Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь президента прокомментировал идеи о новой приватизации

52
Пресс-секретарь президента прокомментировал идеи о новой приватизации

В ходе своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказались в поддержку идеи проведения новой приватизации в России. Как выразились чиновники, процесс должен затронуть «неэффективные» активы государства.


В свою очередь, заявления Орешкина и Набиуллиной сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что в экономическом блоке правительства РФ многие выступают в поддержку данной идеи.

Со слов чиновника, в целом, приватизация хорошо показала себя во многих отраслях. Как он выразился, данный процесс всегда является конечным результатом, кроме тех сфер, где частный владелец попросту не сможет самостоятельно обеспечить стабильное развитие.

В то же время, по мнению Пескова, приватизация действительно могла бы быть полезной, если попавшая под нее отрасль будет более эффективно функционировать, приносить прибыль и создавать новые рабочие места. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что самое главное основательно подойти к данному вопросу, чтобы не «разбазаривать» государственное имущество за бесценок.

Такие идеи действительно постоянно на повестке дня

- подытожил Песков, комментируя заявления помощника президента РФ и главы Центробанка.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:18
    +10
    15.06.2023
    "2 часа назад, источник: Ведомости
    Набиуллина поддержала идею приватизации

    Нужно двигаться в сторону приватизации, это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников также считает, что у российской экономики нет другого пути, кроме как «двигаться в сторону частных инвестиций». «Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», — подчеркнул он, выступая на ПМЭФ.

    За приватизацию также выступил помощник президента Максим Орешкин. Он напомнил о предложении главы ВТБ Андрея Костина, отметив, что поддерживает не «масштабную приватизацию», а вариант, упомянутый Набиуллиной — «выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства»."

    Государство устами министров и иже с ними прямо говорит, что оно не хочет вкладывать само деньги в экономику и не будет этого делать. И мы все видим как частный владелец обеспечивает "стабильное развитие" своего предприятия, статья из раздела "анализ" про мотовилиху очень хорошо это показывает, особенно на фоне сво. А мы тут про национализацию и прочее-прочее-прочее...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:48
      +10
      Желание награбить еще больше, сильнее даже инстинкта самосохранения. Куда интересно эти сказочные персонажы собираются бежать? Может у них уже договорнячек с вражескими государствами есть, на кого они работают?
      1. AUL
        AUL Сегодня, 16:22
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Желание награбить еще больше, сильнее даже инстинкта самосохранения.

        Чубайса из Израиля выпишут? Он там, поди, поиздержался совсем!
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:44
          +1
          Может эта работает на удалёнке angry.....
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:59
      +4
      Вот тех кто высказывает такие идеи и поддерживает, снять с должностей и отправить куда по дальше
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 16:13
      +4
      Ну это кремлёвские ребята явно поторопились. Напоминаю о том, что вопрос о компенсации народу России ущерба от "старой" т.н. приватизации ещё, даже на концептуальном уровне совершенно не решен. Причем, никакой "разовой выплатой" (даже о-о-чень большой...) всем гражданам он решен быть не может...

      Напоминаю о том, что согласно Конституции СССР, ЗЕМЛЯ, ЕЁ НЕДРА находились в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ собственности НАРОДА. И вопрос об их т.н. "приватизации", мог быть быть правоым и законным образом решен, единственно, через проведение ОТДЕЛЬНОГО и СПЕЦИАЛЬНОГО народного РЕФЕРЕНДУМА по данному вопросу...

      Чего, ни в СССР, ни РСФСР, ни в постсоветской России НИКОГДА НЕ БЫЛО СДЕЛАНО...

      Так что, средства производства, недвижимость и пр., что раньше тоже находилось в народной собственности, приватизировать могли. В т.ч. по предложению правительства или депутатов, решением, таких законодательных органов, как Съезд нардепов России или Верховный Совет...

      Но на эти "приватизируемые" народные активы, никаких ОСОБЫХ и ОТДЕЛЬНЫХ конституционных ограничений, об их ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ нахождении в собственности народа, не налагалось. Значит, их хоть и "воровская", но законным образом "проведенная" приватизация ("ваучерная") вполне могла быть проведена. И была проведена...

