпасы и выстрелы от РПГ-7 и сбрасывать их на противника.

(...) основное предназначение дрона "Лютик-Камикадзе" - отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым. В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта

- приводит ТАСС слова представителя центра.

Как оказалось, этот дрон уже прошел все испытания и применяется в зоне СВО, в первую партию вошло 10 аппаратов. Беспилотник способен доставлять груз в 2 кг на дальность три км, т.е. применяется непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Использованы фотографии:
https://t.me/kb_cvetnic
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7 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:33
    0
    Ха, новое прочтение пикирующего бомбардировщика в современных реалиях good
    Название тока неверное, никакой он не камикадзе, назвали бы Пешкой (Пе-2) что-ли laughing
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:33
    +3
    Всё как всегда,то ничего а теперь сотни моделей от разных производителей. Но самое главное чтобы МО не самоустронялось от создания линейки максимально недорогих и эффективных дронов-камикадзе,чтобы армия не одним трехмиллионым по стоимости Ланцетом пользовалась.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:34
    +1
    как это - многоразовый камикадзе??? после подрыва самособирается и возвращается к оператору?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:37
      +2
      В тексте , а не заголовке, на этот вопрос, есть ответ.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:44
        0
        Замечательно если хитрость применили! Главное чтобы нашим бойцам он понравился и оказался эффективным.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 14:53
      +1
      Так и вижу грустного самурая, раз за разом таранящего вражеский корабль... День сурка, однако
  4. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 14:46
    +1
    По сути это чуть более технологичная версия дрона с гранатой, которые наши солдаты кустарно производили ещё в прошлом году.