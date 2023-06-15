Минобороны подтвердило нанесение ночного ракетного удара по местам производства украинских беспилотников

Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области

Россия продолжает нанесение ударов по военным объектам Украины в глубине территории страны, поражая резервы ВСУ, склады с техникой и боеприпасами, центры принятия решений и т.д. На этот раз ракетный удар был нанесен по местам производства беспилотников . Как говорится в новой сводке Минобороны, все назначенные цели поражены.Российские войска продолжают нанесение ночных ракетных ударов, методично уничтожая объекты, имеющие отношения к производству оружия , его хранению и т.д. В последне время военное ведомство чередует удары морскими "Калибрами" с крылатыми ракетами воздушного базирования, бывают и комбинированные удары. Сегодня ночью удар был нанесен ВКС, применялись высокоточные ракеты воздушного базирования. В качестве назначенных объектов выступили места производства украинских беспилотников. Подробности Минобороны, уже традиционно, не приводит.Как подчеркнули в Минобороны, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.Ночной ракетный удар подтверждают и украинском Генштабе. Согласно данным украинских военных, российские ВКС запустили по Украине всего четыре ракеты, одну из которых удалось перехватить. Остальные три поразили "промышленные объекты" в Днепропетровской области. А вот "иранских" дронов -камиказде украинская ПВО якобы "сбила" целых 20 штук.- заявили в Воздушном командовании ВСУ.Ранее в украинском Генштабе рассказали о новой тактике, применяемой российскими военными. Как утверждается, Россия запускает всего несколько крылатых ракет, которые идут у цели над территориями с минимальным количеством ПВО, тем самым поражая назначенные объекты. Добивание же осуществляется дронами-камикадзе, которых у России оказалось неожиданного много.