      А вот с провиденной, под эту "вывеску" приватизацией ЗЕМЛИ и ЕЁ НЕДР, в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАРОДНОЙ собственности находившихся, вы уже кремлёвские ребята извините. В покое вас не оставят, пока этот вопрос о компенсациях НАРОДУ за это беззаконие окончательно и правовым образом не решен...

      Причем, совершенно независимо от того, какими бы "хорошими" в своих социальных устремлениях СЕГОДНЯ и в ПОСЛЕДУЮЩЕМ вы в своей политике не являлись...

      Да, последовательные меры по поддержанию и повышению уровня жизни всех слоёв населения России, - индексация пенсий, выплаты матерям и молодым семьям, жилищные льготы и т.д., это прекрасно. Но, извините, "мухи отдельно", а "котлеты" отдельно. И вопрос о СПРАВЕДЛИВОЙ и ОБЪЕКТИВНОЙ компенсации НАРОДУ РОссии ущерба от незаконной и неправовой "приватизации" в России ЗЕМЛИ и ЕЁ НЕДР, никакой "текущей социалкой" "замылить" не получится...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 16:29
        -1
        Что бы я предложил?..

        Разумеется, никаких насильственных "переделов" и "перераспределений" того, что уже ранее приватизировано (ЗЕМЛЯ и ЕЁ НЕДРА...) под ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ допускать нельзя... Социальные обострения России - без надобности. Особенно в текущей ситуации и, как минимум, - на среднесрочную перспективу...

        А вот введение СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, на ранее приватизированные активы, находившиеся по Конституции в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ собственности народа, на СЕГОДНЯШНИХ владельцев этих активов (независимо от их статуса - предприятие с участием госкапитала, чисто частное предприятие, кооператив и т.д., словом ВСЕ, кто с данных активов получает прибыль) было бы исключительно корректным и справедливым решением...

        Причём, никаких отговорок сегодняшних владельцев этих активов, типа - "мы и так" налог на землю, экологический, природопользование "платим". Или типа - вводить такой налог "задним числом" недопустимо и непзаконно. Да и "первые владельцы" этих активов могли давно их "продать - перепродать" другим...

        Вот весь этот потенциальный базар - побоку...

        Незаконно неконституционно "приватизировать" активы, находящиеся в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ НАРОДНОЙ собственности. Ни "задним" числом, ни "передним"... За сим, кто СЕГОДНЯ этими активами владжеет, тот и НАРОДУ эото налог (ОТДНЛЬНЫЙ и СПЕЦИАЛЬНЫЙ - "ЗА приватизацию" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ НАРОДНОЙ собственности и башляет... Точка, и Аминь...

        Ну, а сборы с этого налога (будут они, полагаю, не малыми...), не "в карман" т.н. "конкретного, индивидуального" гражданина (типа "надбавки" к чему-то там...). А разделить на ТРИ ЧАСТИ и причислять ДОПОЛНИТЕЛЬНО, к планируемым бюджетным ассигнованиям на - ОБОРОНУ, ОБРАЗОВАНИЕ и ЗДРАВОХРАНЕНИЕ. Т.е. чисто и объективно на ВСЕНАРОДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ...
  2. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:20
    +4
    Да да, особенно в самой популярной модели развития "порезать на металл и свалить в Лондон" bully
    Правда, сейчас это значительно сложнее, так что можно робко надеяться на более положительны результат для "неэффективных отраслей". Хотя ...
  3. spirit
    spirit Сегодня, 15:23
    +19
    Пока Иван помирает на фронте, дружки Цезаря офилированые с государством заработав на этой войне денюжку сейчас загребут под себя лакомые кусочки,надо же им компенсировать внешние потери за свою лояльность. good
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:27
      +3
      spirit hi, а что Иван раньше мешал им прихватывать нужные куски???
      1. Per se.
        Per se. Сегодня, 16:41
        0
        Раньше Иван не был "человеком с ружьём", и уже вряд ли верит, что одни бояре плохие, а царь хороший.
        Война многому учит, но не всех. Некоторые, рехнувшиеся на своих миллиардах, никак не поймут, что в гробу карманов нет, всё никак не нажрутся. Вот, только, сейчас пролита кровь, и кровь немалая, это уже не с ваучерами людей лохотронить. Врать бесконечно нельзя, да и России с этими паразитами попросту будет не выстоять.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:23
    +3
    Если предстоит большой бенц, то самое время реализовать и продать все, что можно. Время не ждёт ! Пора идти в решительное наступление. Ситуация все спишет.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 15:23
    +13
    Т.е господин Песков говорит, что то вроде. "закрываем завод, строим торговый центр(пока идёт стройка рабочих мест навалом), далее открываем сам центр заселяем коммерсантов (опять рабочие места-продавцы, грузчики, охрана, клининг), далее платим за аренду, снова прибыль. Опаньки, да по мнению пресс секретаря прекрасная рабочая бизнес модель.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:07
      +2
      Цитата: DenD
      Опаньки, да по мнению пресс секретаря прекрасная рабочая бизнес модель.

