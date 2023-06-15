Пресс-секретарь президента прокомментировал идеи о новой приватизации

Такие идеи действительно постоянно на повестке дня

В ходе своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказались в поддержку идеи проведения новой приватизации в России. Как выразились чиновники, процесс должен затронуть «неэффективные» активы государства.В свою очередь, заявления Орешкина и Набиуллиной сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что в экономическом блоке правительства РФ многие выступают в поддержку данной идеи.Со слов чиновника, в целом, приватизация хорошо показала себя во многих отраслях. Как он выразился, данный процесс всегда является конечным результатом, кроме тех сфер, где частный владелец попросту не сможет самостоятельно обеспечить стабильное развитие.В то же время, по мнению Пескова, приватизация действительно могла бы быть полезной, если попавшая под нее отрасль будет более эффективно функционировать, приносить прибыль и создавать новые рабочие места. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что самое главное основательно подойти к данному вопросу, чтобы не «разбазаривать» государственное имущество за бесценок.- подытожил Песков, комментируя заявления помощника президента РФ и главы Центробанка.