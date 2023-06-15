ВСУ заявляют о поражении скопления российских самоходок «Мста-С»

ВСУ заявляют о нанесении удара из РСЗО HIMARS по позициям российской артиллерии, в результате которого было поражено якобы пять расположившихся вблизи другу друга самоходных артустановок «Мста-С».
Соответствующие кадры были выложены в соцсетях и тиражируются западной прессой. На них запечатлены несколько самоходок указанного типа, занявшие позиции у лесного массива. Затем демонстрируется огневое воздействие на скопление техники.
Украинские силы использовали данные, собранные с помощью беспилотных летательных аппаратов, для точной калибровки своей артиллерии
- отмечается в издании Army Recognition.
Как указывают российские военкоры, концентрация сил произошла по приказу начальства. После их сосредоточения российские военные находились в ожидании дальнейших распоряжений в течение двух часов. Отмечается, что высокопоставленный командир изъявил желание дать личное напутствие бойцам перед их выходом на огневые позиции. За это время скопление было обнаружено вражескими разведывательными беспилотниками, по целеуказанию которого и был нанесён удар.
В связи с этим у ряда военкоров возникают вопросы о профессиональной состоятельности отдельных командиров.