      Ну если только по мнению секретаря...

      Со слов чиновника, в целом, приватизация хорошо показала себя во многих отраслях

      Это в каких? Не знаю таких. Знаю уйму примеров, где наоборот...
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:25
    +18
    -"Значит будут грабить". Свадьба в Малиновке.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:27
    +2
    Ага, и в первую голову госмонополии, поди, типа РЖД, благодаря которой РФ не загнулась в 90-е. Лучше Нае... эту самую загогулину приватизировать ездовым животным в Соловецкий монастырь
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:32
    +1
    Можно например приватизировать тюрьмы - убыточный актив! И они будут приносить даже прибыль. Как в США, и будет как в США - рабовладельческое государство. Армию можно - и работать она будет на олигархов как в США, на олигархов из ВПК, принося прибыль - но ИМ, олигархам. а не США, вон как на Украине сейчас - США в дугу, олигархи в порядке
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:33
    +8
    Как выразились чиновники, процесс должен затронуть «неэффективные» активы государства

    Может - лучше запустить процесс, затрагивающий интимные места неэффективных людей государевых? Может - так гораздо больше толку будет?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:17
      +1
      Цитата: paul3390
      Может - лучше запустить процесс, затрагивающий интимные места неэффективных...

      Самокастрация что ли?
      Ну вы насмешили...
  10. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 15:33
    +4
    Похоже приватизацией Чубайса хотят заманить обратно... ))
  11. трофим
    трофим Сегодня, 15:34
    +5
    Пилили, пилят и будут пилить. В этом их сущность и смысл существования. К сожалению.
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:34
    +5
    Вот черти. Второй приватизации можно уже не пережить negative
  13. avia12005
    avia12005 Сегодня, 15:35
    +8
    Прекрасная и очень своевременная мысль: пока одни воюют, другие думают, как прихватизировать вместо того, чтобы обеспечить победу. В интересное время живём. И интересные люди рулят.
  14. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:38
    +11
    подчеркнув, что в экономическом блоке правительства РФ многие выступают в поддержку данной идеи.
    Судя по личным доходам получаемым членами правительства, становится понятным кому и для чего нужна новая приватизация. "Верной дорогой идёте, "товарищи"!" wink
  15. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:42
    +3
    Товарищ Путин. Я Вас официально предупреждаю. Повышение пенсионного возраста мы Вам простили. Народ был взвинчен и ситуация была на грани. Но повторной приватизации не простим. Народ отвернется negative
    1. Александр_TOZ
      Александр_TOZ Сегодня, 16:08
      +4
      Кто простил повышение пенсионного возраста?
  16. mag nit
    mag nit Сегодня, 15:44
    +4
    А что там комментировать? Чубайс сбежал, но дело его живёт.
  17. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:46
    +9
    Вопрос к ратующим за приватизацию из правительства: покажите числа, сколько было предприятий приватизировано и сколько из них продолжает работать, а не обанкрочено. Тогда можно сделать выводы об эффективности "частных рук". А пока глаза видят иное: акционирование, кредит и вывод денег, банкротство и распродажа на металл, торговый центр или пустырь на месте завода.
    А знаете, почему мы туркам за свои деньги АЭС строим?
    Потому что строит АО, и деньги из казначейства идут в АО и в нужные руки. И уже пофигу, заплатят турки или нет.
  18. uralex
    uralex Сегодня, 15:46
    +3
    Орешкин и Решетников на этом самом форуме (билет на него, кстати, около 1 млн 270 тыс руб) назвали контрпродуктивным увеличение налогов на бизнес!
    Да, хорошо устроились! Зачем платить государству на его развитие, пусть жиртресы на эти деньги последнее у него заберут!!! Так что ли получается?
    1. uralex
      uralex Сегодня, 15:47
      +5
      А при всем при этом, народ скидывается деньгами на СВО....
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 16:09
      +2
      И правильно назвали. Потому что налоги и так весьма велики, и потому что жиртрест, как Вы выразились, не будет из личных доходов дополнительные налоги оплачивать. Будет сокращать з/п рабочим, будет откладывать обновление оборудования и тянуть с ремонтами, и другими способами пилить сук, на котором сидит.
  19. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:50
    +5
    В ходе своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказались в поддержку идеи проведения новой приватизации в России. Как выразились чиновники, процесс должен затронуть «неэффективные» активы государства.


