Пресс-секретарь президента прокомментировал идеи о новой приватизации

В ходе своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказались в поддержку идеи проведения новой приватизации в России. Как выразились чиновники, процесс должен затронуть «неэффективные» активы государства.
В свою очередь, заявления Орешкина и Набиуллиной сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что в экономическом блоке правительства РФ многие выступают в поддержку данной идеи.
Со слов чиновника, в целом, приватизация хорошо показала себя во многих отраслях. Как он выразился, данный процесс всегда является конечным результатом, кроме тех сфер, где частный владелец попросту не сможет самостоятельно обеспечить стабильное развитие.
В то же время, по мнению Пескова, приватизация действительно могла бы быть полезной, если попавшая под нее отрасль будет более эффективно функционировать, приносить прибыль и создавать новые рабочие места. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что самое главное основательно подойти к данному вопросу, чтобы не «разбазаривать» государственное имущество за бесценок.
Такие идеи действительно постоянно на повестке дня
- подытожил Песков, комментируя заявления помощника президента РФ и главы Центробанка.