Бронежилет Репер-5 с классом защиты Бр5

Бронежилет Репер-5, производимый Петербургским центром технологий обороны, является бронежилетом наивысшего класса защиты Бр5. Компания "Ингра" достаточно молодая и была основана в 2022 году. Сертификаты и протоколы отстрелов на все свои изделия производитель получает в ЦНИИ Точмаш, являющемся государственной испытательной станцией, на которой получают все соответствующие документы практически все средства индивидуальной бронезащиты и вооружения, которые в настоящее время стоят на вооружении российской армии и силовых структур.В составе бронежилета Репер-5 есть две керамические плиты с классом защиты Бр5 и две боковых арамидных панели с классом пулестойкости Бр1 и противоосколочным классом защиты С2, что играет важную роль, учитывая, что в условиях современных вооруженных конфликтов, согласно данным статистики, основная часть ранений приходится на осколочные.В комплектацию бронежилета Репер-5 входит: сам плитник, открытый подсумок, климатико-амортизационные подпоры, две керамические бронеплиты и два боковых арамидных бронекомплекта. Бронежилет имеет модульную конструкцию и при необходимости существует возможность заменить практически любой его элемент. При желании также можно доукомплектовать Репер-5 любыми дополнительными элементами.Конструктивно Репер-5 представляет собой классический плитоносец, все элементы которого соединяются между собой посредством фурнитуры быстрого сброса "ROC",что позволяет быстро надевать и снимать бронежилет. Благодаря системе крепления модулей МOLLE существует практически бесконечное количество вариантов комплектации бронежилета.