    Они точно на другой планете живут, отдали в приватизацию от государства самые эффективные активы, типа нефтегазовую отрасль, и типа Норильского никеля, а теперь ищут кто бы за 4 сольдо купил все остальное, что их напрягает. Может они хотят продать систему образования, самую неэффективный актив, так как она совсем не приносит прибыль...доиграются черти, у народа в руках всё больше оружия, а тут еще мобилизация грядет...никакие гвардейцы кардинала не спасут.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:01
      +3
      В начале прошлого века такое уже было. Война, голод, непопулярные решения. Дедушка Ленин - явись власть имущим. Расскажи чем это для буржуинов закончилось. Не стоит им палку перегибать. Она сломается
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: Konnick
      Они точно на другой планете живут, отдали в приватизацию от государства самые эффективные активы, типа нефтегазовую отрасль, и типа Норильского никеля

      Капиталзм может только загребать своими рукам, что создавало поколение советских людей, но ничего нового он не может создать. Оторвать от страны народа, чтобы набить карманы долларами, а затем эти доллары положить в иностранные банки. Откуда за последний год "российские бизнесмены" вложили в эти банки более 300 миллиардов долларов. Это они украл у страны и народа. Выходит мало, надо еще добавить.
  20. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:51
    +4
    кстати, а "Калашников" приватизирован без набиулиной?
    а Мотовилихинские заводы?
    а что еще, что сейчас работает на оборонку - будет в срочном порядке приХватизировано?
    а можно "в студию" бенефециаров этого процесса?
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:55
    +5
    Послушал я сегодня выступления Орешкина и Набиулиной. Основной тезис- для привлечения частного капиталла нужна дополнительная приватизация.
    К сожалению не могу напрямую задать вопрос. Если у частникао есть свободные деньги, которые они хотят во что то вложить, то почему они не создают новые производства с новыми технологиями, новым оборудованием и новыми высококвалифицированными работниками? Вместо этого они хотят урвать старое, сложившееся производство с помещениями, станками. и трудовыми коллективами. Почему? Ответ ясен. Они, в отличие от Орешкина и Набиулиной, умеют считать деньги и приватизация готовых производств ВЫГОДНЕЕ.
    p.s. Я бы обвинилл официальное лицо, публично произнесшего слово "приватизация" по отношению к гос.имуществу, в попытке совершения экономического преступления в соответствие Ст. 92 УК РСФСР от 27.10.1960 г.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:04
      +3
      Это лицо к стенке поставить надо angry........
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 16:10
      +3
      Цитата: Дилетант
      Если у частникао есть свободные деньги, которые они хотят во что то вложить

      Их нет:)))
  22. сапожник
    сапожник Сегодня, 15:57
    +4
    Приватизации обычно подвергают убыточные предприятия. В РФ идут особым путем, отдают за символическую цену в частную собственность предприятия, которые дают прибыль.
    1. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 16:22
      +3
      Как то непонятно, бездарных военных у нас менять во время СВО нельзя, а банкротить предприятия ВПК и дерибанить отрасли которые кормят страну можно. Обувь, одежду шить никто не хочет, станки строить тоже, а как только дело касается нефти, газа, леса всё неэффективно, сколько % бюджет получает от нефти,леса,газа. Плюс ещё поддержка государства за недополученную прибыль. Деньги на свою армию кончатся олигархи денег не дадут. Как там говорили древние - Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить..... .
  23. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:00
    +2
    История любит повторяться. Всё равно продавят, всё равно купят нужные люди. Бизнес и ничего личного. Деньги не пахнут. request
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:31
      0
      Ну тогда и революция может повторится, и опять во время войны.
      Эти черти как будто ждали момента поудобней. Резервы сво могут и на 180 градусов развернутся. Оружие есть. И там не гопота какая-то. Там люди прошедшие огонь и воду. И первую приватизацию. Такой подляны даже в 1900-х не было
  24. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 16:02
    +1
    "данный процесс всегда является конечным результатом, кроме тех сфер, где частный владелец попросту не сможет самостоятельно обеспечить стабильное развитие"
    Да ты неумный человек, штоле? Мы, тля, должны гасить риски недоделаных бизнесменов? Адамчик, дорогой, лежи спокойно, не вертись! Мы сами в ах_е!
  25. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:14
    +1
    Три ха-ха. Кто бы сомневался? Эти существа нажраться не могут по определению. Промышленность и так в хлам, сейчас добьют остатки. Кто там говорит "прошу отнестись с пониманием"?
    Р.S. Может быть и военные действия ставили целью окончательную прихватизацию. Очень похоже.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:37
      0
      . Может быть и военные действия ставили целью окончательную прихватизацию

      Ну тогда они могут "немного" просчитаться. Я помню что значит слово ваучер, это значит что тебя нае..ут.
      И мужики на фронте его тоже помнят angry
  26. Roust
    Roust Сегодня, 16:15
    +3
    До мозга костей ненавижу это поганое слово - "прихватизация". Мне больше нравится слово: НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.
  27. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:16
    +3
    Со слов чиновника, в целом, приватизация хорошо показала себя во многих отраслях. Как он выразился, данный процесс всегда является конечным результатом

    Особенно с приватизацией Мотовилихинских заводов. Кому кому, а Пескову, луче бы молчать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:40
      0
      Да ему по барабану. Там других в костёр надо
  28. Федька
    Федька Сегодня, 16:22
    +2
    Цитата: igorbrsv
    Вот черти. Второй приватизации можно уже не пережить negative

    Золотые слова! Не пережить. Главный приватизатор за бугром с деньгами. Приватизацией экономику развалили, заводы и фабрики закрылись. Народ второй раз на те же грабли не наступит. Пацаны, мужики на фронте кровь проливают а тут опять приватизация.
  29. Alex66
    Alex66 Сегодня, 16:23
    +2
    Старая буржуйская забава приватизация прибыльных предприятий с последующим выжиманием их досуха, а затем государство национализирует убыточные предприятия под патриотические лозунги о импортозамещении. Прибыль буржуям, убытки налогоплательщикам.
  30. alystan
    alystan Сегодня, 16:23
    0
    В свою очередь, заявления Орешкина и Набиуллиной сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что в экономическом блоке правительства РФ многие выступают в поддержку данной идеи.

    Это он так завуалированно высказал свою позицию? И интерес?
  31. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:49
    0
    Я впервые вижу абсолютное единодушие на этом сайте. Я чувствую облом им выйдет с прихватизацией. Это ни в какие рамки не влезает. Их всех ждёт гильотина через расстрел с последующим четвертованием. Это у меня уже последний кусок хлеба буржуи заберут. А у меня жизнь и так не сахар angry